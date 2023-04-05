В районе Запорожской атомной электростанции произошло падение беспилотного летательного аппарата, запущенного ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова командира одного из российских подразделений, задействованных в охране и обороне атомной электростанции в Энергодаре.
Упавший дрон представляет собой ударный беспилотный летательный аппарат польского производства. Такие дроны активно используются украинскими формированиями на фронте. Вероятно, беспилотник был выпущен с целью нанесения удара по цели на территории атомной электростанции. Как видим, ВСУ продолжают провокационные действия против этого стратегически важного и опасного объекта, не считаясь с возможными последствиями.
Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами
- цитирует РИА Новости слова командира подразделения ВС РФ.
Напомним, что даже присутствие на Запорожской АЭС сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не препятствует украинским формированиям в их провокационной деятельности. Совсем недавно, 29 марта, на станции побывал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который осмотрел ее территорию и призвал обеспечить необходимые условия для защиты АЭС от украинских провокаций. На станции постоянно работает группа ответственных экспертов МАГАТЭ, включая иностранных граждан. Но и это не беспокоит представителей киевского режима.
Отметим, что Россия неоднократно предупреждала и киевский режим, и мировое сообщество о рисках, связанных с провокациями против Запорожской АЭС. Но украинское руководство относится к ядерной безопасности как своей страны, так и прилегающих регионов Восточной Европы абсолютно безответственно.