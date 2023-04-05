"Президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу"

Сегодня начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. О прибытии в страну главы киевского режима сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники в окружении Зеленского.Отметим, что ранее Владимир Зеленский не совершал официальные визиты в соседнюю страну. Он бывал в Польше лишь транзитом, во время поездок в другие европейские государства.В Польше глава киевского режима проведет встречи с руководителями польского государства. Нет сомнений, что главной темой обсуждения во время переговоров будут дальнейшее развитие вооруженного конфликта на Украине, перспективы анонсированного на весну контрнаступления ВСУ и военная помощь Киеву.По утверждению директора канцелярии президента Польши Гражины Игначак-Бандых, визит Зеленского в Польшу очень важен. Это подчеркивает и официальный характер поездки. Вероятно, Зеленский хочет заручиться поддержкой Варшавы перед тем, как украинские формирования попытаются перейти в контрнаступление на ряде направлений.Однако есть и другие точки зрения. Например, польский военный эксперт отставной генерал Вальдемар Скшипчак, который ранее занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил Польши, считает, что Зеленский будет обсуждать с польским руководством возможность постепенного перехода к переговорному процессу, так как стала очевидной тупиковая ситуация на фронте.Не исключено, что официальные сообщения о содержании переговоров и результатах визита будут отличаться от реальной сути бесед Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными польскими политиками.