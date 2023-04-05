В британской прессе: сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар

Удар по Западу будет тройным

Девять стран, входящих в ОПЕК+, договорились с 1 мая сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет чуть более процента от общего объема рынка данного сырья. Сокращение нефтедобычи ОПЕК+ наносит Западу тройной удар.Такое мнение высказывает в своей статье обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.- заявляет она.В первую очередь, отмечается в британской прессе, рост цен на нефть не позволит снизить инфляцию. Помимо этого, данное решение картеля свидетельствует о переориентации Саудовской Аравии с Соединенных Штатов на Китай. Также неприятным моментом для Запада является то, что из-за роста цен на нефть Россия получит дополнительную прибыль от экспорта этого сырья, что существенно ослабляет негативное влияние на нее западных санкций.Лоуфорд также отмечает непоследовательность действий президента США Джо Байдена в отношении Эр-Рияда. Сначала он угрожает Саудовской Аравии, обещая наказать ее за чересчур тесное сотрудничество с Россией и Китаем, превратив ее в «страну-изгоя», а затем едет туда, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Сокращение добычи нефти показывает, что саудиты не поддались на уговоры американского лидера, который хотел, чтобы они воздержались от этого шага.Комментируя решение ОПЕК+, представитель Белого Дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне его не считают разумным.