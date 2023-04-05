Израильские полицейские напали на палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

В Иерусалиме произошла очередная провокация израильских силовиков против палестинского населения. Находившиеся в молельном зале мечети Аль-Акса палестинцы подверглись нападению израильских полицейских.Как сообщают источники, израильская полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ, стреляли резиновыми пулями. Палестинцы в ответ оказывали сопротивление, используя подручные предметы и самодельные ракетницы. В результате около 100 человек пострадали. Более 400 палестинцев были задержаны израильскими силовиками. Что интересно, полицейские препятствовали медикам в проезде к мечети, и те не смогли своевременно оказывать пострадавшим медицинскую помощь.Подобные провокационные действия израильских силовых структур не остались без реакции палестинского национально-освободительного движения. С территории Сектора Газа палестинские группировки выпустили девять ракет по южным районам Израиля. Одна из ракет в итоге попала по производственным помещениям завода в городе Сдерот. Остальные восемь ракет израильские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить.Иордания и Египет уже осудили насилие израильской полиции в отношении палестинцев в Иерусалиме. Отметим, что подобные действия лишь способствуют дальнейшей эскалации в регионе. Вместо того, чтобы создавать условия для мирного сосуществования с палестинскими арабами, власти Израиля целенаправленно занимаются провокационными действиями, способствуя дальнейшему сохранению и эскалации израильско-палестинского конфликта.