Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может развязать третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп предупредил о существующий угрозе начала третьей мировой войны, которую могут развязать США под руководством действующего главы государства Джо Байдена. Это заявление Трамп сделал в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, куда прибыл после того, как судом Нью-Йорка ему были предъявлены обвинения. Сделанное Трампом заявление появилось в прямой трансляции американского телеканала Fox News.
По словам Трампа, во времена его президентского срока ни разу не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран о возможном использовании ядерного оружия. Экс-президент США также подчеркнул, что при администрации президента Байдена вполне может начаться третья мировая война с применением ядерного оружия. Трамп добавил, что при нынешнем положении дел угроза ядерной войны реальна как никогда.
Дональд Трамп стал первым экс-президентом за всю историю США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Американская прокуратура обвинила его в 34 эпизодах совершения подлога официальных документов. По предъявленным обвинениям предполагается максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения. Прокуратура обвинила Трампа в том, что во время предвыборной кампании в 2016 году он якобы заплатил актрисе Сторми Дэниелс крупную сумму денег за неразглашение информации об их отношениях.
Трамп называет предъявленные ему обвинения политически ангажированными и связанными с его намерением участвовать в президентской гонке в 2024 году.