Судя по вчерашней сводке Минобороны РФ, российские войска снизили активность на Донецком направлении и существенно нарастили на Красно-Лиманском. Некоторые западные эксперты уже радостно отчитались, что снижение темпов наступления в районе Артемовска (Бахмута) связано с проблемами в живой силе и боеприпасах у ЧВК «Вагнер». Российские военные аналитики считают, что на самом деле командование ВС РФ продолжает реализацию тактики перемалывания боеспособных частей и резервов ВСУ, одновременно сохраняя и наращивая наступательный потенциал.
По оперативным данным из интернет-источников, «вагнеровцы» продолжают продвигаться в городской черте Артемовска, иду бои в центре и окрестностях. Просто «музыканты», в отличие от киевских пропагандистов, предпочитают не играть победный марш заранее. Российские бойцы занимаются ликвидацией мощного района обороны ВСУ, созданного в жилом квартале между улицами Чайковского и Корсунского. На развалинах подорванного украинскими боевиками перед отступлением здания бахмутского горсовета «вагнеровцы» водрузили флаги России и ЧВК.
Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала в телеграм-канале сообщение, что все административные здания и важные промышленные объекты в Артемовске перешли под контроль ЧВК «Вагнер». В настоящее время украинская армия удерживает только жилой массив на западе города.
Сообщается о продвижении штурмовых групп «Вагнера» северо-западнее Артемовска, бои идут на подступах к селу Богдановка. Дополнительные проблемы с концентрацией резервов в тылу у ВСУ возникли после прорыва дамбы в Краматорске. В результате подтоплены блиндажи, склады и места хранения техники.
Южнее Кременной продолжаются бои в крупном лесном массиве Серебрянского лесничества, где наши штурмовики при поддержке артиллерии поэтапно уничтожают опорные пункты врага, в прифронтовом тылу работают группы российского спецназа. Атаки ВС РФ идут со стороны Шипиловки и в районе Торского. Пока враг в основном удерживает позиции.
На Угледарском направлении в основном идут позиционные бои, наши штурмовики постепенно продвигаются из пригорода в окраины городской черты. Идут артиллерийские дуэли, противник задействует САУ и танки, которые для увеличения дальности стрельбы ведут огонь по навесной траектории.
В Авдеевке атакован укрепрайон ВСУ на северо-западе. По самому городу активно работает наша артиллерия и авиация. Пока значительного продвижения российских войск здесь не произошло, хотя предпринимались атаки в районе поселка Керамика. Под ударами украинские позиции в Новомихайловке, Георгиевке, Нетайлово, Нью-Йорке (Новгородском), Железном и Торецке.
На запорожском направлении российские войска после массированных артиллерийских и авиаударов атаковали в районе Гуляйполя со стороны Дорожнянки и сумели продвинуться по трассе на город. Под обстрелами позиции ВСУ в Каменском, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Чаровном и Ольговском.
Украинский Генштаб утверждает, что в Мелитополе местные власти якобы призывают жителей к эвакуации по причини скорого наступления ВСУ. Сообщается, что горожанам раздают некие листовки, видимо, с инструкциями, но их текст в сводке не приводится. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложным вбросом сообщения украинских спецслужб о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения.
The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что на подступах к Мелитополю возведены мощные фортификационные сооружения. Аналитики американской газеты всерьез рассуждают, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, построенных на подступах к полуострову, будет «очень сложно».