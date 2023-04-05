Казахстан напомнил о непризнании юрисдикции Международного уголовного суда и решения об аресте российского президента

После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина все большее количество государств публично высказывает несогласие с такой позицией. В Министерстве иностранных дел Казахстана напомнили, что страна не подписывала Римский статут и требования МУС на республику не распространяются.Как отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, действие ордеров МУС на страну не распространяется, соответственно и последние решения суда власти республики выполнять не собираются.Между тем, в конце марта 2023 года Конституционный суд Армении признал обязательства страны перед МУС. После этого в парламенте Армении специально подчеркнули, что намерения «выдавать» российского президента МУС в случае визита в республику, у страны нет.Интересно, что из европейских государств отрицательное отношение к решению МУС уже высказала Венгрия. В Будапеште заявили, что если президент России соберется посетить страну, то венгерские власти арестовывать его не будут. Такая позиция демонстрирует значительно большую независимость венгерского государства по сравнению, скажем, с Германией, которая пригрозила задержать российского президента в случае прибытия в страну.Интересно, что юрисдикцию МУС не признают очень многие государства мира, и в их числе такие значимые страны как Россия, США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие. Что касается властей Казахстана, то их позиция также вызывает уважение, несмотря на то давление, которое на них сейчас оказывает Запад.