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Байден рассмеялся в ответ на вопрос журналистов о том, не считает ли он уголовное преследование Трампа политическим

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Байден рассмеялся в ответ на вопрос журналистов о том, не считает ли он уголовное преследование Трампа политическим

На фоне первого в истории США уголовного процесса над бывшим президентом репортёры поинтересовались у действующего президента его мнением по поводу происходящего. У Байдена спросили, не считает ли он возбужденное в отношении Трампа дело политическим. Джо Байден проигнорировал этот вопрос, лишь рассмеявшись в ответ. Это вызвало возмущение среди противников действующего президента США, отметивших, что «Байден либо теряет связь с реальностью, либо фактически признаёт, что ничем иным, кроме как политическим преследованием, уголовное дело против экс-президента быть не может».

Позднее пресс-служба Белого дома пояснила игнорирование Байденом вопрос об уголовном деле против Трампа. Карин Жан-Пьер заявила следующее:

Встреча, которая проходила в столовой Белого дома, имела научную тему. Обсуждались вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.

В конечном итоге журналистам раздали стенограмму хода этой встречи. Оказалось, что в неё вопрос от журналиста по поводу уголовного преследования Дональда Трампа даже не включили.

Когда начался брифинг Карин Жан-Пьер, вопрос о Трампе был адресован уже ей. Причём к нему добавился и вопрос о том, почему президент Байден игнорирует ситуацию с экс-президентом. Официальный представитель администрации президента США заявила, что «Джо Байден ежедневно сосредоточен на американском народе, включая то, чтобы не позволить американцам столкнуться с ростом цен».
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26 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 09:01
    +4
    Нашли у кого спрашивать, он же в астрале давно... lol
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:12
      +3
      Цитата: marchcat
      Нашли у кого спрашивать, он же в астрале давно...

      Да он уже и не помнит, кто такой Трамп.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:43
      +1
      Прежде чем прикалываться на " самоходным Джо" ,надо знать политическую жизнь США ,хоть чуть чуть.Байден ,ведёт себя адекватно согласно указаниям .Ни одного слова о процессе над Трампом.Безвинное предложение : Мы наблюдаем ,за ходом суда ! Из уст Байдена принесёт ему импичмент.Этой ошибки ,сейчас ждут республиканские журналисты и конгрессмены.Моментально вылезет ,что это политический заказ и перетряхнут грязное белье Джо до основания.И в сенате найдутся сенаторы демократы ,которые проголосуют за импичмент.Поэтому Джо и его команда ,будут молчать как рыба об лёд.Дедок весьма при памяти в этом вопросе.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +3
    Карин Жан-Пьер заявила следующее:
    Встреча, которая проходила в столовой Белого дома, имела научную тему. Обсуждались вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.
    Это сейчас самая животрепещущая тема для Байдена. Когда свой интеллект утерян практический полностью, то время задуматься об искусственном. Поэтому "домовенок Кузя" в чем-то права.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:29
      0
      Как же мы все соскучились по пресс-конференциям с Джоном Псаки... smile
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:44
        0
        Слышь, Трапп, вообще-то рыженькую назвали Дженнифер при рождении.)
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:56
          0
          Цитата: Egeny
          Слышь, Трапп, вообще-то рыженькую назвали Дженнифер при рождении.)

          После дозы джина Джонни с Джоном спутать не грех. laughing

          А очаровашки Псаки, да, не хватает.
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:05
    +1
    А Байден не думает о том,что он не вечный президент? recourse что по нему после "срока" тоже копать начнут bully
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:07
      +6
      После его срока копать точно начнут, но, думается мне, землю
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: Попуас
      А Байден не думает о том,что он не вечный президент?

