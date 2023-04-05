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Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов

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Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов

Минпросвещения РФ разработало учебники по классическому украинскому языку для учащихся школ начальных классов из новых регионов. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.


Учебники для младших школ уже были разработаны. Что же касается средних школ, то работа в этом направлении идёт очень активно и вскоре появятся, в том числе и учебные пособия по этому предмету. Несмотря на то, что преподавание у нас ведётся в основном на русском языке, мы обеспечим все условия с тем, чтобы у учеников была, конечно же, возможность изучать украинский в качестве родного, подобно другим языкам народов РФ

– сообщил ТАСС первый замглавы российского образовательного ведомства.

Таким образом, отныне в образовательных учреждениях новых субъектов РФ – ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей - у детей будет возможность изучать украинский язык как родной или в качестве дополнительного, однако, как уточнил Бугаев, зависеть это будет от решения, принятого руководством каждого конкретного региона.

Считаю вполне правильным, когда человеку предоставляется право и возможность для изучения своего родного языка. По этой причине мы сейчас заняты подготовкой учебника, который бы отражал всю красоту традиционного украинского языка, как это было в советский период

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что ещё в 2018 году президент Владимир Путин подписан закон, направленный на изучение в школах родных языков. В соответствии с новыми поправками, родителям предоставляется право выбора того или иного языка, которые их дети хотят изучать в качестве родного перед зачислением в первый и пятый классы (им может выступать как русский, так и любой государственный язык одной из национальных республик).
Автор:
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29 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:52
    +4
    Какой добрый у нас все же народ......
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:00
      +7
      Минпросвещения РФ разработало учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов
      благое намерение...ещё свои бы переписали,такая ахинея в учебниках . даже примеры приводить не стану-стыдно.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:06
        +1
        Абсолютно согласен с Вами, бардак у самих себя сначала надо разобрать!
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 11:16
        0
        Цитата: Аэродромный
        благое намерение...

        Очень изящный пиар-ход. Пропагандисты тоже учатся...
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: Alien From
      Какой добрый у нас все же народ......

      Как это мило "многонационалочку" насильно внедряемую властями приписывать нашему народу.....
  2. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 10:56
    +9
    Занялись бы этим в 90-е да на территории нынешней Украины не пришлось бы СТОЛЬКО крови проливать ...
  3. Dym71
    Dym71 Сегодня, 10:57
    +3
    Минпросвещения РФ разработало учебники по классическому украинскому языку для учащихся школ начальных классов из новых регионов.

    Похвально, теперь добавить учебниками венгерского и русинского - для Запада Украины, а на Востоке им не место, хватит на одни и те же грабли наступать.
  4. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 10:58
    +4
    Если есть грабли как на них не наступить?
    Вместо того что бы внушать людям, что они русские, а украинец это позорная кличка, будем воспитывать врагов.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 11:39
      0
      Не надо - есть УКРАИНЦЫ (таковыми считались Ковпак, Кожедуб, Кошевой, Рыбалко, Лелюшенко и еще ОЧЕНЬ много), а есть УКРАИНСТВУЮЩИЕ. Разница, надеюсь, очевидна.
  5. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 10:58
    +4
    Опять . Все там говорят по-русски лучше чем мы , успокойте уже этих минпросвещения, пусть русскими учебниками займутся уже - нет нормальных .А деньги ( напомню о резком росте дефицита бюджета 23 г до 3.1) лучше потратить на инфраструктуру в "новых регионах" . Если , конечно , мы оттуда не уйдем .
  6. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 10:59
    +1
    И что там будет? Бандеровщину заменят власовщиной?
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:35
      +1
      Справедливости ради Власов пока не герой, хотя каша в этом вопросе к сож. существует - Маннергейма чуть не увековечили "ради сближения" с партнерами.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:59
    0
    Достаточно послушать песни на украинском языке(кстати, их много издавалось "Мелодией" и в музыкальных школах по всему СССР разучивали) и понять, что современный "украинский" winked
  8. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:59
    +7
    Нет никакого "украинского языка", как нет и национальности "украинец"!
    Есть южнорусский малороссийский местечковый диалект русского литературного языка и малороссы как части русского народа.
    Появление этих учебников - воспитание бандеровского национализма и сепаратизма на юге России. Вместо того, чтобы наоборот проводить русификацию исторически русского населения юга России, враги русского народа в Министерстве просвещения РФ воспитывают сепаратистов.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:33
      +2
      Да, по логике выходит, если есть украинский язык, значит есть украинская национальность, значит объясним украинский национализм и претензии жить отдельно.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:01
    +1
    Большая ошибка.
    Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. (с)
  10. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 11:02
    +1
    Хороший пиар-ход, ну кто хочет, пусть научиться читать по-украински, Бандеру того же не прочитают, его творчество сами бандеровцы не знают. Но в русско-культурном окружении всё это изживётся. Почему так уверен? У нас татарам никто не мешает учить татарский, но молодые крымские татары знают несколько десятков слов, во всяком случае те, кто учится в городских школах. У них и татарского акцента нет, раньше акцентом выпаливались, потому как внешне не всегда отличишь.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:03
    +1
    учебники по украинскому языку для учащихся школ из новых регионов

