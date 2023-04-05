ВСУ обстреляли ряд населённых пунктов в левобережной части Херсонской области

Артиллерия ВСУ нанесла удары по ряду населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области. Под обстрел попали населенные пункты Крынки, Кардашинка, Алешки, Песчановка, Подлесное, Покровское и Днепряны. Из ствольной артиллерии было выпущено около 48 снарядов. Об этом сообщают представители экстренных служб региона.Также сообщается, что российским артиллеристам в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить на правом берегу Днепра в Херсонской области украинские гаубицы 2С1 "Гвоздика" и Д-30. Также был уничтожен боекомплект и не менее одиннадцати боевиков киевского режима.Украинские боевики ежедневно наносят артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на левом берегу Херсонской области, выпуская по 100-150 снарядов в день.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию о якобы готовящейся эвакуации гражданского населения из Скадовского района, а также посоветовал украинским боевикам готовиться к эвакуации из оккупированного ими областного центра. По его словам, обсуждаются планы по освобождению правого берега региона.Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам проведения референдума. Киевский режим отказывается признавать легитимность проведенного референдума и продолжает постоянные артиллерийские обстрелы населенных пунктов на левом берегу области. В настоящее время под украинской оккупацией находятся около 25 процентов территории региона, включая расположенный на правом берегу Днепра город Херсон.