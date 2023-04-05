Байден рассмеялся в ответ на вопрос журналистов о том, не считает ли он уголовное преследование Трампа политическим

На фоне первого в истории США уголовного процесса над бывшим президентом репортёры поинтересовались у действующего президента его мнением по поводу происходящего. У Байдена спросили, не считает ли он возбужденное в отношении Трампа дело политическим. Джо Байден проигнорировал этот вопрос, лишь рассмеявшись в ответ. Это вызвало возмущение среди противников действующего президента США, отметивших, что «Байден либо теряет связь с реальностью, либо фактически признаёт, что ничем иным, кроме как политическим преследованием, уголовное дело против экс-президента быть не может».
Позднее пресс-служба Белого дома пояснила игнорирование Байденом вопрос об уголовном деле против Трампа. Карин Жан-Пьер заявила следующее:
Встреча, которая проходила в столовой Белого дома, имела научную тему. Обсуждались вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.
В конечном итоге журналистам раздали стенограмму хода этой встречи. Оказалось, что в неё вопрос от журналиста по поводу уголовного преследования Дональда Трампа даже не включили.
Когда начался брифинг Карин Жан-Пьер, вопрос о Трампе был адресован уже ей. Причём к нему добавился и вопрос о том, почему президент Байден игнорирует ситуацию с экс-президентом. Официальный представитель администрации президента США заявила, что «Джо Байден ежедневно сосредоточен на американском народе, включая то, чтобы не позволить американцам столкнуться с ростом цен».