    ОК, но только факультативно!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:28
      +1
      И исключительно за свой счёт. Хочешь мову - иди покупай учебник, снимай класс, нанимай мовнюка-учителя. Почему мы-то должны платить за это недоразумение??
  12. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 11:09
    +9
    "Наша песня хороша, начинай сначала"
    - ничему нас история не учит!!
  13. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:13
    +3
    Это мы так украинцев денацифицируем? Что то я уже ваще ничего не понимаю.
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:18
    +1
    Надо ли изучать малороссийский, искусственно дополненный полонизмами диалект в школах, может оставить его развиваться стихийно?
  15. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 11:19
    +3
    Ну это ,конечно,дело важное...Какая там связь или элементарные маскировочные сети для армии, какие там дома или элементарный обогрев для людей на разрушенном Донбассе. Вот учебник украинского-это дело !
    Нашим патриотическим властям еще нужно не забыть учебник таджикского для остальных регионов России разработать. И рассказать про выдержавшую все экономику и многополярный мир.
  16. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:25
    0
    Я вообще не очень понимаю - что значит типа поддержка языков народов России? Если территория какого-то народа входит в состав РФ - да, мы обязаны его язык поддерживать. Но если какой-то народ, частью проживающий в России, имеет своё отдельное государство - так пусть там свой язык и свою типа культуру и поддерживают!! На свои деньги. Мы-то тут причём? Почему тогда у нас например не обучают официально на идиш? На армянском? Грузинском? Таджикском? И тд и тд? Давайте тогда все языки планеты из бюджета поддержим, чё уж там, мы богатые.. Чем мова лучше? На кой ляд она нам тут нужна?

    И вообще - обожаемый гарант столько дерьма вылил на Ленина и большевиков за их национальную политику - и теперь сам делает ровно тоже самое? Где логика-то? Я уж молчу про совесть..
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:27
    +1
    А, нашим чиновникам от просвещения объяснил бы кто нибудь, с чего начинался национализм на Украине. С учебников, с мовы. Опять- двадцать пять. Да русские они- русские!
  18. Журналист
    Журналист Сегодня, 11:28
    +1
    Танец на граблях какой-то, чесслово... В русских учебниках полнейший бардак творится, а они украинские кохают. Нашли время!
  19. borey
    borey Сегодня, 11:33
    0
    Зачем? Очередной заход на те же грабли?
  20. panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 11:36
    0
    А зачем вообще нам или жителям новых регионов нужен этот "язык" ? Созданный искусственно нашими врагами, для разъединения русского народа.
  21. seti
    seti Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: Alien From
    Какой добрый у нас все же народ......

    К сожалению. Вместо того чтобы убрать его с образовательной программы.