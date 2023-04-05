Военное обозрение
Войти Регистрация

Болтон заявил, что история с Трампом в США ему напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР

21
Болтон заявил, что история с Трампом в США ему напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР

На американском телеканале CNN решили взять интервью у экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он находился в этой должности при президенте Дональде Трампе, и именно ситуации с Трампом и было посвящено интервью.

Экс-советник заявил о том, когда он узнал об уголовном преследовании бывшего президента США, то ему в голову пришла мысль о том, что «это похоже на сталинизм в СССР».

Болтон:

Мне вспомнилась история Советского Союза, глава НКВД Лаврентий Берий, который как-то сказал Сталину: «Был бы человек, а статья найдётся».

Таким образом, Болтон повторил историческую байку об этом высказывании, которого, однако, нет ни в одном из рассекреченных на текущий момент документов. Эту же цитату ранее приписывали и самому Иосифу Сталину, а также генпрокурору СССР Вышинскому.

Болтон заявил о том, что сам он выступает против того, чтобы кандидатом от республиканцев на пост президента США в 2024 году стал Дональд Трамп. При этом, по выражению экс-советника по нацбезопасности, он «чрезвычайно огорчён обвинительным документом».

Болтон:

Я полагаю, всё это даже хуже того, чего я опасался.

Эксперты в США говорят о том, что уголовным делом против Трампа демократы сами себя загнали в тупик. Если Трампа упекут в итоге в тюрьму, то это может привести к массовым волнениям по всем штатам, а если дело прекратить или признать Трампа виновным, но в итоге отпустить, то это приведёт к резкому скачку политического рейтинга 45-го президента США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:43
    0
    Трампуше показали где его место. Второй раз кукловоды не дадут простым матрасам возможности выбора.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 10:25
      0
      Болтун даже фамилию "Берия " неправильно написал в этой статье!!!! Берий - это неуважение
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:35
      +1
      Цитата: Alien From
      Трампуше показали где его место


      PR-компанию они Трампу сделали, причем сам Трамп не вложил в это ни копейки... полная бездарность в политических игрищах - вырождение элит США - на лицо... Скорее всего, Трампа не пустят снова в кресло, но он попьет у них кровушки...
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:43
    +2
    А я знаю, с кого рисовали этого Болтона!
    Во!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:46
      +1
      Болтон просто косплеить на старости начал. yes А чего ему еще на пенсии то делать?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:47
    +1
    Я надеюсь,что "эпоха сталинизма"-эпоха расцвета промышленности,науки,образования ,не имеет отношения к США..Не умоляя конечно их заслуг в некоторых областях.Причем,чужими руками
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 09:47
    +4
    Больше напоминает охоту на ведьм в Средние Века bully
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 09:51
      +4
      Цитата: bandabas
      Больше напоминает охоту на ведьм в Средние Века bully

      Зачем так далеко ходить...им достаточно свою недавнюю историю помнить,а не травить байки и сказки про СССР(хотя они же их и придумывали) - маккартизм ,был гораздо позже,как раз уже при Болтоне...
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 10:05
        +1
        Просто привел наиболее простую аналогию именно по принципам действия hi
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 10:59
          0
          Да понятно конечно ...Тем более этот макартизм так тогда и называли ...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: bandabas
      Больше напоминает охоту на ведьм в Средние Века

      Ох, интересные времена, наступают в этих Юнайтед штатах, весь мир сидит за попкорном смотрит этой вселенский цирк. А говорили Зеля клоун, нет ребята демократы, Зеля поцкан, а вот Байден это настоящий клоун.
      Пока не нашлось клоуна в мире, чтобы президент президента в "калабуш" в наручниках посадил.
      А чего хотеть, когда:
      Америка — Сошла с ума. Люди, которые никогда не были рабами, требуют извинения у людей, которые никогда не были рабовладельцами.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:48
    0
    В данном случае, Болтон - прав. Как говорится : «свободу Юрию Деточкину!»)
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 09:54
      +1
      Скорее Анжеле Дэвис laughing
      Деточкин и в США поди ни разу не был.
  6. korwalol
    korwalol Сегодня, 09:51
    +1
    Так, товарищи, нам надо превратить войну империалистическую в гражданскую на территории США. Запасаемся попкорном
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    +1
    В этом коментарии Болтон показал ,что он эрудированный и весьма начитанный человек.Вспомните хоть одну американскую крылатую фразу в истории, у меня только Хороший индеец - это мёртвый индеец.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 09:57
    +1
    Болтон заявил, что история с Трампом в США ему напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР

    И откуда же ему знать что происходило в СССР в "эпоху сталинизма", человеку, родившемуся в 1948 году в США, знающему СССР исключительно по произведениям американских политологов и Голливуда на ЦРУшном блюдечке с голубой, а теперь уже и с радужной каемочкой.
    Представляю, какая там каша у него между ушами.
    Да и сам термин этот родился не в СССР, хотя был с удовольствием подхвачен хрущевско-солженицынскими гиенами, поощряемыми именно из США, так что уж пусть воспринимает политическую текучку как "период байдонизма" в Америке и поменьше кивает в неизвестность.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:00
    +1
    Болтон заявил, что история с Трампом в США ему напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР
    . Ну да, старость к нему пришла, в комплекте с маразмом. Так бывает и не редко.
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:05
    -2
    Мне вспомнилась история Советского Союза, глава НКВД Лаврентий Берий, который как-то сказал Сталину: «Был бы человек, а статья найдётся».(с)
    Пошлая агитка в виде анекдота, выдуманная и подброшенная врагами СССР!!!
    Если почитать статьи Ленина, Сталина или Дзержинского в 20-е годы, то они прямо во всеуслышанье писали кого и за что будут убивать. А то, что в 30х вылез явный и скрытый троцкизм- это факт. И мразоту Тухачевского расстреляли как немецкого шпиона только потому, что он с немцами в десна целовался и стать "гауляйтером" восточных территорий был очень не прочь.
    А потом Жрущев вылез- маленький, подлый и даже не троцкист(они то реально врагами были), а не пойми что с непомерными амбициями. И покатился СССР с горочки, правда на 40 лет запаса прочности хватило.
  11. boriz
    boriz Сегодня, 10:12
    0
    По сравнению с французской революцией конца 18 века тов. Сталин белый и пушистый. Вот там головы друг другу рубили по стахановски.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:30
    0
    напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР
    А историю времен "маккартизма" не напомнила? Тогда всех неугодных под одну гребенку, как коммунистов гнобили и люстрировали.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:47
    0
    Болтон:

    Я полагаю, всё это даже хуже того, чего я опасался.

    Ну если полагал, то чего же молчал, на двух стульях не усидишь. "Попытка не пытка не правда л Лаврентий Павлович" - вот это ты Болтон, должен был запомнить с детства.