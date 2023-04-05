Болтон заявил, что история с Трампом в США ему напомнила историю «эпохи сталинизма» в СССР

Мне вспомнилась история Советского Союза, глава НКВД Лаврентий Берий, который как-то сказал Сталину: «Был бы человек, а статья найдётся».

Я полагаю, всё это даже хуже того, чего я опасался.

На американском телеканале CNN решили взять интервью у экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он находился в этой должности при президенте Дональде Трампе, и именно ситуации с Трампом и было посвящено интервью.Экс-советник заявил о том, когда он узнал об уголовном преследовании бывшего президента США, то ему в голову пришла мысль о том, что «это похоже на сталинизм в СССР».Болтон:Таким образом, Болтон повторил историческую байку об этом высказывании, которого, однако, нет ни в одном из рассекреченных на текущий момент документов. Эту же цитату ранее приписывали и самому Иосифу Сталину, а также генпрокурору СССР Вышинскому.Болтон заявил о том, что сам он выступает против того, чтобы кандидатом от республиканцев на пост президента США в 2024 году стал Дональд Трамп. При этом, по выражению экс-советника по нацбезопасности, он «чрезвычайно огорчён обвинительным документом».Болтон:Эксперты в США говорят о том, что уголовным делом против Трампа демократы сами себя загнали в тупик. Если Трампа упекут в итоге в тюрьму, то это может привести к массовым волнениям по всем штатам, а если дело прекратить или признать Трампа виновным, но в итоге отпустить, то это приведёт к резкому скачку политического рейтинга 45-го президента США.