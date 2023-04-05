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Израильские полицейские напали на палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

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Израильские полицейские напали на палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

В Иерусалиме произошла очередная провокация израильских силовиков против палестинского населения. Находившиеся в молельном зале мечети Аль-Акса палестинцы подверглись нападению израильских полицейских.


Как сообщают источники, израильская полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ, стреляли резиновыми пулями. Палестинцы в ответ оказывали сопротивление, используя подручные предметы и самодельные ракетницы. В результате около 100 человек пострадали. Более 400 палестинцев были задержаны израильскими силовиками. Что интересно, полицейские препятствовали медикам в проезде к мечети, и те не смогли своевременно оказывать пострадавшим медицинскую помощь.

Подобные провокационные действия израильских силовых структур не остались без реакции палестинского национально-освободительного движения. С территории Сектора Газа палестинские группировки выпустили девять ракет по южным районам Израиля. Одна из ракет в итоге попала по производственным помещениям завода в городе Сдерот. Остальные восемь ракет израильские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить.

Иордания и Египет уже осудили насилие израильской полиции в отношении палестинцев в Иерусалиме. Отметим, что подобные действия лишь способствуют дальнейшей эскалации в регионе. Вместо того, чтобы создавать условия для мирного сосуществования с палестинскими арабами, власти Израиля целенаправленно занимаются провокационными действиями, способствуя дальнейшему сохранению и эскалации израильско-палестинского конфликта.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / Yamenah
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3 комментария
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  1. aars
    aars Сегодня, 07:44
    0
    Иордания и Египет уже осудили насилие израильской полиции в отношении палестинцев в Иерусалиме
    А США промолчали.
    У них "права человека" принято защищать очень избирательно.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:45
    0
    может СССР совершил ошибку настояв и поддержав создание этого государства ? уж слишком они агрессивны и не терпимы к другим религиям и народностям ((( кто в здравом уме будет разжигать и поддерживать религиозную вражду ? Эти религиозные войны самые беспощадные и не примиримые. Им бы жить тихо, ведь техническое и военное превосходство нивелируется и не далек тот день когда узкая полоза каменистой земли просто превратится в пустыню, а население с котомками будет бродить по пустыне что б искупить вину.
  3. likana
    likana Сегодня, 07:46
    +1
    И где осуждение этой провокации со стороны США и Евросоюза? Вопрос риторический, свои своих не осуждают...