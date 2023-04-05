Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов

Учебники для младших школ уже были разработаны. Что же касается средних школ, то работа в этом направлении идёт очень активно и вскоре появятся, в том числе и учебные пособия по этому предмету. Несмотря на то, что преподавание у нас ведётся в основном на русском языке, мы обеспечим все условия с тем, чтобы у учеников была, конечно же, возможность изучать украинский в качестве родного, подобно другим языкам народов РФ

Считаю вполне правильным, когда человеку предоставляется право и возможность для изучения своего родного языка. По этой причине мы сейчас заняты подготовкой учебника, который бы отражал всю красоту традиционного украинского языка, как это было в советский период