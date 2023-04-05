Экс-главком сухопутных войск Польши: Украина не получит военного превосходства над Россией и не вернет утраченные территории

Поездка Зеленского в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины

Необходимо найти компромисс между ожиданиями украинцев и тем, что хочет Путин

Подталкивание украинских вооруженных сил к контрнаступлению не является оправданным с военной точки зрения, поскольку надежд на его успех нет. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал брони в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.Тезисы Скшипчака весьма интересны, особенно если учитывать, что их продвигает отставной силовик НАТО, да еще и польский. Генерал утверждает, что в настоящее время нет никаких шансов на завершение конфликта военным путем. Скшипчак заявляет, что ни одна из сторон не имеет должных преимуществ для военного завершения конфликта. Российские вооруженные силы перешли к стратегической обороне, но и украинские формирования не обладают возможностями для наступления.Для успешного наступления на контролируемые российскими войсками территории, утверждает Скшипчак, украинской армии надо иметь превосходство над российскими вооруженными силами в четыре раза. Но такого преимущества Украина никогда не добьется. Поэтому, делает вывод польский генерал, наступает «время политиков».- прокомментировал Скшипчак визит президента Украины в Польшу, который начнется сегодня.Но еще более удивительно то, что польский военный эксперт развенчивает миф о том, что киевскому режиму удастся вернуть утраченные территории. Этого не произойдет. Украина не получит военного преимущества над Россией и не вернет утраченные территории, делает вывод генерал в отставке Скшипчак. Поэтому необходимо искать другие решения, которые позволили бы урегулировать конфликт.- отмечает генерал.По утверждению Скшипчака, Запад устал от боевых действий на Украине и в связи с этим политическое решение предстает оптимальным. Но для этого потребуется сформировать, как считает отставной главком, сильную политическую коалицию западных стран, которая бы выступила в качестве «группы поддержки» для Зеленского во время мирных переговоров с Россией.