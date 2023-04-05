Глава Тайваня Цай Инвэнь посетит США вопреки позиции КНР

В США готовятся встретить «президента» Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает целый ряд западных средств массовой информации. Ожидается, что Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.Встреча Цай и Маккарти пройдет в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, примерно в 64 км к северу от центра Лос-Анджелеса. Остановку в Калифорнии Цай сделает на обратном пути после официального визита в Белиз и Гватемалу. Эти две страны остались единственными дипломатическими союзниками непризнанной республики в Центральной Америке.Понятно, что китайское руководство уже отреагировало на готовящийся приезд Цай в США очень негативно. У Китая любые внешнеполитические контакты Тайваня всегда вызывали раздражение. Сейчас Тайвань имеет всего 13 официальных союзников, пишет западная пресса, и китайское руководство предпринимает все возможное для усугубления международной изоляции частично признанной республики. Но тесные связи Тайваня с США являются главным препятствием на пути к международной изоляции острова, и в Китае это прекрасно понимают.В Тайване Китай обвиняют в финансовом давлении на страны третьего мира, чтобы они отказывались от контактов с Тайванем. Например, когда контакты с Тайванем прекратили Соломоновы острова, Цай обвинила Пекин в «денежной дипломатии». Затем с Тайванем разорвал отношения Гондурас, который долгое время находился в орбите американского влияния, но здесь был вынужден все же выбрать Китай, а не Тайвань.Однако политическая и экономическая безопасность Тайваня обусловлены связями не с Соломоновыми островами или Белизом, а с Западом. Поэтому любые контакты между тайваньскими и западными политиками воспринимаются в Китае очень болезненно. Например, когда Тайвань посетила предыдущий спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Китай был вынужден начать демонстрацию силы в виде военных учений недалеко от берегов Тайваня.