Военное обозрение
Войти Регистрация

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии завтра встретятся в Пекине

9
Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии завтра встретятся в Пекине

Завтра в Пекине состоится встреча министров иностранных дел Ирана Хосейна Амира Аблдоллахияна и Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщает ряд средств массовой информации со ссылкой на источники в дипломатических кругах обеих стран.


Главной темой общения руководителей дипломатических ведомств исламской республики и королевства станет нормализация отношений двух государств. Китаю удалось сделать практически невозможное – примирить двух ключевых региональных противников, вопреки усилиям США и Израиля на разжигание ирано-саудовских противоречий. Главы МИД двух государств обсудят процесс восстановления дипломатических отношений и возобновления работы посольств.

Неделей ранее министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии беседовали по телефону. Они также обсуждали нормализацию отношений государств. О восстановлении прерванных семь лет назад дипломатических отношений Тегеран и Эр-Рияд объявили месяцем ранее. Переговоры двух государств организовал Китай.

Двумя днями ранее Tehran Times сообщил, что президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси принял приглашение короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза посетить королевство с официальным визитом. Но пока неизвестно, когда именно состоится эта поездка. Сам факт визита президента Ирана в Эр-Рияд, если он состоится, будет свидетельствовать о колоссальном дипломатическом успехе Пекина в деле примирения враждующих государств.

Продолжающиеся под китайской эгидой переговоры Ирана и Саудовской Аравии свидетельствуют о значительном усилении позиций Пекина на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, демонстрируя готовность к более активному сотрудничеству с Китаем и даже к восстановлению нормальных отношений с Ираном, показывает усталость от американской парадигмы ближневосточной политики.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:18
    +2
    Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии завтра встретятся в Пекине
    . Понятно, когда наглов и прочих отодвигать в сторону, бывшие непремеримые соперники, могут договорится, ради СВОИХ интересов...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:30
    +3
    Мир завсегда лучше доброй ссоры... под каким патронажем это бы не произошло....
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:57
      +2
      Цитата: Mouse
      Мир завсегда лучше доброй ссоры... под каким патронажем это бы не произошло....

      Так то бы да, но прелесть ситуации как раз в том и заключается, что сближение С.Аравии и Ирана происходит таки под патронажем Китая и вопреки интересам матрасов. Гегемон выхватил свою очередную звонкую затрещину, которая никак не укрепляет его позиции на международной арене, но ослабляет значительно. hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:04
        0
        вот пусть гегемон и умоется.... wink.....................................................
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Mouse
      Мир завсегда лучше доброй ссоры

      Особенно когда мир выбирают два давних противника. Китайская дипломатия сделала колоссальный шаг вперед. Вот у кого нужно учиться, и политика на высоте, и экономика не страдает...
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 10:30
    +1
    Можно позавидовать Китаю. Прёт как танк на международной арене. "Впихнул невпихуемое". laughing
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:53
      0
      Это далеко не впихнуть невпихуемое. Противоречия между Саудитами и Ираном очень глубокие и восстановление дипотношений - это только голос разума, а не реальное добрососедство (по аналогии с дипотношениями между СССР и США или Китаем и Индией). Хотя в период разрядки СССР и США пришли к выводу, что торговать намного выгоднее, чем воевать, но стратегическая конфронтация между странами все равно оказалась сильнее. Иран подвергается сильнейшему прессингу со стороны Турции\Азербайджана и стремится сократить число горячих фронтов.
  4. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:34
    +10
    Представляю как в Госдепе , пуканы рвутся от злости)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    Позиции Пекина на Ближнем Востоке растут, американские падают. Все логично - если где-то прибавляется, значит где-то убывает в этот момент. Будем надеяться, что не только на БВ американские позиции пойдут на убыль. Одним словом догегемонились.