Республиканская партия США: Против Трампа применено политическое оружие

В США продолжает набирать обороты история с предъявлением 45-му президенту страны уголовного обвинения по нескольким пунктам. Обвинительное заключение, подготовленное прокурором Манхэттена (Нью-Йорк), содержит 13 страниц текста. Основной посыл обвинений – якобы утаивание «нецелевых» финансовых трат в ходе предвыборной кампании.
В зале суда Трампу озвучили обвинения по 34 пунктам. Он выслушал их, находясь рядом с двумя своими адвокатами.
Судья Хуан Мерчан:
Господин Трамп, признаёте ли вы себя виновным?
Дональд Трамп:
Нет, не признаю.
Судья:
По законам США, сейчас, на время проведения дальнейших следственных процедур и следующего заседания суда, вы будете отпущены по месту своего проживания. Предостерегаю от принятия противоправных и подрывных действий. Вы подтверждаете, что не будете вести подрывные действия?
Трамп:
Подтверждаю.
В общей сложности, первое в истории США судебное заседание в отношении экс-президента длилось менее часа.
Тем временем в Нью-Йорке произошли столкновения между митингующими сторонниками и противниками Трампа. Крупных же беспорядков зафиксировано не было. Возможно, потому что полиция перекрыла движение на части улиц, а также выстроила сотни метров рядов металлических барьеров в районе суда на Манхэттене.
В Республиканской партии заявили о том, что Демпартия судебным процессом против Трампа злоупотребляет системой правосудия.
В стане республиканцев:
Против Трампа применено политическое оружие.
Сенатор от штата Флорида Марко Рубио:
Отложите на мгновение свои мысли о том, нравится вам Трамп или не нравится, за него вы или нет. Сегодня плохой день для всех нас. Сегодня американская политика пересекает черту, от которой она уже никогда не вернётся.
Вернувшись в своё поместье в Мар-а-Лаго, Дональд Трамп сделал заявление, собрав сторонников. По его словам, американское общество столкнулось с «невероятным упадком» и «произволом прокурорской системы».
Трамп:
Это невероятно, но сегодня мы – нация, которая переживает упадок. Сумасшедшие леворадикалы пытаются воспрепятствовать свободным выборам 2024 года, используя правоохранительные органы. Мы не можем этого допустить.
По словам Трампа, его дело поручили вести судье, чья дочь долгое время работала в штабе Камалы Харрис (нынешнего вице-президента США).
Трамп:
Этот судья, его семья просто ненавидят меня. Это новое слово в американском правосудии. Это упадок.