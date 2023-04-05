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Эрдоган выразил уверенность в том, что между Россией и Украиной «может быть установлен справедливый мир»

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Эрдоган выразил уверенность в том, что между Россией и Украиной «может быть установлен справедливый мир»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл мероприятие, которое назвали деловым ужином. На это мероприятие были приглашены иностранные послы и другие сотрудники дипломатических миссий.


В ходе своего выступления перед гостями турецкий президент коснулся и темы вооружённого конфликта на Украине. Эрдоган заявил о наличии у него уверенности в том, что между Россией и Украиной может быть установлен справедливый мир.

Президент Турции:

Достижение справедливого мира даст сторонам возможность достойно выйти из сложившейся ситуации, выведя весь регион из того водоворота, в котором он оказался.

По словам готовящегося к участию в выборах турецкого президента, он находится в постоянном контакте как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе того же выступления турецкий президент призвал к «немедленному» проведению реформы Совета безопасности ООН. По заявлению Эрдогана, СБ ООН должен быть инклюзивным, чтобы «всё мировое сообщество могло решать острые вопросы».

Эрдоган:

Сегодняшний кулуарный вариант работы Совбеза, когда только пять страны решают судьбу мира, неприемлем.

По мнению Эрдогана число постоянных членов СБ ООН должно быть увеличено как минимум вдвое. Естественно, по убеждению Эрдогана, в число постоянных членов Совета безопасности должна войти и Турция.

Эти заявления вряд ли пока стоит расценивать иначе как предвыборный пиар.
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25 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:56
    +4
    Справедливый мир?! Это как по Вашингтонски?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:02
      +1
      По Вашингтонски - это СПРАВЕДЛИВАЯ наша победа.И не как иначе.
    2. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 07:19
      +1
      справедливый мир вполне возможно установить тот же Эрдоган фактически принудил к справедливой зерновой сделке почему бы и справедливый мир не установить? у нас в мире полно друзей вон товарищ Си прилетел тоже за все хорошее разогнал и наверняка по справедливости
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:43
      0
      Цитата: Ропот 55
      Справедливый мир?! Это как по Вашингтонски?

      Справедливый мир, это Украина в границах Переславской Рады 1654 года. "Мухи отдельно, котлеты отдельно".
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:00
    +1
    Конечно может. И даже обязательно будет установлен. Для этого нужно совсем немного - снести до основания фашистское государство, которое чисто по недоразумению называется украиной, и после полной санации территории построить новое государство, основанное на принципах мира и социальной справедливости, лояльное к России. Вот с этой Украиной мы и заключим мир.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 07:22
      +1
      тююю опять по граблям да))? а керовать поставить Медведчука он сильный политик и с большой поддержкой среди населения можно и Януковича он в принципе положняк свой еще не оттоптал главное чтоб государственность украинский народ не утратил и самобытность галицийскую правда)?
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 07:35
        0
        поставить Медведчука он сильный политик и с большой поддержкой среди населения можно и Януковича

        Кива ещё есть.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      построить новое государство
      А зачем? Украина, как государство, может быть только анти-Россией, иначе никакого смысла в этом государстве нет. Будет верхом глупости для России дозволить существование этого государства в какой-либо форме после такой войны спецоперации.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:44
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Для этого нужно совсем немного - снести до основания фашистское государство

      С проведением обязательной, длительной денацификации.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:48
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Вот с этой Украиной мы и заключим мир.

      С Украиной, только акт о ее капитуляции и введение оккупационного режима, до тех пор пока не поймут, кто их предки и кто они сам.
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:02
    -1
    Министр обороны Сергей Шойгу, говоря о перспективах конфликта на Украине, заявил, что любая война заканчивается миром.

    "Любая война заканчивается миром", - сказал Шойгу журналистам в ответ на вопрос о том, чем закончится конфликт на Украине.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 07:39
      0
      Шойгу минусы ставьте, это он такое сказал в период жесточайшей борьбы наших ребят в Бахмуте , Авдеевке, Угледаре. Я только привел пример , что Эроген турецкий свою политику не на пустом месте строит. Видимо есть предпосылки. Очень горько и гадко.
  4. PASus
    PASus Сегодня, 07:03
    0
    Странные люди, зачем вобще говорить про какуюто украину, применительно к России? Это гнойное образование не решает ничего.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +3
    Как Эрдогаша старается влезть туда, куда не просят! Пусть его треп так и останется трепом, а не руководством к действию, несмотря на все разговоры с ВВП.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:06
    0
    Эк, он замахнулся! На мировое лидерство тянет? И турцию, наверное, в совет безопасности- вместо России?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:34
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Эк, он замахнулся! На мировое лидерство тянет? И турцию, наверное, в совет безопасности- вместо России?

      На это место уже претендует Бандеростан.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:12
    0
    Эфенди Очевидность! Конечно мы все тоже выражаем уверенность в том, что может и должен быть установлен справедливый мир... более того - и чубаки уверены, что должен быть справедливый мир. Вопрос только в том, что такое "справедливый" мир для России, для Украины и для Турции?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 07:39
      0
      Для России это Россия до Карпат.
      Для Украины Украина до Северного Кавказа.
      Для Турции "Крым наш".
      И компромисс найти сложно будет.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 07:14
    0
    Перед выборами поговорить о величии Турции и ее роли в мировой истории самое то. А вот интересно другое, был ли на этом ужине американский посол... но, почему-то, об этом ни слова.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    0
    Эрдоган заявил о наличии у него уверенности в том, что между Россией и Украиной может быть установлен справедливый мир
    Это с какой стороны на эту "справедливость" посмотреть. Как Эрдоган видит установление мира да еще справедливого со страной управляемой из вне, которой поставлена задача на искоренение всего русского и нанесения как можно большего ущерба России?
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:23
    +1
    между Россией и Украиной может быть установлен справедливый мир.

    Только вот понимание "справедливого мира" у нас разные........
    1. Русь
      Русь Сегодня, 07:32
      +1
      И Запад под лозунгом "справедливого мира" накачивает краину вооружением....
  11. Наган
    Наган Сегодня, 07:30
    0
    Достижение справедливого мира даст сторонам возможность достойно выйти из сложившейся ситуации
    Вот только позиции РФ и 404 насчет того, что именно является справедливым миром, взаимоисключающие. Для достижения компромисса какой-либо из сторон, или обеим сторонам, придется пойти на переписывание конституции, и что-то не похоже, что кто-либо пойдет на это добровольно, не по принуждению.
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:41
    0
    Естественно, по убеждению Эрдогана, в число постоянных членов Совета безопасности должна войти и Турция.

    Только победительницы во ВМВ постоянные члены, а ты Эрдоган, еще предложи бывшую гитлеровскую Германию, Италию Японию в СБ включать. Лучше уж ООН распустить.
  13. вася фикс
    вася фикс Сегодня, 07:47
    0
    Все кому не лень лезут и предлагают свои мирный план,у них что своих проблем мало?