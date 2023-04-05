Глава Тайваня Цай Инвэнь посетит США вопреки позиции КНР

В США готовятся встретить «президента» Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщает целый ряд западных средств массовой информации. Ожидается, что Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
Встреча Цай и Маккарти пройдет в Президентской библиотеке Рональда Рейгана, примерно в 64 км к северу от центра Лос-Анджелеса. Остановку в Калифорнии Цай сделает на обратном пути после официального визита в Белиз и Гватемалу. Эти две страны остались единственными дипломатическими союзниками непризнанной республики в Центральной Америке.
Понятно, что китайское руководство уже отреагировало на готовящийся приезд Цай в США очень негативно. У Китая любые внешнеполитические контакты Тайваня всегда вызывали раздражение. Сейчас Тайвань имеет всего 13 официальных союзников, пишет западная пресса, и китайское руководство предпринимает все возможное для усугубления международной изоляции частично признанной республики. Но тесные связи Тайваня с США являются главным препятствием на пути к международной изоляции острова, и в Китае это прекрасно понимают.
В Тайване Китай обвиняют в финансовом давлении на страны третьего мира, чтобы они отказывались от контактов с Тайванем. Например, когда контакты с Тайванем прекратили Соломоновы острова, Цай обвинила Пекин в «денежной дипломатии». Затем с Тайванем разорвал отношения Гондурас, который долгое время находился в орбите американского влияния, но здесь был вынужден все же выбрать Китай, а не Тайвань.
Однако политическая и экономическая безопасность Тайваня обусловлены связями не с Соломоновыми островами или Белизом, а с Западом. Поэтому любые контакты между тайваньскими и западными политиками воспринимаются в Китае очень болезненно. Например, когда Тайвань посетила предыдущий спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Китай был вынужден начать демонстрацию силы в виде военных учений недалеко от берегов Тайваня.