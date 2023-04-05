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Один из депутатов французского парламента выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ

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Один из депутатов французского парламента выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ

Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ в связи с тем, что многие европейские компании до сих пор в обход санкций продолжают вести свой бизнес на её территории посредством франшизы.


Так, в своём обращении к министру иностранных дел республики Катрин Коллонна, он призвал ввести против Москвы новый тип санкций, который бы предусматривал внедрение особого механизма налогообложения, ограничивающий франшизную деятельность для компаний из ЕС.

Необходимость в этом Патрие-Лейтю связал с заявлением, сделанным ранее главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о том, что Брюссель практически исчерпал уже свои санкционные возможности для экономического давления на Москву.

Хотел бы сказать, что, несмотря на рестрикции, действующие в отношении России, многие компании из Европейского Союза, в том числе из Франции до сих пор активно ведут свою предпринимательскую деятельность на территории этой страны. А некоторые из них даже вновь открываются при помощи франшизы

– отметил французский парламентарий.

По словам французского народного избранника, крупные западные предприятия следует вывести «из-под влияния» РФ, которую Европа рассматривает в качестве «враждебной».

Таким образом, депутат заинтересован в том, чтобы правительство страны дало оценку возможному внедрению подобного механизма, нацеленного на налогообложение конфискованной прибыли, полученная этими компаниями в России. Эти средства он предлагает использовать в качестве финансовой помощи как для украинских беженцев, прибывших на территорию стран-членов Евросоюза, так и их использование на территории Украины.

Примечательно, что далеко не все в Европе, в том числе и во Франции, разделяют официальную позицию своих властей. Например, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эмманюэль Жильбер Сорлин признаёт, что простые граждане категорически против любой отправки оружия Киеву, поскольку не хотят конфронтации с Россией, которую считают дружественной. На сегодняшний день за продолжение военных поставок Украине выступают 27% опрошенных французов. Годом ранее цифры были выше 70%.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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22 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:17
    +1
    Брюссель практически исчерпал уже свои санкционные возможности для экономического давления на Москву

    так Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю хочет вывернутся мехом наружу... bully
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:23
      -3
      Ну наконец-то примут санкции без повода! Санкция ради санкции! Сбылись мечты наших правителей!
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:38
      0
      Патрие-Лейтю ..... о том, что Брюссель практически исчерпал уже свои санкционные возможности

      Боррелем-2 он все равно не станет, пока последнего вперед ногами на упокой не вынесут crying
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: Mouse
      Жереми Патрие-Лейтю хочет вывернутся мехом наружу...

      Французы! Сожгите этого перца на place de Grève. А то с такими предложениями вы последних возможностей зарабатывать в России лишитесь. И пенсионный возраст вам еще на 5 лет поднимут.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:18
    +2
    Лягушатники, неблагодарные поросята.
    Россия их дважды спасала, благодаря нам они оказались за столом победителей.
    А теперь корчат из себя невесть что.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Ulan.1812
      А теперь корчат из себя невесть что.

      Да и победителей из себя они тоже корчили.
  3. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:19
    0
    вот что бывает с мозгом, когда клиент нанюхался помоев на улицах Парижа, его жестко торкнуло, и начались смысловые галлюцинации
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:20
    0
    президент Международного движения русофилов
    Интересно, чем занимается это движение? Громко, открыто и безбоязненно любит русских?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:21
    +2
    Один из депутатов французского парламента выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ
    . Вряд-ли этот деятель заботится об интересах Франции вообще...
  6. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 10:21
    0
    Предлагаю Франции построить на своих границах стену из бетона, и не пропускать никакие товары.
    Счастья будет у их правителей полные штаны, и американцы похвалят.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:31
    +1
    Die Franzosen haben scheinbar ihren
    Humor ebenfalls verloren...!?`

    Tja Leute warum heißt dieses korrupte System
    wohl "Franchise"-Aktivitäten...?!? laughing laughing
  8. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:33
    0
    Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ в связи с тем, что многие европейские компании до сих пор в обход санкций продолжают вести свой бизнес на её территории посредством франшизы.

    Депутат хочет окончательно добить французскую экономику, выперев Ашан, Леруа Мерлен, Сосьете Женераль, Шнайдер электрик из РФ.
    Видимо властям Франции скучны протесты по поводу пенсионной реформы, хочется погорячее.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:33
    0
    Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю

    Вполне вероятно, что он из ЛГБТ сообщества. Жаль нет фото этого урода.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Konnick
      Вполне вероятно, что он из ЛГБТ сообщества.

      Да 100% ... А уж "с точки зрения лягушек" так и подавно.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:34
    0
    Один из депутатов французского парламента выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ

    ...
    Ещё один потомок наполеоновской братии...
    Этот лягушатник думает, что им что-то от России обломится? Зря...
    В 1940 году подписали капитуляцию с Германией...Сегодня стоят ниц перед...
    Потенциальная тяга стать природным ландшафтом...
  11. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:35
    +7
    Французы нашли .. что еще можно ограничивать?)
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:36
    0
    Лягушатники вполне себе нормально работают: Ашан, Леруа-Мерлен, Бандюэль.... - глобальные предприятия.
    Ну уйдут - освободят нишу для конкурентов! Это , мягко говоря, не РЕНО...и даже РЕНО заместится китайским автопромом.
    Вопрос к Французским депутатам - когда СВО закончится - как потом франкофирмы будут заходить на наш рынок? Дело не в ГОС барьерах, дело в том, что рынок будет занят. РФ - не СССР с пустым рынком ширпотреба.
  13. alekc75
    alekc75 Сегодня, 10:49
    0
    когда уже всех лягушатников и эту страну начнут наказывать конкретно? или у нас главное бабки??
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: alekc75
      когда уже всех лягушатников и эту страну начнут наказывать конкретно? или у нас главное бабки??

      Для вас может быть главнее бабки, а у нас, в части воздействия на лягушатников, пока всё тип-топ. yes
      При непосредственном участии России бывшие французские колонии на африканском континенте активно размахивая "рогами буйволов" дружно выпинывают французскую солдатню из своих стран сильно урезая влияние Франции. Вот Макарон и его гоп.компания и бесятся, не зная как побольнее уколоть Россию.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 11:35
        0
        Цитата: Ныробский
        Вот Макарон и его гоп.компания и бесятся, не зная как побольнее уколоть Россию.

        Нас колоть - только иголку тупить.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    0
    Если некий французский депутат Жереми Патрие-Лейтю в своих предложениях ориентируется на Борреля, то и его можно смело назвать европейским фашистом. Кроме этого вдруг озаботился положением украинский беженцев тогда, когда на улицы Парижа выходит более миллиона протестующих за свои права французов. Может быть сначала стоило озаботиться этим, а не санкциями против России?
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      Если некий французский депутат Жереми Патрие-Лейтю в своих предложениях ориентируется на Борреля

      то можно смело сказать, что у него боррелиоз.