Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии завтра встретятся в Пекине

Завтра в Пекине состоится встреча министров иностранных дел Ирана Хосейна Амира Аблдоллахияна и Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на источники в дипломатических кругах обеих стран.Главной темой общения руководителей дипломатических ведомств исламской республики и королевства станет нормализация отношений двух государств. Китаю удалось сделать практически невозможное – примирить двух ключевых региональных противников, вопреки усилиям США и Израиля на разжигание ирано-саудовских противоречий. Главы МИД двух государств обсудят процесс восстановления дипломатических отношений и возобновления работы посольств.Неделей ранее министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии беседовали по телефону. Они также обсуждали нормализацию отношений государств. О восстановлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений Тегеран и Эр-Рияд объявили месяцем ранее. Переговоры двух государств организовал Китай.Двумя днями ранее Tehran Times сообщил, что президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза посетить королевство с официальным визитом. Но пока неизвестно, когда именно состоится эта поездка. Сам факт визита президента Ирана в Эр-Рияд, если он состоится, будет свидетельствовать о колоссальном дипломатическом успехе Пекина в деле примирения враждующих государств.Продолжающиеся под китайской эгидой переговоры Ирана и Саудовской Аравии свидетельствуют о значительном усилении позиций Пекина на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, демонстрируя готовность к более активному сотрудничеству с Китаем и даже к восстановлению нормальных отношений с Ираном, показывает усталость от американской парадигмы ближневосточной политики.