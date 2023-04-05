Представитель администрации Запорожской области заявил, что ВСУ закончили подготовку к наступлению

В последние несколько месяцев основные боевые действия в зоне проведения специальной военной операции проходили на Донбассе и в особенности в районе Артёмовска (Бахмута). На Запорожском и Херсонском направлении было в основном затишье.
Однако по последним данным это может быть затишьем перед бурей. По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, который также возглавляет движение «Мы вместе с Россией», украинские войска завершили подготовку к наступлению на Запорожском направлении. Такой информацией Рогов поделился в интервью РИА Новости.
По словам Рогова, ВСУ стянули на подконтрольную Украине часть Запорожской области людские резервы, бронетехнику и боеприпасы. Противник ждет сигнала к наступлению, считает Рогов. При этом представитель Запорожской администрации отметил, что российские военные находятся в полной готовности к встрече врага.
Напомним, что Запорожская область вошла в состав России 30 сентября прошлого года. Большая часть территории области находится под контролем России еще с марта 2022 года. На подконтрольной России территории находится и крупнейшая в Европе АЭС. Северную часть региона с областным центром контролируют ВСУ.