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СМИ Индии: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – элемент российского шантажа Запада и Украины

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СМИ Индии: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – элемент российского шантажа Запада и Украины

Появление тактического ядерного вооружения России на территории Белоруссии является сигналом, который Путин отправляет Западу. Он демонстрирует сплоченность Москвы и Минска.

Об этом Захина Накви пишет в своей статье, опубликованной порталом The Indian Wire.

Также СМИ Индии предполагает, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – это элемент российского шантажа Запада и Киева.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, по-видимому, является тактикой шантажа НАТО и Украины

- рассуждает Накви.

По мнению индийского обозревателя, после такого шага Москвы европейские страны станут более осторожно оказывать помощь киевскому режиму, стараясь минимизировать риски для себя. Накви называет это решение российского руководства попыткой повысить ставки в конфликте на Украине. С другой стороны, отмечает издание, такой шаг Кремля может привести к возобновлению гонки ядерных вооружений в мире.

Накви обратила внимание, что заявление Путина о размещении на белорусской территории оружия массового поражения прозвучало вскоре после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо прочего, в итоговом совместном заявлении двух лидеров, заявляет индийский автор, говорилось и о ядерном оружии.

Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие

- цитирует Накви данный документ.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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31 комментарий
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:44
    -7
    Не самый удачный элемент шантажа ибо США все устраивает. Им в принципе нужен новый занавес. Да, восточная Европа целиком оказывается в зоне досягаемости нашего ТЯО, но и не более. Хуже спать по ночам европейцы не станут. ЯО - оружие сдерживания. Оно не применяется и им нельзя угрожать, что бы просто что то выторговать (точнее угрожать можно, но тебя никто всерьез не воспримет).
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:51
      +3
      Цитата: blackGRAIL
      Не самый удачный элемент шантажа ибо США все устраивает. Им в принципе нужен новый занавес. Да, восточная Европа целиком оказывается в зоне досягаемости нашего ТЯО, но и не более. Хуже спать по ночам европейцы не станут. ЯО - оружие сдерживания. Оно не применяется и им нельзя угрожать, что бы просто что то выторговать (точнее угрожать можно, но тебя никто всерьез не воспримет).

      Хиросима-Нагасаки,яркий тому пример...
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:01
        -1
        Именно Хиросима и Нагасаки стали фундаментом неприменения ЯО. И никакие последующие кризисы и военные конфликты этот ящик Пандоры более не распечатывали.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:04
        +2
        А индийское ЯО не является элементом шантажа Пакистана и США? Почему бы Индии не уступить Джаму и Кашмир Пакистану?
    2. отважный
      отважный Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      им нельзя угрожать, что бы просто что то выторговать (точнее угрожать можно, но тебя никто всерьез не воспримет).

      Ага, конечно ))) Карибский кризис тому пример
    3. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:06
      0
      В другом СМИ приводятся совсем другие слова:
      Индийский аналитик Захина Накви считает, что заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси заставит страны НАТО пересмотреть свое отношение к оказанию помощи Украине.
      По ее словам, российский лидер таким образом вновь повысил ставки конфликта, не нарушив при этом международных правил и норм.
      “Более того, присутствие российского ТЯО на чужой территории будет сопровождаться размещением военных баз”, – подчеркнула эксперт в статье для издания The Indian Wire.
      В свою очередь, члены западного военного блока не смогут сказать, что решение Путина незаконно, поскольку Североатлантический альянс уже давно делает то же самое, размещая свои базы у границ России, добавила Накви.
      Источник: https://kostanews.ru/politika/the-indian-wire-putin-vseryoz-napugal-nato-yadernym-oruzhiem-v-belarusi.html
  2. sedoj
    sedoj Сегодня, 10:45
    +10
    Эта Накви путает мягкое с тёплым. Размещение ТЯО на территории Белоруссии - это ответный ход, а не шантаж.
    Статья смахивает на заказную., желающую поднять протестную волну.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:49
      0
      У кого она может поднять протестную волну? У индусов?
      1. sedoj
        sedoj Сегодня, 10:54
        0
        Цитата: Aken
        У кого она может поднять протестную волну? У индусов?

        Наверное - ведь кроме россиян и индусов индийскую прессу никто не читает. Да и пишется там всё на никому не известном английском языке.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 11:02
          0
          Китайские товарищи сегодня "порадовали", если конечно New York Times не переврали радикально смысл его слов :

          Заявление о «безграничной дружбе» между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Об этом заявил посол Китая в Европейском союзе Фу Цун перед разговором с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает The New York Times.
          Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени, — и не оказывает военную поддержку Москве.

