В ночь на 5 апреля российские войска нанесли новые удары по резервам противника в Краматорске и Константиновке, а также поразили цели под Днепропетровском

Иллюстративное фото
В ночь на среду, 5 апреля, продолжилась боевая работа по уничтожению украинских резервов как на прифронтовых территориях Донбасса, так и в регионах Украины. Сообщается о том, что в вечернее и ночное время несколько ударов были нанесены по выявленным местам размещения ВСУ в Константиновке. Также поражены цели в Краматорске и окрестностях. Ликвидированы несколько подразделений вооружённых сил и национальной гвардии Украины, нанесён материальный ущерб.
Российская авиация нанесла удары по целям в пригороде Днепропетровска. По некоторым данным, в этом случае использовались планирующие авиабомбы. По предварительной информации, авиабомбами нанесено поражение железнодорожному составу, который противник собирался использовать для переброски боеприпасов и оружия к линии фронта. О точном ущербе пока не сообщается.
До этого в течение суток по резервам ВСУ в Константиновке и Краматорске были нанесены ещё как минимум две серии ударов, в том числе с применением авиации.
Помимо этого боевая авиация ВКС России нанесла удары по укреплённым районам ВСУ в Угледаре и к северу от города. Уничтожены укрепления противника в промышленной зоне, где ВСУ держали оборону. Также поражены позиции ВСУ, которые тот занимал, прячась за многоэтажными зданиями Угледара.