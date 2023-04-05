Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов

Минпросвещения РФ разработало учебники по классическому украинскому языку для учащихся школ начальных классов из новых регионов. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
Учебники для младших школ уже были разработаны. Что же касается средних школ, то работа в этом направлении идёт очень активно и вскоре появятся, в том числе и учебные пособия по этому предмету. Несмотря на то, что преподавание у нас ведётся в основном на русском языке, мы обеспечим все условия с тем, чтобы у учеников была, конечно же, возможность изучать украинский в качестве родного, подобно другим языкам народов РФ
– сообщил ТАСС первый замглавы российского образовательного ведомства.
Таким образом, отныне в образовательных учреждениях новых субъектов РФ – ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей - у детей будет возможность изучать украинский язык как родной или в качестве дополнительного, однако, как уточнил Бугаев, зависеть это будет от решения, принятого руководством каждого конкретного региона.
Считаю вполне правильным, когда человеку предоставляется право и возможность для изучения своего родного языка. По этой причине мы сейчас заняты подготовкой учебника, который бы отражал всю красоту традиционного украинского языка, как это было в советский период
– подчеркнул чиновник.
Напомним, что ещё в 2018 году президент Владимир Путин подписан закон, направленный на изучение в школах родных языков. В соответствии с новыми поправками, родителям предоставляется право выбора того или иного языка, которые их дети хотят изучать в качестве родного перед зачислением в первый и пятый классы (им может выступать как русский, так и любой государственный язык одной из национальных республик).