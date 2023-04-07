Память, которой не будет забвения

«На протяжении года гуманитарная помощь регулярно собиралась и отправлялась в сопровождении ветеранов-пограничников, казаков и волонтёров. Помощь собиралась, в том числе и по просьбе нашего товарища – инструктора по медицинской подготовке Антона Марценюка, для удовлетворения потребностей подразделения, в котором он служил»,

Меньше недели назад 31 марта 2023 года в зону проведения специальной военной операции на Украине был отправлен очередной гуманитарный конвой. Такой новостью сегодня мало кого удивишь. Но тут случай особый.Конвой туда, где сегодня решается очень многое, если не всё, ушёл по инициативе Военно-профориентационного центра Ставропольской региональной общественной организации военно-патриотической направленности «Кобра». Ею руководит председатель общественной организации ветеранов пограничной службы города-курорта Ессентуки Игорь Бородин.Необходимая помощь бойцам на Донбассе, как рассказал Игорь Бородин, была организована по инициативе курсантов и руководства ВПН «Кобра» и при участии неравнодушных жителей и казаков региона Кавказских Минеральных Вод.С момента начала специальной военной операции это не первый подобный конвой для российских военнослужащих и вынужденным переселенцам с территорий, охваченных боевыми действиями.– сказал Игорь Бородин.26 марта 2023 года в город-курорт Ессентуки пришло трагическое известие о том, что Антон Игоревич Марценюк погиб в бою. Поэтому в этот раз груз было решено доставить адресно, без посредников, силами инструкторского состава Военно-профориентационного центра СРОО ВПН «Кобра».Конвой, по нашей информации, уже прибыл в подразделение, находящееся в районе линии соприкосновения с противником, где воевал их друг и товарищ. Это был их долг, и они его исполнили в память об Антоне Марценюке, который останется в их сердцах навсегда.