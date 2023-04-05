Глава МИД Украины: Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО

Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы обновили, подали новую заявку

Киевские власти не оставляют попыток добиться принятия Украины в члены НАТО. Впервые соответствующая заявка, причем на ускоренное вступление, была подана в сентябре прошлого года. С тех пор какого-либо продвижения в этом вопросе, кроме заверений генсека Йенса Столтенберга о всемерной поддержке Украины и наращивании военного сотрудничества с альянсом, так и не произошло.Препятствием удовлетворению заявки западные эксперты называют два фактора: военные действия на территории страны и несогласие некоторых европейских стран блока, опасающихся прямого военного конфликта с Россией, на принятие Украины. Очевидно, что есть и третий существенный момент — жесткое неприятие Москвой такого решения.Однако Киев не оставляет попыток хоть как-то продвинуться в этом вопросе. По итогам состоявшегося накануне заседания Комиссии Украина-НАТО в составе министров иностранных дел глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, что вопрос плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) более не актуален, так как Киев вновь подал заявку теперь уже на прямое вступление в НАТО.— объявил журналистам Кулеба, не вдаваясь в детали заново инициированного процесса по вступлению Украины в военный блок.Западные эксперты скептически относятся к новой, по сути казуистической, попытке Киева добиться принятия в Североатлантический альянс. Принципиально новая заявка ничего не меняет. Тем более, что после того же заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг назвал главным условием принятия страны в альянс «сохранение национального суверенитета». А для этого, по словам генсека НАТО, Украина должна «обеспечить себе победу» над Россией.До тех пор, как пишет Financial Times со ссылкой на источники в руководстве НАТО, заявка Украины на вступление будет оставаться «лежать под сукном». Пока что страны альянса намерены рассмотреть только вопрос об увеличении фонда поддержки Киева в два раза — с 250 млн до 500 млн евро в год.