      А он точно знает, кто президент США?
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: Попуас
      А Байден не думает о том,что он не вечный президент? что по нему после "срока" тоже копать начнут

      У него справка имеется от психиатра -"Альцгеймер третьей стадии".
    4. Dym71
      Dym71 Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: Попуас
      что по нему после "срока" тоже копать начнут

      После срока "Спящему Джо" могут копнуть только на кладбище.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:06
    0
    У Бидона в горлышке смешинка завелась. Уже не вывести - только в ящик можно спрятать.
  5. HUNTERDON
    HUNTERDON Сегодня, 09:09
    +1
    Выживший из ума старик,такой не задумываясь может нажать "красную" кнопку...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:11
      +1
      Я предполагаю что его дементивный ум уже забыл про такую кнопку. По крайней мере очень на это надеюсь.
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 09:23
      0
      Выживший из ума старик,такой не задумываясь может нажать "красную" кнопку...
      Самое печальное, что ему ни кто не сможет помешать это сделать.
      В Штатах решение о запуске ядерных ракет президент принимает единолично. Формально он отдает приказ министру обороны, у которого есть такой же пульт, но министр подчиняется ему напрямую и перечить не может. А если не подчинится, президент вправе моментально сместить его и работать с заместителем. От министра обороны приказ по цепочке передается сотням исполнителей, и на всю процедуру уходит около пяти минут. По одной из версий, систему запуска американцы называют пинком (dropkick), а терминал — «футболом», поскольку приказ проходит через множество «игроков».Кстати, список кодов для активации системы напечатан на ядерной «печеньке» (nuclear bisquit) — пластиковой карте, которую президенты США должны всегда носить с собой, а на деле вечно теряют и забывают.«Терминал Судного дня» у американцев находится в объемном саквояже весом в 20 кг. Некоторые полагают, что именно из-за формы саквояжа за ним закрепилось прозвище «футбол». Столь солидные масса и габариты получились отчасти из-за защитного титанового корпуса, отчасти — из-за кучи документации. Там и «черная книга» — сборник кодов к различным сценариям применения ядерного оружия, и список бункеров, и описание процедур активации системы. А еще — инструкция по эксплуатации, которую по настоянию президента Картера упростили до уровня комикса.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:26
      0
      такой не задумываясь может нажать "красную" кнопку...
      Наподобие той, с надписью "перегрузка". Надо ему подарить, пускай давит. А реально, это долгий процесс.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:15
    +2
    Влад ли лично Байден даёт указание "прессовать" Трампа. Байдену в этой жизни уже ничего не надо, лишь бы его меньше трогали. Показали ему куда пройти, что прочитать и все.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:15
    +2
    Хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий. Если бидон доживёт до выборов, то переизбранный Трамп, в качестве алаверды, законопатит его в психушку. И посмеётся.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 09:16
    +1
    Потеряв естественный интеллект,Бидон рассчитывает на искусственный?Ему уже поздно вставлять другие мозги...потому что он" муж доктора Джил"....
  9. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 09:26
    0
    Как говорил один известный персонаж "Картина ясная — глубокий запой! Делириум тременс — белая горячка".
  10. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:28
    0
    Цитата: carpenter
    Да он уже и не помнит, кто такой Трамп.

    Он просто не понял вопроса, а смех это защитная реакция его полусознания.
  11. marswell
    marswell Сегодня, 09:28
    0
    «Джо Байден ежедневно сосредоточен на американском народе, включая то, чтобы не позволить американцам столкнуться с ростом цен» Как-то навеяло)))
    ...Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ?...
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:46
    0
    Байден вообще может спросить ,кто такой Трамп ,вот и не стали беспокоить старика
  13. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 10:17
    0
    Хорошо смеется тот, кто смеется последним.

    Если Трамп подаст встречный иск против Байдена, то там всплывет куча взяток переданных через сына, наркоты и проституток его сына. По его вине убиты сотни тысяч людей по всему миру, так как организовывал войны. Но Байдена боятся, у него в подчинении спецслужбы.

    Мафиози против бизнес магната, кто кого заборет - увидим в течении нескольких месяцев.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:26
    0
    Да он после утренней реанимации всегда такой - ходит и смеется)