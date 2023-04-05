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Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может развязать третью мировую войну

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Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может развязать третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил о существующий угрозе начала третьей мировой войны, которую могут развязать США под руководством действующего главы государства Джо Байдена. Это заявление Трамп сделал в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, куда прибыл после того, как судом Нью-Йорка ему были предъявлены обвинения. Сделанное Трампом заявление появилось в прямой трансляции американского телеканала Fox News.


По словам Трампа, во времена его президентского срока ни разу не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран о возможном использовании ядерного оружия. Экс-президент США также подчеркнул, что при администрации президента Байдена вполне может начаться третья мировая война с применением ядерного оружия. Трамп добавил, что при нынешнем положении дел угроза ядерной войны реальна как никогда.

Дональд Трамп стал первым экс-президентом за всю историю США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Американская прокуратура обвинила его в 34 эпизодах совершения подлога официальных документов. По предъявленным обвинениям предполагается максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения. Прокуратура обвинила Трампа в том, что во время предвыборной кампании в 2016 году он якобы заплатил актрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за неразглашение информации об их отношениях.

Трамп называет предъявленные ему обвинения политически ангажированными и связанными с его намерением участвовать в президентской гонке в 2024 году.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:09
    +1
    Доня тебе сейчас всё можно.У тебя только один запрет: Не призывать к штурму госучереждений ,за это законно посадят.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:09
    +2
    Экс-президент США Дональд Трамп предупредил о существующий угрозе начала третьей мировой войны, которую могут развязать США под руководством действующего главы государства Джо Байдена.
    "Козыри", в дело пошли..Что ответит Байден? А выборы-то скоро, в ноябре 2024
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:10
    +4
    По словам Трампа, во времена его президентского срока ни разу не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран о возможном использовании ядерного оружия.

    4 сентября 2017 Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможность использования ядерного оружия против КНДР после того, как Пхеньян объявил об испытании водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Трамп подтвердил обязательство защищать континентальную часть США, другие американские территории «и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей», имеющихся в распоряжении Вашингтона, сообщили в пресс-службе.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:20
    +1
    Байден может развязать третью мировую войну

    Так уже. Идёт под ником "СВО". Непосредственно участвует больше полусотни стран. Разве что, Бидон может перевести её в стадию ядерного конфликта.
    1. point
      point Сегодня, 10:39
      0
      Всё-таки, Трамп фокусируется на неуправляемости команды, попустительстве отдельным факциям. И обращается он к людям, которым в принципе на СВО (война их империи "за валом" глубоко и с презрением). Вы игнорируете контекст - как западное общество (в разных своих слоях) воспринимает ситуацию. Например, вам кажется, что подрыв СП2 произвели "все США", но это далеко не факт. Скорее наоборот, подготовка к выборам 24года явно вскрывает отсутствие единства не то что в народе, а внутри двух партийных лагерей, которые и раньше имели свои фракции и кланы, но сейчас они разделены также по вопросу "как сохранить глобальное доминирование", а в частности: "мы его имеем или уже потеряли"? Вопрос совсем не смешной _их_глазами_ потому что сейчас чисто ситуативно бумажки подают на подпись те, кто отказываются смотреть реальности в глаза и своим поведением создают накопление стратегических ошибок, которые приведут к ужасному тупику. Угроза собственно войны - это метафора для охломонов. Для "больших" это четко указывает на соперничество с Китаем (которое сливают), а также невообразимый вопрос "возможно мы уже не понимаем как справиться с рецессией?".
      Так что Доня нормальный балабол, в теме. Он чисто на пальцах пытается показать, что эпоха безответственного попустительства "либерализма" должна быть трансформирована... другое дело, что как исполнитель он показал себя никудышным.
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:29
    0
    Третья мировая война в любом случае неизбежна, даже если Трамп снова придёт к власти в США - списать, обнулить астрономический госдолг США и избежать дефолта США, спасти $ от обрушения можно лишь развязав мировую войну.

    И здесь имеется чёткий двухпартийный консенсус в США, независимо от личности президента США.

    Непримиримые империалистические противоречия между США и КНР могут быть разрешены только войной.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:31
    -1
    Байден не развяжет никакой войне с прямом участие США. Тем более с ядерной державой и тем более ядерной войне. Байден только воспользовался геополитическими ошибками России в период 1990 - 2022.
    Он никогда не угрожал никого ядерним оружием, а Трамп ето делал в 2017.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    0
    Трамп предупредил о существующий угрозе начала третьей мировой войны, которую могут развязать США
    Угроза ядерной войны возникла с появлением у Сша ЯО и с тех пор лишь ослабевала, либо стояла на пороге, как в период "Карибского кризиса". Сегодня она уже стучится в дверь американскими руками. Обезумевшая Европа вдруг перестала бояться ее начала, а Польша с Прибалтикой в своих мечтах уже наносят ядерный удар по России и конечно американским ЯО.