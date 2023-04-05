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В ночь на 5 апреля российские войска нанесли новые удары по резервам противника в Краматорске и Константиновке, а также поразили цели под Днепропетровском

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В ночь на 5 апреля российские войска нанесли новые удары по резервам противника в Краматорске и Константиновке, а также поразили цели под Днепропетровском

Иллюстративное фото


В ночь на среду, 5 апреля, продолжилась боевая работа по уничтожению украинских резервов как на прифронтовых территориях Донбасса, так и в регионах Украины. Сообщается о том, что в вечернее и ночное время несколько ударов были нанесены по выявленным местам размещения ВСУ в Константиновке. Также поражены цели в Краматорске и окрестностях. Ликвидированы несколько подразделений вооружённых сил и национальной гвардии Украины, нанесён материальный ущерб.

Российская авиация нанесла удары по целям в пригороде Днепропетровска. По некоторым данным, в этом случае использовались планирующие авиабомбы. По предварительной информации, авиабомбами нанесено поражение железнодорожному составу, который противник собирался использовать для переброски боеприпасов и оружия к линии фронта. О точном ущербе пока не сообщается.

До этого в течение суток по резервам ВСУ в Константиновке и Краматорске были нанесены ещё как минимум две серии ударов, в том числе с применением авиации.

Помимо этого боевая авиация ВКС России нанесла удары по укреплённым районам ВСУ в Угледаре и к северу от города. Уничтожены укрепления противника в промышленной зоне, где ВСУ держали оборону. Также поражены позиции ВСУ, которые тот занимал, прячась за многоэтажными зданиями Угледара.


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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:17
    +6
    По предварительной информации, авиабомбами нанесено поражение железнодорожному составу, который противник собирался использовать для переброски боеприпасов и оружия к линии фронта.


    Наконец то начали подвижной состав выносить. А что только один то уничтожили? Маловато как то будет... Надо все снести нафик. Пусть шароварные на своих двоих боеприпасы таскают.

    Надо рельсовую войну устроить шароварным - чтобы ни один состав у них толком никуда доехать не смог. Логистику полностью нарушить им. Хотя бы жд.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 07:46
      0
      Надо рельсовую войну устроить шароварным - чтобы ни один состав у них толком никуда доехать не смог. Логистику полностью нарушить им. Хотя бы жд.
      Да это с самого начала надо было делать! Из за нашей гуманности масса техники дошло до фронта. А нам это надо? Ещё их наливники бомбить надо как мы их в Сирии вначале бомбили. Цель не брониованная, горит хорошо! А без наливников никакие танки и машины не поедут. Хоть Леопард, хоть Тигр, хоть Пантера! Нам вообще надо все их наливники мочить. Замучаются новые присылать и водителей набирать на них. Лучше срок получить чем сгореть в нём! Про рельсовую войну согласен. Хотя некоторые говорят что подрыв эшелона это небольшая заминка во времени. Ну ну! Партизаны то в ВОВ об этом и не знали! Дурные наверно были что поезда под откос пускали?! И мосты наверно зря подрывали?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:19
    0
    Идет рутинная боевая работа, жизнь покажет результаты.
  3. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 07:27
    +1
    Да да. Шойгу отчитался, что они прямо при транспортировке технику уничтожают. Всё по плану. Только вот, что-то ни одного подтверждения такому поражению.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:37
    0
    В ночь на среду, 5 апреля, продолжилась боевая работа по уничтожению украинских резервов
    С продолжением на 06.04., 07.04. и т.д. По всей видимости воевать одной рукой прекратили и наконец взялись разбираться с нациками серьезно на путях подхода к ЛБС.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:37
    0
    Молчат про кракен. Нуежто его впрямь уничтожили?
    Канашенков-герой сво.
    Гл улица харькова будет - им ГенералаКонашенкова.
    Без ерничества:до ж/д вагонов добрались. Уже.
    В 24г до чего додумаемся? Что бы победить....
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 07:39
    0
    Давно пора ими вплотную заняться, задолбить их в каменный век.
  7. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:41
    0
    Всю зиму выносили подстанции, чтобы еще больше обозлить мирняк против России, только теперь давай по жд работать.
  8. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:41
    -1
    Все больше убеждаюсь в правильности начала демонтажа Украины, это была реальная угроза и не только России, смотришь на звериные оскалы у Киево-Печерской лавры безБожников с окраины и понимаешь это точно вырожденцы.