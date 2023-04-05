Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский эксперт: Через три года - 250-летний юбилей у Америки, а империи дольше 250 лет не существуют

17
Американский эксперт: Через три года - 250-летний юбилей у Америки, а империи дольше 250 лет не существуют

Ситуация в Соединённых Штатах как в политической сфере, так и социально-экономической и культурной в последнее время все сильнее напоминает какое-то предкризисное состояние, что-то на вроде того, что было в Римской империи перед ее крахом.


По словам обозревателя американского журнала American Thinker Брайана Джундефа, правящие в стране элиты привели ее к состоянию, которое может положить конец самому американскому государству. При этом эксперт отмечает, что, несмотря на очевидность плачевного положения в стране, власти даже не пытаются что-то изменить, а наоборот продолжают действовать в том же режиме.

Говорят, империи живут не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через три года

- сказал Джундеф, намекая на скорую «кончину» Соединенных Штатов.

Справедливости ради, в истории человечества были и те империи, которые просуществовали больше 250 лет. Правда, было это очень давно...

Как отметил другой американский эксперт, журналист Брэндон Вайхерт, США теряют мировое господство и превращаются во «второсортную державу». По его мнению, последним шансом для страны не упасть в пропасть станут президентские выборы 2024 года.

О том, что с началом украинского конфликта старый мировой порядок ушел в прошлое, говорят многие эксперты, причём и самих США. Очевидно и то, что Вашингтон уже не в состоянии как прежде навязывать миру свою точку зрения. Его не слушают не только такие крупные державы, как Китай и России, но и державы регионального масштаба, такие как, например, Турция или Саудовская Аравия, для которых всё сильнее национальные интересы берут верх над страхом перед Вашингтоном.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:50
    0
    Ну,к слову скажем,Римская Империя просуществовала больше.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 11:28
      0
      Он имеет ввиду как "Империя". Но тут он тоже ошибается, поскольку США, существуют как империя не 250 лет, а максимум век.
  2. PROXOR
    PROXOR Сегодня, 09:51
    +5
    Римская империя существовала с 27 года до н. э. по 476 год. Хотя мне по сердцу их "оптимизм"))))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:56
      0
      Времена 'расцвета"США -меньше века.Начиная с сороковых годов прошлого века.
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 10:22
        +2
        На мой взгляд, американскую империю нужно отмерять от доктрины Монро, сделавшей США противником европейского колониализма на американском континенте и ролвозгласившей все западное полушарие сферой интересов США.
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 11:18
          0
          Я за , давайте потерпим их еще 3 года , но ни минутной дольше.
          Главное что бы при исчезновении этой "империи" , они не потянули весь мир на дно вместе с собой .
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:58
      +1
      В приведенной в статье цитате нет ни оптимизма ни пессимизма. В ней констатируется факт, что американская империя прожила дольше, чем прочие империи. Это можно воспринимать и как гордость и уверенность в завтрашнем дне.
    3. aars
      aars Сегодня, 10:13
      +1
      Западная часть
      Константинополь был взят в 1453 году
      К тому времени империи конечно уже не было, но тысячу лет Византия протянула однозначно
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    0
    Этот путь нужно пройти.
    Самое важное в жизни — это научиться принимать вещи, которые не можешь изменить. ( Жан-Клод Ван Дамм)
  4. Aken
    Aken Сегодня, 09:57
    +3
    Византийская империя просуществовала 1000 лет.
    Но для американской и 250 хватит.
  5. Андрей Крутилин
    Андрей Крутилин Сегодня, 10:00
    0
    США возомнили себя 4 Римом. Третий не погиб. Имперский народ остался.
    Одна из причин нашего противостояния.
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 10:09
    +1
    Этот колос на глиняных ногах начинает качаться.Будем надеяться ,что скоро грохнется.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:17
    0
    Цитата: blackGRAIL
    В приведенной в статье цитате нет ни оптимизма ни пессимизма. В ней констатируется факт, что американская империя прожила дольше, чем прочие империи. Это можно воспринимать и как гордость и уверенность в завтрашнем дне.

    Америка превратилась в петушиное царство. Это как-то слабовато намекает на уверенность в завтрашнем дне пиндoc-тaнa. Но это один из многих маркеров, что что-то не совсем так радужно у гегемона. Если о дне от слова "дно", то другое дело.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +1
    250-летний юбилей Америки отмечается всего через три года
    Как так, ведь сенатор Круз публично заявил, что
    Китай ведёт тысячелетнюю войну против США
    Значит Сша уже, как минимум 1000 лет. Вы уж обяжите своих сенаторов хотя бы ингода в книги заглядывать.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:44
    +1
    Цитата: rotmistr60
    250-летний юбилей Америки отмечается всего через три года
    Как так, ведь сенатор Круз публично заявил, что
    Китай ведёт тысячелетнюю войну против США
    Значит Сша уже, как минимум 1000 лет. Вы уж обяжите своих сенаторов хотя бы ингода в книги заглядывать.

    И такие заявления там делает не только он, что интересно. Один чудак заявил - остальные дятлы подхватили. У них это никаких противоречий не вызывает.
  10. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:47
    0
    Если бы не дотянули до 250-ти летнего юбилея, мир получил бы шикарный подарок!
  11. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:16
    0
    Цифра 250 имеет несколько иной сакральный смысл. Народ начинают готовить к переформатированию Штатов, для удержания лидерства. Потому как ни какой вброс в той стороне не делается просто так. Будем посмотреть.