Республиканская партия США: Против Трампа применено политическое оружие

Господин Трамп, признаёте ли вы себя виновным?

Нет, не признаю.

По законам США, сейчас, на время проведения дальнейших следственных процедур и следующего заседания суда, вы будете отпущены по месту своего проживания. Предостерегаю от принятия противоправных и подрывных действий. Вы подтверждаете, что не будете вести подрывные действия?

Подтверждаю.

Против Трампа применено политическое оружие

Отложите на мгновение свои мысли о том, нравится вам Трамп или не нравится, за него вы или нет. Сегодня плохой день для всех нас. Сегодня американская политика пересекает черту, от которой она уже никогда не вернётся.

Это невероятно, но сегодня мы – нация, которая переживает упадок. Сумасшедшие леворадикалы пытаются воспрепятствовать свободным выборам 2024 года, используя правоохранительные органы. Мы не можем этого допустить.

Этот судья, его семья просто ненавидят меня. Это новое слово в американском правосудии. Это упадок.