Военное обозрение
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Память, которой не будет забвения

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Память, которой не будет забвения

Меньше недели назад 31 марта 2023 года в зону проведения специальной военной операции на Украине был отправлен очередной гуманитарный конвой. Такой новостью сегодня мало кого удивишь. Но тут случай особый.


Конвой туда, где сегодня решается очень многое, если не всё, ушёл по инициативе Военно-профориентационного центра Ставропольской региональной общественной организации военно-патриотической направленности «Кобра». Ею руководит председатель общественной организации ветеранов пограничной службы города-курорта Ессентуки Игорь Бородин.


Необходимая помощь бойцам на Донбассе, как рассказал Игорь Бородин, была организована по инициативе курсантов и руководства ВПН «Кобра» и при участии неравнодушных жителей и казаков региона Кавказских Минеральных Вод.

С момента начала специальной военной операции это не первый подобный конвой для российских военнослужащих и вынужденным переселенцам с территорий, охваченных боевыми действиями.


«На протяжении года гуманитарная помощь регулярно собиралась и отправлялась в сопровождении ветеранов-пограничников, казаков и волонтёров. Помощь собиралась, в том числе и по просьбе нашего товарища – инструктора по медицинской подготовке Антона Марценюка, для удовлетворения потребностей подразделения, в котором он служил»,

– сказал Игорь Бородин.

26 марта 2023 года в город-курорт Ессентуки пришло трагическое известие о том, что Антон Игоревич Марценюк погиб в бою. Поэтому в этот раз груз было решено доставить адресно, без посредников, силами инструкторского состава Военно-профориентационного центра СРОО ВПН «Кобра».


Конвой, по нашей информации, уже прибыл в подразделение, находящееся в районе линии соприкосновения с противником, где воевал их друг и товарищ. Это был их долг, и они его исполнили в память об Антоне Марценюке, который останется в их сердцах навсегда.
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2 комментария
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  1. север 2
    север 2 Сегодня, 04:24
    +1
    рядом с понятием долг и мужество , особую значимость сейчас прибрело понятие неравнодушные люди . А погибшим за Россию , вечная память !Память, кстати , тоже составная часть, нерв , неравнодушия .
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:19
    +1
    Гуманитарные конвои, помощь волонтеров это не только материальная поддержка бойцов на передовой, это и морально-психологическая помощь. Бойцы чувствуют поддержку простых людей, их сопричастность к происходящему. Поэтому кроме огромного спасибо тем кто с оружием в руках отстаивает интересы своей страны такое же спасибо всем сопричастным в помощи в/сл на передовой.