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Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах

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Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах

Армия США планирует потратить следующие два года на доработку ключевых решений относительно того, как будет она выглядеть в 2040-х годах, заявил американский генерал Джеймс Рейни, выступая на симпозиуме Ассоциации глобальных сил армии США.


По словам генерала, несмотря на то что 2040 год еще далеко, необходимо как можно скорее начать готовить армейские подразделения к возможным будущим войнам.

У нас есть примерно 18-24 месяца, которые нужно использовать, чтобы выяснить, что изменится, как будет выглядеть оперативная среда

- сказал Рейни.

Для подготовки армии к вероятным изменениям будущего в 2018 году было создано специальное Командование армии Соединенных Штатов, которое осуществляет проекты модернизации армии. Генерал Рейни является его вторым командующим.

Командованию необходимо будет выяснить, как армия будет воевать в будущем, а затем разработать боевые формирования, которые будут соответствовать вызовам времени, отметил Рейни.

По словам генерала, модернизация в армии идет полным ходом, и в 2030 году будут развернуты более 30 систем вооружения, которые позволят американской армии сражаться против противников на всех направлениях. Среди таких систем вооружения - гиперзвуковые комплексы. Правда, разработать гиперзвуковые ракеты в США никак не могут. Потратили несколько миллиардов долларов на разработку гиперзвуковой ракеты авиационного базирования, однако, признав итоге испытания безуспешными, решили менять подрядчика и снова выделять огромные суммы.

Рейни добавил, что, говоря о 2040 годе, он имеет введу полностью укомплектованную армию, для чего к этому процессу надо будет приступить максимум в 2031 году.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Пентагона
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11 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 11:46
    0
    Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах
    сначала надо разрушить до основания,а за тем...перестраивать.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:48
    +2
    не удивлюсь, что у штатов уже и список есть- где в 2040 году будут войны развязывать.........
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:35
      0
      Им бы к гражданской войне подготовиться. Это актуальнее.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 11:50
    0
    У них хорошо получается воевать чужими руками и жизнями, а "перестройку" они озвучивают для отвода глаз, потому что в наземных операциях, ещё с давних времён, они придерживаются тактики массированного уничтожения противника ковровыми бомбардировками и применением ядерного оружия.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:56
    +1
    Ребятки, вы хотя бы уясните для себя, каким образом вас побили талибы. Управление по модернизации с генералом! Замах на рубль. А удар? При всей мощнейшей разведке и связи у вас в вашей прокси - войне пшик на выходе.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 12:38
      0
      Путаете армию и спец службы. То что США сделали более чем очевидно. Армия все задачи выполнила, захватила территорию и глав талибана. Совершенно случайно вся текущая верхушка Талибана сидела в американских тюрьмах и их просто так выпустили, ага. Затем этим завербованным афганцам была отдана власть в стране, при этом подавлена вся аппозиция. Как выполнили работу спец службу смотрим сейчас.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:00
    0
    Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах

    Политика США не меняется и не будет . Стоит продолжить политику по отказу от доллара ,может тогда займутся собой ,а не стравливанием стран
  6. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 12:15
    0
    "Заявил генерал Джеймс Реймни, выступая на симпозиуме Ассоциации глобальных сил армии США." - мания величия крепко штатам мозг держит: глобальных сил и ни как меньше.
    ..
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    0
    Командование США готовится перестраивать армию для участия в возможных будущих войнах
    . Переставать... это, наверно, мягко сказано. Стандартные/классические колониальные войска перестроить во что то другое... пущай попробуют.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    +1
    говоря о 2040 годе, он имеет введу полностью укомплектованную армию, для чего к этому процессу надо будет приступить максимум в 2031 году
    Собираются приступить только через 8 лет и это при том, что уже сегодня жалуются на нехватку рекрутов и отсутствие желания у молодежи идти в армию. То, что активно наблюдают за тактикой действий и применяемом в СВО оружии, беря на заметку положительные и учитывая отрицательные моменты сомнений нет. Это конечно поможет скорректировать тактику действий своих ВС. А вот, как быть с новейшими видами вооружений, по которым американцы отстают от России и Китая? Да еще и неизвестно, что будет к 2031, а тем более 2040 году.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:44
      0
      Цитата: rotmistr60
      Да еще и неизвестно, что будет к 2031, а тем более 2040 году.

      Думаю что будет как-то так...