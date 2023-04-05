Военное обозрение
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Глава МИД Украины: Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО

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Глава МИД Украины: Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО

Киевские власти не оставляют попыток добиться принятия Украины в члены НАТО. Впервые соответствующая заявка, причем на ускоренное вступление, была подана в сентябре прошлого года. С тех пор какого-либо продвижения в этом вопросе, кроме заверений генсека Йенса Столтенберга о всемерной поддержке Украины и наращивании военного сотрудничества с альянсом, так и не произошло.


Препятствием удовлетворению заявки западные эксперты называют два фактора: военные действия на территории страны и несогласие некоторых европейских стран блока, опасающихся прямого военного конфликта с Россией, на принятие Украины. Очевидно, что есть и третий существенный момент — жесткое неприятие Москвой такого решения.

Однако Киев не оставляет попыток хоть как-то продвинуться в этом вопросе. По итогам состоявшегося накануне заседания Комиссии Украина-НАТО в составе министров иностранных дел глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, что вопрос плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) более не актуален, так как Киев вновь подал заявку теперь уже на прямое вступление в НАТО.

Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы обновили, подали новую заявку

— объявил журналистам Кулеба, не вдаваясь в детали заново инициированного процесса по вступлению Украины в военный блок.

Западные эксперты скептически относятся к новой, по сути казуистической, попытке Киева добиться принятия в Североатлантический альянс. Принципиально новая заявка ничего не меняет. Тем более, что после того же заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг назвал главным условием принятия страны в альянс «сохранение национального суверенитета». А для этого, по словам генсека НАТО, Украина должна «обеспечить себе победу» над Россией.

До тех пор, как пишет Financial Times со ссылкой на источники в руководстве НАТО, заявка Украины на вступление будет оставаться «лежать под сукном». Пока что страны альянса намерены рассмотреть только вопрос об увеличении фонда поддержки Киева в два раза — с 250 млн до 500 млн евро в год.
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Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:05
    +6
    Ну,и снова тактично пошлют в пешее путешествие.Еще не сдох последний какал
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:12
      +2
      Угу, можно принять когда они в Канаде провинцию организуют после переселения, а так звиняйте это будет уже фактически третья мировая, без всяких оговорок и ужимок.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:20
        0
        кто бы их еще в Канаду то принял.....
        никому они там не нужны.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:42
        0
        Цитата: Silver99
        а так звиняйте это будет уже фактически третья мировая, без всяких оговорок и ужимок.

        Западу не нужен такой исход, они прекрасно знают, что такое Третья Мировая, в отличии от Кулебы и всей Киевской хунты отмороженных.
  2. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 09:07
    +2
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:20
      0
      Пусть попробуют подать заявку через "Дию" свою smile
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:46
      0
      Цитата: Кабаська
      Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...

      Кролик верещит , и лунной походкой сам лезет в пасть удава. ... у кроликов нет мыслительного процесса.. как и у удава.
  3. Lelechka
    Lelechka Сегодня, 09:07
    +3
    "Тем более, что после того же заседания Комиссии Украина-НАТО Столтенберг назвал главным условием принятия страны в альянс «сохранение национального суверенитета». А для этого, по словам генсека НАТО, Украина должна «обеспечить себе победу» над Россией."
    Дальше можно было не писать)
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:09
    +1
    К декабрю 2023 ната второй том заявок будут сшивать от окраины.... Не мытьем, так катаньем - на западе это не работает. А самый главный вопрос - а оно им сегодня надо?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО
    Этих в дверь - они в окно. При этом не желают даже "мыла" прихватить считая, что и так справятся. Не мытьем, так катаньем.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:14
    +1
    Эти заявки напоминают старый анекдот про Рабиновича, который вступал в профсоюз. wassat
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:17
    +3
    Киеву самое глваное ,чтобы все эти "заявки" озвучивались в медиа . Результат они знают заранее. Это как с Соледаром , который после сдачи "держали " в интернете еще две недели, это как с Бахмутом, который после сдачи будут "держать" еще месяц в медиаресурсах.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:53
      0
      Киеву самое глваное ,чтобы все эти "заявки" озвучивались в медиа . Результат они знают заранее

      Ну что вы. Раньше были просто заявки на вступление, а сейчас заявка на прямое вступление. Но видимо их тоже прямо пошлют по старому адресу, но как всегда в дипломатической форме.
  8. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:17
    -4
    Учитывая любовь наших властей к договорнякам, шансы Украины стать частью НАТО весьма высоки
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:41
      0
      А Вы уже и шансы подсчитали. what Кстати, на днях одного Махно денацифицировали. Не родич случаем?
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:21
    +1
    Нет ребята, пулемёт я вам не дам (С).....
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:22
    +1
    жесткое неприятие Москвой такого решения.
    Ого!
    Может, наконец-то уже начнут?

    Все должны понимать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. (из ПСС Темнейшего т. 9 стр. 362)
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:56
      0
      — Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
      — Может, бахнем?
      — Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!… Но потом.
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:22
    +1

    Изображение само по себе несет информацию, визуальную!
    Кроме того картинка уже с текстом!
  12. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:25
    +1
    Невероятная твердолобость. Полное отсутствие понимания, что в НАТО дураков нет.

    Либо официальные власти Украины намеренно прикидываются идиoтами, чтобы дурaчить своих нацистов. И потихоньку жечь их в мясорубках. Метод морковки для осла.
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:36
    +2
    Нудные, надоедливые, навящевые и вечно всем недовольные. Типичные рагули.
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:39
    0
    Бюрократия в Европе ,не хуже чем у нас . Надо согласовать ,обдумать ,договориться ,составить график и началось .Куда потом все делось не понятно
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:44
    +1
    Им, украм, надо нанести неприемлемый уровень потерь, как в живой силе, так и по территориям.
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:47
    +2
    Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО

    Т.е. прислал приглашение Европе на войну. sad
  17. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:04
    0
    Глава МИД Украины: Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО
  18. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:04
    0
    Киев уже дал НАТО больше, чем любой из его членов. Торговать ему больше нечем.
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:05
    0
    Нацисты всея наркоман Украины понимают, что им не выстоять, поэтому действуют по принципу - после меня хоть потоп и трава не расти.
    Надеюсь есть умные головы, которые понимают,, что принятие чубатых нацистов в НАТО, это Ядерная Война без прилюдий, "мы стали ближе к ней на один шаг" И "угроза ЯВ возросла ", тут вообще без вариантов.
  20. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:06
    -1
    похоже в Киеве действуют агенты Кремля, не иначе как... Они упорно хотят втянуться в НАТО, тем самым чтобы для нас легитимизировать его уничтожение, версия полковника Зорина...
  21. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:11
    0
    да и теп паче НАТО сейчас не до Украины... Они Финляндией заняты, у них перемога очередная же, продвинули НАТО к нашим границам, просто праздник какой-то. Столтенберг соорудил еще один буфер...
  22. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:25
    0
    Глава МИД Украины: Киев подал новую заявку на прямое вступление в НАТО

    Киев в панике — доселе
    Их не жалуют в Брюсселе.
    Это клоун бесноватый
    Спит и видит Киев в НАТО.
    И в Европе не поймут:
    Нахрен им такой хомут?
    Не желают там в Европе
    Оказаться в полной...