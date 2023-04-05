Американский эксперт: Через три года - 250-летний юбилей у Америки, а империи дольше 250 лет не существуют

Говорят, империи живут не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через три года

Ситуация в Соединённых Штатах как в политической сфере, так и социально-экономической и культурной в последнее время все сильнее напоминает какое-то предкризисное состояние, что-то на вроде того, что было в Римской империи перед ее крахом.По словам обозревателя американского журнала American Thinker Брайана Джундефа, правящие в стране элиты привели ее к состоянию, которое может положить конец самому американскому государству. При этом эксперт отмечает, что, несмотря на очевидность плачевного положения в стране, власти даже не пытаются что-то изменить, а наоборот продолжают действовать в том же режиме.- сказал Джундеф, намекая на скорую «кончину» Соединенных Штатов.Справедливости ради, в истории человечества были и те империи, которые просуществовали больше 250 лет. Правда, было это очень давно...Как отметил другой американский эксперт, журналист Брэндон Вайхерт, США теряют мировое господство и превращаются во «второсортную державу». По его мнению, последним шансом для страны не упасть в пропасть станут президентские выборы 2024 года.О том, что с началом украинского конфликта старый мировой порядок ушел в прошлое, говорят многие эксперты, причём и самих США. Очевидно и то, что Вашингтон уже не в состоянии как прежде навязывать миру свою точку зрения. Его не слушают не только такие крупные державы, как Китай и России, но и державы регионального масштаба, такие как, например, Турция или Саудовская Аравия, для которых всё сильнее национальные интересы берут верх над страхом перед Вашингтоном.