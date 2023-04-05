Военное обозрение
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Экс-главком сухопутных войск Польши: Украина не получит военного превосходства над Россией и не вернет утраченные территории

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Экс-главком сухопутных войск Польши: Украина не получит военного превосходства над Россией и не вернет утраченные территории

Подталкивание украинских вооруженных сил к контрнаступлению не является оправданным с военной точки зрения, поскольку надежд на его успех нет. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал брони в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.


Тезисы Скшипчака весьма интересны, особенно если учитывать, что их продвигает отставной силовик НАТО, да еще и польский. Генерал утверждает, что в настоящее время нет никаких шансов на завершение конфликта военным путем. Скшипчак заявляет, что ни одна из сторон не имеет должных преимуществ для военного завершения конфликта. Российские вооруженные силы перешли к стратегической обороне, но и украинские формирования не обладают возможностями для наступления.

Для успешного наступления на контролируемые российскими войсками территории, утверждает Скшипчак, украинской армии надо иметь превосходство над российскими вооруженными силами в четыре раза. Но такого преимущества Украина никогда не добьется. Поэтому, делает вывод польский генерал, наступает «время политиков».

Поездка Зеленского в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины

- прокомментировал Скшипчак визит президента Украины в Польшу, который начнется сегодня.

Но еще более удивительно то, что польский военный эксперт развенчивает миф о том, что киевскому режиму удастся вернуть утраченные территории. Этого не произойдет. Украина не получит военного преимущества над Россией и не вернет утраченные территории, делает вывод генерал в отставке Скшипчак. Поэтому необходимо искать другие решения, которые позволили бы урегулировать конфликт.

Необходимо найти компромисс между ожиданиями украинцев и тем, что хочет Путин

- отмечает генерал.

По утверждению Скшипчака, Запад устал от боевых действий на Украине и в связи с этим политическое решение предстает оптимальным. Но для этого потребуется сформировать, как считает отставной главком, сильную политическую коалицию западных стран, которая бы выступила в качестве «группы поддержки» для Зеленского во время мирных переговоров с Россией.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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22 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:39
    +1
    Украина не получит военного преимущества над Россией и не вернет утраченные территории,

    Правильно говорит генерал, только вот "утраченные территории" будут расширяться под рукой России, пока Зеля будет разговоры вести.
    1. Комментарий был удален.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 08:52
      -1
      а вот если Поляки захватят Львов, это будет концом для Зеленского и США
      начнётся партизанская война за освобождение от Поляков
      новому Богдану Хмельницкому будут доступны любые ресурсы ВС РФ, ЧВК Вагнер
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:40
    +4
    Даже не сомневаемся, победить ядерную Державу ? Да это не реально. КНДР это уже доказала.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:43
      +5
      просто у Ына яйца есть и терять нечего. нет у него и элитки с зарубежными счетами и недвижимостью с яхтами. совсем другая ситуация...
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:05
      0
      Даже не сомневаемся, победить ядерную Державу ? Да это не реально. КНДР это уже доказала.

      У КНДР протяженная граница с Китаем. В 50-х годах благодаря ей США не удалось раздавить КНДР. Ядерное оружие есть у них тоже благодаря Китаю. КНДР можно победить только вместе с ним.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:14
        +1
        Добавлю, что у России и с Китаем и с КНДР тоже есть общая граница smile
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:56
          +3
          И что хорошего от этого? Насчёт Пхеньяна молчу, а вот Пекин давно уже глаз положил на Дальний восток. Даже на Байкале пакостит. Мало нам было ЦБК, так теперь "желтолицые братья" гадят в тайге, вырубая кедр. А вы все ...юани, юани, да мне плевать на юани.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:43
    +1
    Для Украины это вообще не "утраченные территории" , это территории возвращенные . И территории возвращены далеко не все , так что все еще впереди.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Для Украины это вообще не "утраченные территории" , это территории возвращенные .

