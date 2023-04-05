Эрдоган выразил уверенность в том, что между Россией и Украиной «может быть установлен справедливый мир»

Достижение справедливого мира даст сторонам возможность достойно выйти из сложившейся ситуации, выведя весь регион из того водоворота, в котором он оказался.

Сегодняшний кулуарный вариант работы Совбеза, когда только пять страны решают судьбу мира, неприемлем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл мероприятие, которое назвали деловым ужином. На это мероприятие были приглашены иностранные послы и другие сотрудники дипломатических миссий.В ходе своего выступления перед гостями турецкий президент коснулся и темы вооружённого конфликта на Украине. Эрдоган заявил о наличии у него уверенности в том, что между Россией и Украиной может быть установлен справедливый мир.Президент Турции:По словам готовящегося к участию в выборах турецкого президента, он находится в постоянном контакте как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.В ходе того же выступления турецкий президент призвал к «немедленному» проведению реформы Совета безопасности ООН. По заявлению Эрдогана, СБ ООН должен быть инклюзивным, чтобы «всё мировое сообщество могло решать острые вопросы».Эрдоган:По мнению Эрдогана число постоянных членов СБ ООН должно быть увеличено как минимум вдвое. Естественно, по убеждению Эрдогана, в число постоянных членов Совета безопасности должна войти и Турция.Эти заявления вряд ли пока стоит расценивать иначе как предвыборный пиар.