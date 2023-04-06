Pak 43: Наиболее мощная противотанковая пушка вермахта, оказавшаяся почти невостребованной

После того, как с января 1942 года начался серийный выпуск 75-мм противотанковой пушки Pak 40, немецкие инженеры не стали останавливаться на достигнутом. Несмотря на то, что вышеупомянутое орудие более чем успешно справлялось с возложенной на него задачей, бронезащита танков стран антигитлеровской коалиции постоянно улучшалась. Следовательно, возникла потребность в более мощном оружии, которым и стала пушка Panzerjägerkanone 43.
Pak 43 калибра 88-мм начала серийно производиться в 1943 году. В основу самой мощной противотанковой пушки вермахта легло зенитное орудие Flak 41 с длиной ствола в 71 калибр. Главной особенностью нового «истребителя танков» было то, что начальная скорость снаряда могла достигать 1130 м/с. При этом эффективная дальность стрельбы, по заявлению разработчиков, составляла до 2-2,5 км (в зависимости от типа снаряда).
Согласно данным из открытых источников, советский танк ИС-2, лобовая броня которого зачастую выдерживала попадание из Pak 40, в 88% случаев уничтожался огнем из Pak 43.
Казалось бы, у вермахта появилось идеальное оружие. Однако, как это нередко бывает на практике, недостатки свели на нет все преимущества, которые были отмечены в ходе испытаний.
Во-первых, во время реальных боев выяснилось, что заявления конструкторов об эффективной дальности в 2-2,5 км не соответствуют действительности. Согласно докладам немецких артиллеристов, скорость снаряда на вышеупомянутых дистанциях критически падала.
Во-вторых, походная масса Pak 43 достигала почти 5 тонн. Максимальная скорость буксировки по трассе составляла 45 км/ч. По бездорожью транспортировать пушку и вовсе было крайне сложно, что делало орудие и расчет весьма легкой мишенью.
Наконец, в-третьих, был целый ряд причин экономического характера, что делало пушку крайне «невыгодной». Сюда следует отнести дорогостоящий зенитный лафет, который, впрочем, позднее заменили колесами от 105-мм гаубицы, что негативным образом сказалось на и без того низкой скорости транспортировки. Также невыгодным в экономическом плане был конический ствол орудия, который быстро изнашивался.
Между тем главной причиной снижения эффективности Pak 43 стал рост цен на вольфрам. Как ни странно, но сверхмощное противотанковое орудие, которое должно было демонстрировать высокую эффективность без использования подкалиберных снарядов с вольфрамовым сердечником, в конечном счете обойтись без них так и не смогло.
В итоге, с задачами, поставленными перед Pak 43, вполне успешно продолжала справляться пушка Pak 40. Не удивительно, что 75-мм орудий было выпущено более 20 тысяч единиц в то время, как 88-мм пушек произвели в 10 раз меньше.