      Раз пошла такая пьянка, то пить нужно до конца. На похмелье оставлять не надо.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:45
    +4
    "Настало время политиков"...Если только твердых и убежденных с нашей стороны..А то как еще обьяснить все это родным,потерявшим своих близких
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:47
    +4
    Иными словами,вялотекущая окопная война,как Иран с Ираком,лет на 8,не меньше.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:48
    +2
    У зели есть еще вариант сохранить выход к Черному морю, пока, после контрнаступа возможно иные варианты. Думаю, что в пентагоне рассматривают все, вплоть до ввода "миротворцев" в случае нашего движения вдоль побережья.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    +1
    Украина не получит военного превосходства над Россией и не вернет утраченные территории
    Действительно услышать это от польского генерала, пускай и бывшего, удивительно. В то время когда западные СМИ, особенно английские пестрят статьями о скорой украинской победе и слабости ВС РФ, польский генерал набирается смелости сказать правду. Моравецкий наверное бьется в истерике: "Как? Кто посмел?"
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: rotmistr60
      В то время когда западные СМИ, особенно английские пестрят статьями о скорой украинской победе и слабости ВС РФ, польский генерал набирается смелости сказать правду.

      Как только западный политический деятель обретает приставку "ЭКС" у него в башке происходит ЭКСгумация умершего было здравого смысла.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 08:50
    +2
    Необходимо найти компромисс между ожиданиями украинцев и тем, что хочет Путин
    Это невозможно!
    Ибо никто до сих пор не знает, чего ж, таки, хочет тот Путин?..

    1. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:06
      +1
      Каждое следующее предложение от Путина будет хуже предыдущего..Проверено
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:03
    0
    сильную политическую коалицию западных стран, которая бы выступила в качестве «группы поддержки» для Зеленского

    Вот такого России уж точно не нужно. Куда запад влезает, там начинается выкручивание рук, и фашистский режим в Киеве останется.
  10. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 09:04
    0
    А кто бы сомневался?Ну вот -текст короткий
  11. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 09:13
    +1
    По утверждению Скшипчака, Запад устал от боевых действий на Украине и в связи с этим политическое решение предстает оптимальным.


    ну если только для Запада оптимальным ,ибо Западу сейчас нужна передышка чтобы разогнать свой ВПК и восполнить боевой потенциал ВСУ.А уж потом через годик,два решить полностью вопрос России а попросту нас всех уничтожить.
    Только капитуляция Украины нас устроит.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:26
    +1
    Скшипчак заявляет, что ни одна из сторон не имеет должных преимуществ для военного завершения конфликта.

    В такой ситуации начинается поиск уязвимостей и ожидание стратегических ошибок противников. Странно, что генерал признаёт ведение боевых действий только при явном превосходстве одного из противников, но совершенно не способен к ведению б/д при отсутствии явного превосходства. Не удивительно, что польские войска практически сразу проиграли гитлеру, как только поняли что нет превосходства над противником. А вот ссср смог одержать победу, при том что первоначально, превосходство было за гитлеровской армией.
    Накачанная по самую макушку оружием укропия, собравшая практически весь свой моб.резерв, представляет сейчас достаточно серьёзную силу и при этом с осторожностью относится к возможности серьёзного наступления, потому как в случае его провала, сил на отражение контр удара уже не будет. Поэтому подготовка этого наступления для них так затягивается и переносится на более дальний срок. Проблема для них, как в прочем и для нас, заключается в том, что бросив большие силы в наступление и завязнув в нём, может не хватить резервов для отражения встречного удара. Обе стороны ждут ошибки противника в случае наступления, укропия пытается собрать дополнительные силы, для отражения встречной угрозы, в случае своего провала, наши готовят линии обороны и просчитывают варианты укропского наступления, периодически наносят удары по скоплениям и тылам, мешая накапливанию сил и создают напряжённость "мининаступлениями" на артёмовском и авдеевском направлении. Возможно я не прав. Имхо
  13. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 09:27
    0
    Давно замечено, что множество военных, как и политиков, на Западе при получении приставки "в отставке" резко умнеют и демонстрируют чудеса здравого смысла. (На самом деле в здравом смысле нет чудес, чудо в том, что сейчас он есть у кого-то на западе)
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:49
    0
    Зелибоба поехал договариваться на счет побега на Запад и кто займет место на поле боя ,в место ВСУ