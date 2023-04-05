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Республиканская партия США: Против Трампа применено политическое оружие

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Республиканская партия США: Против Трампа применено политическое оружие

В США продолжает набирать обороты история с предъявлением 45-му президенту страны уголовного обвинения по нескольким пунктам. Обвинительное заключение, подготовленное прокурором Манхэттена (Нью-Йорк), содержит 13 страниц текста. Основной посыл обвинений – якобы утаивание «нецелевых» финансовых трат в ходе предвыборной кампании.


В зале суда Трампу озвучили обвинения по 34 пунктам. Он выслушал их, находясь рядом с двумя своими адвокатами.

Судья Хуан Мерчан:

Господин Трамп, признаёте ли вы себя виновным?

Дональд Трамп:

Нет, не признаю.

Судья:

По законам США, сейчас, на время проведения дальнейших следственных процедур и следующего заседания суда, вы будете отпущены по месту своего проживания. Предостерегаю от принятия противоправных и подрывных действий. Вы подтверждаете, что не будете вести подрывные действия?

Трамп:

Подтверждаю.

В общей сложности, первое в истории США судебное заседание в отношении экс-президента длилось менее часа.

Тем временем в Нью-Йорке произошли столкновения между митингующими сторонниками и противниками Трампа. Крупных же беспорядков зафиксировано не было. Возможно, потому что полиция перекрыла движение на части улиц, а также выстроила сотни метров рядов металлических барьеров в районе суда на Манхэттене.

В Республиканской партии заявили о том, что Демпартия судебным процессом против Трампа злоупотребляет системой правосудия.

В стане республиканцев:

Против Трампа применено политическое оружие.

Сенатор от штата Флорида Марко Рубио:

Отложите на мгновение свои мысли о том, нравится вам Трамп или не нравится, за него вы или нет. Сегодня плохой день для всех нас. Сегодня американская политика пересекает черту, от которой она уже никогда не вернётся.

Вернувшись в своё поместье в Мар-а-Лаго, Дональд Трамп сделал заявление, собрав сторонников. По его словам, американское общество столкнулось с «невероятным упадком» и «произволом прокурорской системы».

Трамп:

Это невероятно, но сегодня мы – нация, которая переживает упадок. Сумасшедшие леворадикалы пытаются воспрепятствовать свободным выборам 2024 года, используя правоохранительные органы. Мы не можем этого допустить.

По словам Трампа, его дело поручили вести судье, чья дочь долгое время работала в штабе Камалы Харрис (нынешнего вице-президента США).

Трамп:

Этот судья, его семья просто ненавидят меня. Это новое слово в американском правосудии. Это упадок.
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11 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:43
    +2
    В зале суда Трампу озвучили обвинения по 34 пунктам.
    Свободу Анжеле Дональду Трампу!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:28
      0
      Скоро в США демократия "поднимется" на самое дно, благодаря демократам. Решили повторить путь "демократической" Украины, в которой за свои политические убеждения можно лишиться не только свободы и имущества, но и жизни. Украина вообще лидер демократии с гонениями на религиозной почве.
    2. Pike
      Pike Сегодня, 07:32
      0
      Дед-диктатор арестовал "молодого", перспективного оппозиционера. Ес вводит санкции против США. А, нет. Впрочем, повторяется история Стросс Кана...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +8
    Сегодня американская политика пересекает черту, от которой она уже никогда не вернётся.
    Заметили когда это плотно коснулась внутренней политики и кандидата на выборы одной из партий, а то, что Сша давно пересекли черту во внешней политике ни кого из враждующих между собой партий не волновало и не волнует. В этом они едины. Судя по всему данный процесс пока играет на руку Трампу, а демократы выглядят жалкими, как и их президент пытаясь использовать против соперника весь административный ресурс.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:52
    +4
    Ой-ой-ой, иш как запели, как в чужых странах убирать неугодных путем "цветных" революций, и покушений так это понимаешь ДЕМОКРАТИЯ, а как самих по полит мотивам начали плющить так сразу упадок, опасность, никогда не будет прежним. Тьфу двуликие анусы))).
  4. Русь
    Русь Сегодня, 06:54
    +2
    После всех этих передряг Дональд просто обязан стать президентом! winked
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:57
    +4
    По слухам, в России резко выросли цены на попкорн, что говорит о том, что экономика все больше фклочья, однако за демократию в США все-таки переживают больше wassat
    Любителям тотализаторов рекомендую: дождаться, пока бандерлоги четко не поддержат одну из сторон в выборах главтолераста Афроамерики, после чего ставить квартиру на другую. Проверено - они всегда ошибаются)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:02
      0
      Bingo hi, да не будет там ничего ради чего стоило бы покупать эту субстанцию(попкорн). Революции и войны не будет, так пошумят и разойдутся, у республиканцев ещё много лидеров.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:01
    +2
    Не может быть плохих или хороших президентов штатов. Для России. Все они, в любом случае, видят в нас врага. Вопрос только в том, под каким углом они смотрят. Но, видят одно- государство, которое необходимо уничтожить, или максимально ослабить. Там есть другие политические силы, которые вырабатывают решения. А, еще есть их собственные интересы, которые они будут(как и мы) отстаивать.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:09
    +1
    Надеюсь маразматик Джо,отойдёт от строжайшего запретного сценария и ляпнет что нибудь о процессе над Трампом или кто нибудь из его команды.Вот тогда вся веселуха и начнётся."Домовёнок" хамит и не в какую не комментирует ,не смотря на вопросы журналистов.
  8. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 07:35
    0
    Ой, а как же образец демократии для остальных стран?)
    Хорошего судью Хуан не назовут.