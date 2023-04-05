Один из депутатов французского парламента выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ

Хотел бы сказать, что, несмотря на рестрикции, действующие в отношении России, многие компании из Европейского Союза, в том числе из Франции до сих пор активно ведут свою предпринимательскую деятельность на территории этой страны. А некоторые из них даже вновь открываются при помощи франшизы

Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю выступил с предложением о введении новых ограничительных мер в отношении РФ в связи с тем, что многие европейские компании до сих пор в обход санкций продолжают вести свой бизнес на её территории посредством франшизы.Так, в своём обращении к министру иностранных дел республики Катрин Коллонна, он призвал ввести против Москвы новый тип санкций, который бы предусматривал внедрение особого механизма налогообложения, ограничивающий франшизную деятельность для компаний из ЕС.Необходимость в этом Патрие-Лейтю связал с заявлением, сделанным ранее главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о том, что Брюссель практически исчерпал уже свои санкционные возможности для экономического давления на Москву.– отметил французский парламентарий.По словам французского народного избранника, крупные западные предприятия следует вывести «из-под влияния» РФ, которую Европа рассматривает в качестве «враждебной».Таким образом, депутат заинтересован в том, чтобы правительство страны дало оценку возможному внедрению подобного механизма, нацеленного на налогообложение конфискованной прибыли, полученная этими компаниями в России. Эти средства он предлагает использовать в качестве финансовой помощи как для украинских беженцев, прибывших на территорию стран-членов Евросоюза, так и их использование на территории Украины.Примечательно, что далеко не все в Европе, в том числе и во Франции, разделяют официальную позицию своих властей. Например, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эмманюэль Жильбер Сорлин признаёт, что простые граждане категорически против любой отправки оружия Киеву, поскольку не хотят конфронтации с Россией, которую считают дружественной. На сегодняшний день за продолжение военных поставок Украине выступают 27% опрошенных французов. Годом ранее цифры были выше 70%.