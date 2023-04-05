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У Запорожской АЭС упал украинский беспилотник польского производства

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У Запорожской АЭС упал украинский беспилотник польского производства

В районе Запорожской атомной электростанции произошло падение беспилотного летательного аппарата, запущенного ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова командира одного из российских подразделений, задействованных в охране и обороне атомной электростанции в Энергодаре.


Упавший дрон представляет собой ударный беспилотный летательный аппарат польского производства. Такие дроны активно используются украинскими формированиями на фронте. Вероятно, беспилотник был выпущен с целью нанесения удара по цели на территории атомной электростанции. Как видим, ВСУ продолжают провокационные действия против этого стратегически важного и опасного объекта, не считаясь с возможными последствиями.

Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами

- цитирует РИА Новости слова командира подразделения ВС РФ.

Напомним, что даже присутствие на Запорожской АЭС сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не препятствует украинским формированиям в их провокационной деятельности. Совсем недавно, 29 марта, на станции побывал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который осмотрел ее территорию и призвал обеспечить необходимые условия для защиты АЭС от украинских провокаций. На станции постоянно работает группа ответственных экспертов МАГАТЭ, включая иностранных граждан. Но и это не беспокоит представителей киевского режима.

Отметим, что Россия неоднократно предупреждала и киевский режим, и мировое сообщество о рисках, связанных с провокациями против Запорожской АЭС. Но украинское руководство относится к ядерной безопасности как своей страны, так и прилегающих регионов Восточной Европы абсолютно безответственно.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk
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11 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:04
    +1
    Только конченые могут такие вещи творить belay
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:39
      0
      Отправьте обломки директору МАГАТЭ Гросси и пару граммов урана-238 в подарок.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:40
      -1
      Только конченые могут такие вещи творить belay
      Не факт! А если пошевелить извилиной и самим устроить подобную бомбардировку с неразорвавшимися зарядами, прямо во время прогулок Гросси по ЗАЭС. Пора бы уже научиться самим вести грамотную информационную войну и использовать испуги Гросси в своих интересах. lol
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:04
    +2
    Напомним, что даже присутствие на Запорожской АЭС сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не препятствует украинским формированиям в их провокационной деятельности.

    Чему удивляться! Сколько лет ОБСЕ не замечало обстрелы Донецка украинскими войсками.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:12
    +2
    Сам упал, или сбили?
    А МАГАТЭ, что они. Скажут, что дрон был, но они не поняли чей. Они там под дурачков косят.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +1
    ударный беспилотный летательный аппарат польского производства
    Сегодня польского производства упал, завтра американского, турецкого... Как наносили удары по ЗАЭС, так и наносят не смотря на всяких представителей МАГАТЭ. А потому, что отлично знают - заграница прикроет и поможет. Чувство меры и здравого смысла давно утрачено, как у Киева, так и у его спонсоров.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:48
    0
    Рафаэль Гросси, который осмотрел ее территорию и призвал обеспечить необходимые условия для защиты АЭС от украинских провокаций

    Помню к нам в колхоз приехал из Питера приехал профессор в сельском клубе и устроил дискуссию, о вреде алкоголя, призвав народ прекратить пить. По окончании речи, в правлении колхоза все поблагодарили профессора за интересную беседу и вместе с лектором все выпил, за его здоровье.
    Народ как пил тогда, так пьет сейчас, только алкоголь стал дороже и водка паленая, а вот с этим никто не борется и даже не призывает (я предпочитаю своего выгона, знаю что не отравлюсь).
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:48
    0
    не каждая "птица" долетит до Запорожской АЭС......
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:56
    0
    На российской территории упал "украинский" беспелотник (это не ашипка!) "польского" производства.
    - Чудны дела твои, Господи! - подумал бы Император Николай I, прочитай он эту хрень...
    Эх...
    Славных прадедов великих Правнуки поганые! (Т.Г. Шева)
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:59
    0
    Жалко, что этот беспилотник не упал на голову этого Грасси, когда он был на электростанции. Тогда он может быть наконец сообразил, кто именно обстреливает ЗАЭС.
  9. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 10:53
    0
    Возле Никополя, практически напротив ЗАЭС, стоит высоченная телеретрансляционная вышка. Это и Украинское тв на весь освобождённый район, и Украинская мобильная связь, и прекрасный ретранслятор для БПЛА(операторы ими могут управлять хоть из Днепропетровска). Её не сносят. Наверное собственность какого-нибудь Ротенберга.