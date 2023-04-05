Минобороны США анонсировало скорый старт обучения экипажей ВСУ боевому применению танков Abrams

В ближайшее время американские военные инструкторы приступят к обучению личного состава танковых экипажей ВСУ эксплуатации и обслуживанию танков Abrams. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны США.
Сейчас к учебному процессу еще не приступали, поскольку в учебных центрах ожидают необходимое оборудование. Но в американском военном ведомстве рассчитывают, что все проблемы удастся уладить в ближайшее время и подготовка украинских танкистов стартует скоро.
Ранее США приняли решение об отправке на Украину 31 танка Abrams к осени 2023 года. При этом в Пентагоне ранее неоднократно признавали наличие определенных проблем, связанных с доставкой танков на Украину, обеспечением их топливом, проведением технического обслуживания и длительным обучением танковых экипажей. Ведь подготовить квалифицированного командира танка или механика-водителя куда сложнее, чем стрелка-пехотинца. Тем не менее, украинские экипажи будут обучаться по максимально ускоренным программам, а даст ли это ожидаемые результаты, можно будет увидеть лишь на поле боя.
Известно, что к настоящему времени США подготовили уже более 7 тысяч украинских военнослужащих. Сейчас американские военные инструкторы и их коллеги из 26 стран НАТО проводят обучение более 11 тысяч украинских военнослужащих по разным воинским специальностям.
Впрочем, даже такое количество подготовленных Западом солдат вряд ли компенсирует те колоссальные потери личного состава, которые украинские формирования несут в боях в Донбассе. Киевский режим сталкивается со все более серьезной нехваткой кадров в армии, и даже принудительная мобилизация мало помогает.