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В британской прессе: сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар

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В британской прессе: сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар

Девять стран, входящих в ОПЕК+, договорились с 1 мая сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет чуть более процента от общего объема рынка данного сырья. Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар.


Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

Удар по Западу будет тройным

- заявляет она.

В первую очередь, отмечается в британской прессе, рост цен на нефть не позволит снизить инфляцию. Помимо этого, данное решение картеля свидетельствует о переориентации Саудовской Аравии с Соединенных Штатов на Китай. Также неприятным моментом для Запада является то, что из-за роста цен на нефть Россия получит дополнительную прибыль от экспорта этого сырья, что существенно ослабляет негативное влияние на нее западных санкций.

Лоуфорд также отмечает непоследовательность действий президента США Джо Байдена в отношении Эр-Рияда. Сначала он угрожает Саудовской Аравии, обещая наказать ее за чересчур тесное сотрудничество с Россией и Китаем, превратив ее в «страну-изгоя», а затем едет туда, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Сокращение добычи нефти показывает, что саудиты не поддались на уговоры американского лидера, который хотел, чтобы они воздержались от этого шага.

Комментируя решение ОПЕК+, представитель Белого Дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне его не считают разумным.
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Использованы фотографии:
ОПЕК
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14 комментариев
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  1. Кабаська
    Кабаська Сегодня, 09:05
    +4
    А большинство в мире не считают разумными Байдена и его клику!
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +6
    Удар по Западу будет тройным
    Тогда решение ОПЕК + тем более необходимо приветствовать и поддержать.
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 09:12
    +4
    С чего они решили, что проблемы нагло-ссаксев должны быть решены за счёт ОПЕК+? вот же наглые морды.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:14
    +1
    Да плювать на калибри с мнением полосатых. Разумно - не разумно, большие дяди без вас разберутся, сколько добывать и в какой валюте торговать.
    "Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время" (матрос Железняк).
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 09:24
      +2
      "- А в двери - бушлаты, шинели, тулупы… И в эту тишину раскатившийся всласть бас, окрепший над реями рея: "Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время" В.В.Маяковский.Поэма "Хорошо"
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:38
        +1
        Цитата: kor1vet1974
        Слазь! Кончилось ваше время"

        Пусть,
        оскалясь короной,
        вздымает британский лев вой.
        Коммуне не быть покоренной.
        Левой!
        Левой!
        Левой!
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:20
      +1
      Этот бардак с нефтью надолго .Греческие танкерные перевозчики сделали финт ушами.Продали подержанный танкерный флот по завышенные ценам и загрузили судоверфи заказами танкеров класса " Афромакс".Очень удобная штука для теневого нефтяного бизнеса с Россией.Запад себя за одно место кусает ,он может отследить только 25 % нашего экспорта.
  5. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:27
    +2
    западу просто необходима стагфляция. ее население должно беднеть
  6. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 09:29
    +1
    А доллар печатать безостановочно это разумно!? Каждая страна делает так , как ей выгодно. Чего они ерепенятся.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:35
    0
    Комментируя решение ОПЕК+, представитель Белого Дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне его не считают разумным.

    А разве действия Белого дома, можно назвать разумными, как и заявления его представителей (умных людей нужно ставить ).
    1. Илья22558
      Илья22558 Сегодня, 10:49
      0
      Америка просто обнаглела от собственной безнаказанности и, как следствие, раздувшегося до неприличных размеров ЧСВ. Они считают, что могут указывать всем странам на земном шаре как им надо жить (конечно же только так, как удобно "гегемону"), а кто не согласен - того наказывать. Либо военной силой либо санкциями.
  8. Prapor
    Prapor Сегодня, 09:41
    +1
    Так и хочется сказать - на фото агенты Кремля! Добросовестно выполняют задачи поставленные партией и правительством. Или так же - бизнес и ничего личного! Бабло всем нужно, не только ам и англосаксам....
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:44
    +1
    Наши не будь дурнями с китайцами и предложили бы защиту Саудовской Аравии в место американцев ,в случае чего . Тех же кадыровцев отправить ,они как раз мусульмане и менталитет думаю у них схожий
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    0
    Девять стран, входящих в ОПЕК+, договорились с 1 мая сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет чуть более процента от общего объема рынка данного сырья. Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар.
    . Похоже дело в том, что это РЕАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТЫ, а не бумажные дела/объёмы, которых, если посчитать, сильно больше.
    Вот только бумажные нефтепродукты в бак не зальеш, на переработку не направиш!!!