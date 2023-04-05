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Представитель администрации Запорожской области заявил, что ВСУ закончили подготовку к наступлению

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Представитель администрации Запорожской области заявил, что ВСУ закончили подготовку к наступлению

В последние несколько месяцев основные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции проходили на Донбассе и в особенности в районе Артёмовска (Бахмута). На Запорожском и Херсонском направлении было в основном затишье.


Однако по последним данным это может быть затишьем перед бурей. По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, который также возглавляет движение «Мы вместе с Россией», украинские войска завершили подготовку к наступлению на Запорожском направлении. Такой информацией Рогов поделился в интервью РИА Новости.

По словам Рогова, ВСУ стянули на подконтрольную Украине часть Запорожской области людские резервы, бронетехнику и боеприпасы. Противник ждет сигнала к наступлению, считает Рогов. При этом представитель Запорожской администрации отметил, что российские военные находятся в полной готовности к встрече врага.

Напомним, что Запорожская область вошла в состав России 30 сентября прошлого года. Большая часть территории области находится под контролем России еще с марта 2022 года. На подконтрольной России территории находится и крупнейшая в Европе АЭС. Северную часть региона с областным центром контролируют ВСУ.
Автор:
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:07
    +1
    Ну,остается встретить.Со всем "радушием"Удачи ,нашим воинам
  2. отважный
    отважный Сегодня, 11:11
    +2
    В этот раз должны встретить как положено, сегодня только ленивый не говорит об этом наступлении
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:14
      +5
      Говорят да, но у нас есть такое выражение как "Никогда такого не было и вот опять".
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 11:37
      0
      В этот раз должны встретить как положено

      А ещё у нас каждый год, зима наступает нежданно не гадано.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:14
    +4
    ВСУ стянули на подконтрольную Украине часть Запорожской области людские резервы, бронетехнику и боеприпасы.
    Стесняюсь спросить...
    Если Рогов об этом знает, значит и те, кому надо, об этом знают?
    Дык... почему не жахнуть?
    Не хотят сюрприз испортить?..
    Или Рогову, всё-таки, лучше жевать?..
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 11:36
      0
      Стесняюсь спросить...
      Если Рогов об этом знает, значит и те, кому надо, об этом знают?
      Дык... почему не жахнуть?


      "Я оглянулся посмотpеть, не оглянулась ли она, Чтоб посмотpеть, не оглянулся ли я." ? ? ?

      Видимо они тоже об этом знают и не сидят кучно. Плюс маскировка и ложные позиции. Т.е. "жахнуть" придётся по всему северному запорожью. Боеприпасов не напасешся. А когда двинутся, тогда настанет момент истины и соответственно боеприпасы полетят "с доставкой на дом" конкретному "клиенту"
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:17
    +1
    Да, прямо как 1943 год, в ожидании удара Вермахта на Курской дуге. Спираль...
  5. Слон
    Слон Сегодня, 11:20
    0
    Вероятность главного удара на данном направлении действительно крайне высока, учитывая наличие АЭС и возможности создания реальной угрозы Крыму
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:21
    0
    Разведка она такая, у каждого своя......
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:22
    0
    приглашение на банкет по случаю торжественного открытия не забыл напечатать
    цирк с конями, они скоро планы наступлений будут по центральному телевидению показывать
  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 11:28
    0
    Не надо кричать "волки" раньше времени. Конечно готовым нужно быть всегда,но вероятнее всего наступление будет под майские праздники. И на нескольких направлениях. Но Запорожское действительно главное.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 11:31
      0
      Нам, несколько облегчает задачу то, что запорожское, для нас, самое опасное при любых раскладах.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:34
    +1
    Возможно несколько ударов - Запорожье, Белгород, Донецк?
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 11:35
    0
    Ох мужики чот тревожно за наших.. Только бы наступ не проворонили. Направление , время и место