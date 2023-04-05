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Президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу

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Президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу

Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. О прибытии в страну главы киевского режима сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники в окружении Зеленского.


Отметим, что ранее Владимир Зеленский не совершал официальные визиты в соседнюю страну. Он бывал в Польше лишь транзитом, во время поездок в другие европейские государства.

В Польше глава киевского режима проведет встречи с руководителями польского государства. Нет сомнений, что главной темой обсуждения во время переговоров будут дальнейшее развитие вооруженного конфликта на Украине, перспективы анонсированного на весну контрнаступления ВСУ и военная помощь Киеву.

По утверждению директора канцелярии президента Польши Гражины Игначак-Бандых, визит Зеленского в Польшу очень важен. Это подчеркивает и официальный характер поездки. Вероятно, Зеленский хочет заручиться поддержкой Варшавы перед тем, как украинские формирования попытаются перейти в контрнаступление на ряде направлений.

Однако есть и другие точки зрения. Например, польский военный эксперт отставной генерал Вальдемар Скшипчак, который ранее занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Польши, считает, что Зеленский будет обсуждать с польским руководством возможность постепенного перехода к переговорному процессу, так как стала очевидной тупиковая ситуация на фронте.

Не исключено, что официальные сообщения о содержании переговоров и результатах визита будут отличаться от реальной сути бесед Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными польскими политиками.
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25 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:11
    0
    вот кто бы сомневался.... давно нашли друг друга.... парочка- два подарочка.....
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:13
    +2
    Самое время, для визитов. Пусть там и остаётся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +1
      Ну не будет Зели - другую марионетку посадят в кресло. Курс все равно не поменяется - не они рулят, из-за океана рулят.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 11:07
        0
        Здесь важна психологическая составляющая, деморализация бандерлогов. Это очень даже немаловажно! И это отлично понимают и применяют натовские стратеги, в отличие от наших...
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:13
    0
    Крабов будет выпрашивать. Запчасти к уже поставленным или о ремонте на территории Польши.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:13
    +1
    Никакого переговорного процесса от них ждать нельзя.Это частное мнение отставного военного.Не достигнуты их цели.
  5. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:13
    +1
    "Le président de l'Ukraine est arrivé en visite officielle en Pologne"
    Ça y est il a déjà obtenu son titre de "réfugié politique" ? :-)

    "Президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу"
    Он уже получил свой титул "политического беженца"?: -)
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 10:14
    +1
    «Этот еврей был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство». Н.В. Гоголь "Тарас Бульба".
  7. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:14
    0
    но поляк явно сильнее радуется, прям излучает счастье на лице, а зеля вот как-то скромнее выглядит, приполз к шляхам на поклон
  8. Prapor
    Prapor Сегодня, 10:17
    0
    и даже знак на заднем плане явно - укрофлаг один, а польких два, это уже многое говорит.... для тех кто умеет понимать знаки, и скрытые и явные...
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:17
    +1
    И как он сумел?!..
    Во время войны... так запросто...
    сесть на паровоз и неспеша пересечь границу...
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:24
      0
      пешком дотопал.... wassat ..................
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:27
      0
      Вы о какой войне?Мы ни с кем не воюем request Горький сарказм..
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:22
    +3
    Нет сомнений, что главной темой обсуждения во время переговоров будут дальнейшее развитие вооруженного конфликта на Украине, перспективы анонсированного на весну контрнаступления ВСУ и военная помощь Киеву.

    Есть сомнения. Главой темой может стать дальнейшая интеграция Украины в Польское государство.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 10:30
      0
      Интеграции не будет. Поляки все прекрасно помнят, и с бандеровцами церемонятся не будут. Если не станут свинопасами- будут уничтожены. Бандерлоги сами себе яму роют. Это не в СССР с "дружбой народов" припеваючи жить.
  11. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:27
    +5
    La direction Polonaise reçoit le gouverneur de sa région appelée "Ukraine" ...

    Польское руководство принимает губернатора своего региона под названием "Украина"...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:41
      0
      Цитата: YanniKounnar
      La direction Polonaise reçoit le gouverneur de sa région appelée "Ukraine"
      województwo
      La direction Polonaise reçoit le województwo de sa région appelée "Kresy Wschodnie"
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:33
    +1
    Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

    Киевский клоун прибыл в Польшу, продавать Западную Украину.
  13. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:37
    +1
    Зеленский будет обсуждать с польским руководством возможность постепенного перехода к переговорному процессу, так как стала очевидной тупиковая ситуация на фронте.

    Зеленский будет обсуждать скорейшее заключение унии с Польшей, создание единого государства Речи Посполитой и введение польской армии на Украину в случае поражения ВСУ на юге и востоке Украины.

  14. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:39
    +2
    Скорее всего может идти речь и о вводе польских войск, под эгидой "миротворческих" на запад Украины!
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:41
    0
    К гадалке не ходи, вывезли что бы не сбежал ненароком. От наркош всего можно ожидать.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +2
    Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.
    Будут решать как и по каким границам делить Западную Украину в ответ на польскую "поддержку". Ни какие возможные переговоры об окончании конфликта их не интересуют от слова совсем.
  17. Слон
    Слон Сегодня, 10:59
    0
    Вижу как Зеля свободно передвигается в пространстве и не сидит в бункере. Такое впечатление что заручился гарантиями своей неубиваемости от наших высокопоставленных?!
  18. B44
    B44 Сегодня, 11:04
    0
    Я думаю, что цель этого визита - определиться с передачей очередного транша техники, у них еще много Т-72 и ПТ-91 нужно сдать, вероятно дополнят потерянные крабы и дадут обещанные БТРы . И, вероятно, другие МиГ-29. В обмен на эту помощь Дуда, вероятно, потребует присоединения Львова и его окрестностей к Польше после войны, возможно, путем референдума. Вся западная Украина радостно проголосует за "вступление", одним махом окажутся в Евросоюзе и НАТО. Следующий шаг — разговоры о союзе после войны и вводе польских войск в качестве «гаранта независимости Украины», что на практике означает, что Украина станет польской колонией. Удовлетворенность польского президента неудивительна, ведь он знает, что без единого выстрела отберет кусок Украины, а польские войска встретят с цветами.

  19. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:39
    0
    Щас Дуда Зелепуку по беспределу "отдудит" и возьмёт Львовщину под расписку, без указания даты, что бы вписать оную в любой момент, когда приспичит. winked