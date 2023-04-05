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Глава Тайваня Цай Инвэнь посетит США вопреки позиции КНР

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Глава Тайваня Цай Инвэнь посетит США вопреки позиции КНР

В США готовятся встретить «президента» Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает целый ряд западных средств массовой информации. Ожидается, что Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.


Встреча Цай и Маккарти пройдет в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, примерно в 64 км к северу от центра Лос-Анджелеса. Остановку в Калифорнии Цай сделает на обратном пути после официального визита в Белиз и Гватемалу. Эти две страны остались единственными дипломатическими союзниками непризнанной республики в Центральной Америке.

Понятно, что китайское руководство уже отреагировало на готовящийся приезд Цай в США очень негативно. У Китая любые внешнеполитические контакты Тайваня всегда вызывали раздражение. Сейчас Тайвань имеет всего 13 официальных союзников, пишет западная пресса, и китайское руководство предпринимает все возможное для усугубления международной изоляции частично признанной республики. Но тесные связи Тайваня с США являются главным препятствием на пути к международной изоляции острова, и в Китае это прекрасно понимают.

В Тайване Китай обвиняют в финансовом давлении на страны третьего мира, чтобы они отказывались от контактов с Тайванем. Например, когда контакты с Тайванем прекратили Соломоновы острова, Цай обвинила Пекин в «денежной дипломатии». Затем с Тайванем разорвал отношения Гондурас, который долгое время находился в орбите американского влияния, но здесь был вынужден все же выбрать Китай, а не Тайвань.

Однако политическая и экономическая безопасность Тайваня обусловлены связями не с Соломоновыми островами или Белизом, а с Западом. Поэтому любые контакты между тайваньскими и западными политиками воспринимаются в Китае очень болезненно. Например, когда Тайвань посетила предыдущий спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Китай был вынужден начать демонстрацию силы в виде военных учений недалеко от берегов Тайваня.
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23 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:24
    +7
    Этакая узкоглазая Тихановская.....
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 09:33
      +2
      Тоже сразу вспомнил Светку-котлетку при взгляде на фото smile
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:35
        +2
        Вас, что, коллеги, давно котлетами ваши жонки не кормили?? what wink

        зы Хотя я бы и сам домашнюю котлетку да с картошечкой да грамм 50 для аппетиту с огурчиком хрустящим консервированным...... yes
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:51
          +2
          Цитата: Nexcom
          Хотя я бы и сам домашнюю котлетку да с картошечкой да грамм 50 для аппетиту с огурчиком хрустящим консервированным.

          Почему ноль пропустили, под такую закусь, только 500 граммов и сверху литр пива.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 09:57
            +1
            под такую закусь, только 500 граммов и сверху литр пива.


            Многовато наверно. Ну 500 граммов то я еще осилю под картошечку с котлеткой, а вот литр пива сверху - это мне уже лишка будет.... Возраст однако. request
            Хотя лет 15 назад я осилил бы. Ага. Пивком бы заполировал. yes good
            1. Alien From
              Alien From Сегодня, 10:23
              0
              Со всем согласен drinks , но модер придёт, попу надерет за флуд lol
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:30
    +1
    . имеет всего 13 официальных союзников,

    Для развязывания вооруженного конфликта и этого хватит, а вообще, одной грэйт британ достаточно.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 09:41
      +1
      Великобритания не имеет дипотношений с Тайванем.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:32
    0
    Очередной плевок на тонкую душевную организацию наших китайских партнеров....
    Вестимо 100500е предупреждение и\или протест будет от них. А может опять учения замутят вокруг Тайваня.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:37
      +2
      А к большему Китай не готов. Никакого силового противостояния или воздушных хулиганств.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:39
        +3
        н-даааа, такие большие, а ссыкливые... (с)
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:56
      +2
      Цитата: Nexcom
      Очередной плевок на тонкую душевную организацию наших китайских партнеров....

      Тайвань в очередной раз дергает за хвост китайского дракона, зная что дракон крыльям помашет и угомониться. Не те сейчас драконы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:06
        0
        И нигаварите. yes Драконы какие-то все больше с куриным характером...
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:37
    +2
    "Разделяй и властвуй" -со времен Римской империи ,ничего не изменилось. Только утырки верят в великое будущее под пятой США
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:39
    +2
    Государственный суверенитет Китайской Республики Тайвань признают 13 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини и Святой Престол.
    Что-то я в этом списке США не вижу. Вот и возникает вопрос - чего припёрлась-то?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:40
      +2
      Как это чегой то она поперлась?? Выпрашивать чего-нибудь наверно. Защиты и обороны от злого Китая просить. Все как обычно. Убеждать в страстной любви и союзничестве будет пен дос ню...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Вот и возникает вопрос - чего припёрлась-то?

      Чайку тайваньского дедушке привезла, говорят от Альцгеймера помогает.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:07
        0
        Скорее микрочипы для искуственного интеллекта привезла на замену пораженного Альцгеймером мозга. laughing
  6. Prapor
    Prapor Сегодня, 09:39
    0
    Вот интересно - для психиатрии, это такой мировой массовый психоз? Всякие там политики руководящие вдруг резко стали проводить вызывающие выпады, толи стремятся пропиариться, толи не осознают последствий? Как там говорится в известной пословице - каждый суслик агроном...
    Одни против России заигрывают, другие против Китая... Любому здоровому человеку явно видно - силы не соизмеримы же.. Или так велик соблазн в мутной воде рыбку золотую поймать?
    Хотя очевидно - мир стремительно разделяется, и мелкостраны стараются прильнуть к одному из центров сил, но опять же - а где гарантии того что выбор окажется правильным в итоге?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Prapor
      Вот интересно - для психиатрии, это такой мировой массовый психоз?

      Массовый психоз - это психическая эпидемия, в основе которой лежит подражаемость и внушаемость. Массовый психоз поражает коллектив или группу людей, в результате чего человек теряет нормальную способность к суждению и нормальный способ суждения, что делает человека одержимым. Массовый психоз как изобретение Фрейда и Хайдеггера.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:39
    +1
    Уважаемый, тов. Си!
    Драка неизбежна. Что будет дальше, спросит у лучшего друга.
    Он в курсе.
    Хороший ты мужик, председатель. Но не орёл! (с)
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:43
    +1
    У бидона еще остались вопросы почему Си трубку не берет?
    Диалог Климкина, Кибри с Байденом:
    -Ты куда звонить собрался?
    - Си!
    - Положь трубку.
    - Чего?
    - Положь трубку.
    - Чего, чего положь?
    - Трубку!
    - Не положу!
    (по мотивам к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
  9. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 10:25
    +1
    Неоднозначная ситуация. С одной стороны понятны мотивы КНР, с другой стороны и тайваньцев понять можно. За 73 года выросло уже несколько поколений, привыкших жить в своей независимой стране и они искренне не понимают, почему они должны отдавать свой дом под чужую власть, с иным политическим строем и иными ценностями. А материковый Китай для них давно чужой.