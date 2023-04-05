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Казахстан напомнил о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда и решения об аресте российского президента

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Казахстан напомнил о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда и решения об аресте российского президента

После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина все большее количество государств публично высказывает несогласие с такой позицией. В Министерстве иностранных дел Казахстана напомнили, что страна не подписывала Римский статут и требования МУС на республику не распространяются.


Как отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, действие ордеров МУС на страну не распространяется, соответственно и последние решения суда власти республики выполнять не собираются.

Между тем, в конце марта 2023 года Конституционный суд Армении признал обязательства страны перед МУС. После этого в парламенте Армении специально подчеркнули, что намерения «выдавать» российского президента МУС в случае визита в республику, у страны нет.

Интересно, что из европейских государств отрицательное отношение к решению МУС уже высказала Венгрия. В Будапеште заявили, что если президент России соберется посетить страну, то венгерские власти арестовывать его не будут. Такая позиция демонстрирует значительно большую независимость венгерского государства по сравнению, скажем, с Германией, которая пригрозила задержать российского президента в случае прибытия в страну.

Интересно, что юрисдикцию МУС не признают очень многие государства мира, и в их числе такие значимые страны как Россия, США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие. Что касается властей Казахстана, то их позиция также вызывает уважение, несмотря на то давление, которое на них сейчас оказывает Запад.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jirka Dl.
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7 комментариев
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  1. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 11:05
    +7
    Армения .. Казахстану не пример!
    Армяне учитесь!
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:06
    +1
    Самая классная позиция у Армении,мы не против вас,но мы и не с вами smile
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:15
    0
    Еще бы они (казахи) нашего Президента арестовывали, в Алейске Алтайского края, ППД мотострелковой бригады, которая бьется на Украине.
    От западных границ Алтайского края, г. Алейск не так далеко до Астаны.
    Еще есть Барнаульская дивизия РВСН, ближе чем Новосибирская или Омская. yes
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:20
    +1
    Да не верю я нынешнему руководству Казахстана. Камень у них заготовлен для нас и фига в кармане.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:32
    +2
    Я вообще не очень понимаю - пошто гаранту шляться по белу свету.. Эвон товарищ Сталин - никуда в принципе не ездил, окромя важнейших мероприятий, на которых решалась судьба планеты. А однако супердержаву отгрохать умудрился.. Сидя в Кремле.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    юрисдикцию МУС не признают очень многие государства мира
    Но те же Сша радостно поддержали ордер на арест нашего президента выписанный американской шестеркой из МУС. Казахстан высказал свою позицию - хорошо, главное, чтобы при случае не отработал назад. С Арменией тоже все понятно - хотят казаться самыми хитрыми, не осознавая, что на хитрую всегда найдется кое что.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 11:36
    0
    Кто давит на Казахстан? Европа или Штаты?