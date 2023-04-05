СМИ Индии: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – элемент российского шантажа Запада и Украины

Появление тактического ядерного вооружения России на территории Белоруссии является сигналом, который Путин отправляет Западу. Он демонстрирует сплоченность Москвы и Минска.
Об этом Захина Накви пишет в своей статье, опубликованной порталом The Indian Wire.
Также СМИ Индии предполагает, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – это элемент российского шантажа Запада и Киева.
Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, по-видимому, является тактикой шантажа НАТО и Украины
- рассуждает Накви.
По мнению индийского обозревателя, после такого шага Москвы европейские страны станут более осторожно оказывать помощь киевскому режиму, стараясь минимизировать риски для себя. Накви называет это решение российского руководства попыткой повысить ставки в конфликте на Украине. С другой стороны, отмечает издание, такой шаг Кремля может привести к возобновлению гонки ядерных вооружений в мире.
Накви обратила внимание, что заявление Путина о размещении на белорусской территории оружия массового поражения прозвучало вскоре после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо прочего, в итоговом совместном заявлении двух лидеров, заявляет индийский автор, говорилось и о ядерном оружии.
Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие
- цитирует Накви данный документ.