          Можно сказать одно - подобные виляния для КНР закончатся потерей суверенитета, а то и разбором на несколько "тайваней", так уже было в его истории, неужели хотят повторения.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:49
      -1
      Ну да, и это тоже "заказное":
      Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между странами — это риторический прием, заявил посол Китая в ЕС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии. ....
      По словам китайского диппредставителя, критики неверно интерпретируют заявление лидеров двух стран о сотрудничестве. «“[Дружба] без ограничений” — это не что иное, как риторика», — сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

      Фу Цун также заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским — как и территории, которые вошли в состав России

      https://news.mail.ru/politics/55702282/?frommail=1
      Похоже "лучшие друзья и братья навек" у нас,- ещё те "друзья и братья"- двуличность от них -так и прет. Как говорила одна историческая личность: "....избавь меня от друзей, а от врагов я и сам избавлюсь..."
      1. sedoj
        sedoj Сегодня, 11:00
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        https://news.mail.ru/politics/55702282/?frommail=1

        Этот вброс Натальи Демченко из РБК считаете истиной в послндней инстанции?
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 11:12
          +1
          За подобные вбросы, если это так, сажать надо. Идет ссылка на The New York Times, возможно ли такое жесткое вранье? В любом случае обсуждения сегодня будут, посмотрим
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: sedoj
      Эта Накви путает мягкое с тёплым. Размещение ТЯО на территории Белоруссии - это ответный ход, а не шантаж.
      Статья смахивает на заказную., желающую поднять протестную волну.

      журнохлюсты индусы,с американско-европейским образованием.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:45
    +3
    В заявлении глав России и КНР о неразмещении ядерного оружия в других странах ,этот пункт к России не относится.Она размещает ядерное оружие в ответ ,на ядерные бомбы В 61США в Европе,которые там находятся уже с прошлого века.Американцы уберут и мы уберём (может быть.).
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:50
      +3
      Тут можно сделать ход конём и предложить Белоруссии войти в состав РФ. Тогда оно будет на нашей территории.
      hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:22
        0
        Согласен и обязательно с растрельной статьёй,за госизмену и терроризм.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:47
    0
    [b
    ]Появление тактического ядерного вооружения России на территории Белоруссии является сигналом
    [/b] Очередную красную линию,начертили краской,не маркером.
  5. mark1
    mark1 Сегодня, 10:50
    +2
    "Агни 6" с дальностью от 8000 кМ и МИРВом это элемент какого шантажа и кого?
  6. alekc75
    alekc75 Сегодня, 10:53
    0
    цыган путает шантаж и предупреждение!!!воспитание у амеров и их лозунги перенял?
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:55
    +1
    Цитата: Чеширский
    Тут можно сделать ход конём и предложить Белоруссии войти в состав РФ. Тогда оно будет на нашей территории.
    hi


    Ihre Aussage ist absolut korrekt...!

    Da die neue Grenze Russlands nach Abschluss der "Sonderoperation"
    wegen der weiteren Aggressionen des Westens ohnehin direkt an der
    polnischen Grenze liegen wird, ist das ein logischer, nächster Schritt...!!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    является тактикой шантажа НАТО и Украины
    Не занимается Россия шантажом (хотя иногда и не мешало бы), а вот предупреждает периодически.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:01
      0
      не шантажируем.... не в наших правилах.... просто ставим перед фактом... yes
  9. Havoc
    Havoc Сегодня, 10:55
    +2
    Ну чисто юридически РФ размещает элементы ЯО на своей территории, РФ и РБ это союзное государство, заметьте не государствА, а государствО.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:01
    0
    Ничего не имею против того, чтобы полосатые убрали свои ядрен батоны из Европы, тогда и мы откатимся. Французы и бриты также должны держать свои дома. И будет всем счастье....
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:02
    0
    СМИ Индии: размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – элемент российского шантажа Запада и Украины
    . У них своя свадьба, у нас своя... в общем, нет предмета обсуждения.
  12. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:05
    0
    Какой-то набор штампов из западных СМИ, которые точно также мог озвучить кто-нибудь другой, например не индус Накви, а индусы Суннак или Харрис, ил не индусы Дыр Ляйн, Баррель, или Стоптый Берг.
    Размещение данной статьи на ВО откровенно не понимаю: зачем? И чего? Есть что обсудить?
  13. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:08
    +1
    Индусы те ещё "братья".
    Покупать нашу нефть с огромным дисконтом- да.

    Но скорее всего и они встанут перед Дядюшкой Сэмом на четвереньки и услужливо раздвинуть ягодицы.

    Нет у нас союзников, кроме Белоруссии.
    Одни враги.

    У меня есть знакомый индус, владелец медклиники. На вопрос как ему вести бизнес в Москве ответил- очень трудно, проверки замучали.
    Говорю ему а почему в Индии не стал такую клинику открывать- у нас налоги выше, и нет такой свободы в "налоговом манёвре", проще говоря, у нас легко уклониться.

    Как-то он сам завёл разговор про Украину.
    Говорит мол мир нужен, прямо сейчас.
    Я ему про индо- пакистанскую СВО, нет говорит, там другое дело, нужно поставить их (паков) на место или уничтожить.
    Так, что индусы, как только мы дадим слабину, продадут нас не глядя на Дж..Неру с Гандей.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:10
    +1
    Вот те на!
    Какое обидное слово?!
    МИД должен выразить озабоченность.
    На хрен нам такие "друзья"?
  15. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 11:27
    0
    Про свои национальные территории, пусть предъявы кидает Штатам.
  16. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 11:33
    0
    СМИ Индии предполагает, что размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии – это элемент российского шантажа Запада и Киева.

    Индусы как были колониальными шавками Англии - так ими и остались.
    А втягивание Украины в НАТО и попытки свержения президента Белоруссии - это разве не шантаж и прямая угроза России со стороны США и НАТО?