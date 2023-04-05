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Советник главы Офиса президента Украины назвал сроки «возврата» Крыма под контроль Киева

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Советник главы Офиса президента Украины назвал сроки «возврата» Крыма под контроль Киева

Украина якобы сможет «вернуть» Крымский полуостров за 5-7 месяцев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.


Как отметил украинский чиновник, боевые действия против российской армии будут продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория, которую киевский режим считает «своей». Подразумевается, что и за Крым Украина готова воевать с Россией.

Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму

- отметил Подоляк, ссылаясь на некую «математическую обоснованность» своих расчетов.

Слова Подоляка стоит воспринимать лишь как очередной образчик «геббельсовской» пропаганды. Напомним, что в ноябре 2022 года Подоляк обещал захватить Крым через полгода, то есть к маю 2023 года. Однако, разумеется, этого не произошло. В течение пяти месяцев украинские формирования не могут даже отстоять Артемовск, каким образом они собираются за данное время осуществить совершенно нереалистичную операцию, Подоляк не поясняет.

Между тем, даже на Западе все чаще говорят о том, что Украина может даже не рассчитывать на восстановление контроля над утраченными территориями. Отсутствие необходимых для этого военных и иных ресурсов признают уже не только американские, но даже и польские эксперты, которые, как известно, никогда симпатиями к России не отличались.

Не стоит забывать и о том, что при попытке вторжения в Крым Россия также будет предпринимать ответные меры, которые могут очень не понравиться киевскому режиму.
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40 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:53
    +5
    Напомним, что в ноябре 2022 года Подоляк обещал захватить Крым через полгода, то есть к маю 2023 года.

    Всё что нужно знать.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 11:54
      +7
      Это как с термоядерным реактором. Его запуск всегда находится в 20 годах от текущего момента
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:57
        0
        Цитата: parabyd
        Его запуск всегда находится в 20 годах от текущего момента

        Так же как и отдельная квартира для каждой семьи, так же как коммунизм... tongue
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 12:03
          +5
          Этого падалЬяку зелька тоже на наркоту посадил, к гадалке не ходи... laughing Сдаётся мне, что с предполагаемым наступлением укровермахт что то мутит...явно удар не на Крым готовят....уж больно они разоткровенничались...
          1. Монтажник
            Монтажник Сегодня, 12:20
            +2
            Почему-то мне кажется, что ударят по России напрямую мимо Донбаса. Далеко не пройдут , но что то захватят и будут этим шантажировать. Ну и устроят эскалацию конфликта. Так как нашим придётся жестко отвечать.
          2. oleg-nekrasov-19
            oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:25
            +1
            Судя по тому ,что ВСУ получили из ФРГ танковые мостоукладчики , будут наносить контрудар еще на Херсонском направлении с целью закрепится на острове Большой Потёмкинский , для создания там плацдарма , как это было летом в Каменом Броду. Думаю разведка ВС РФ тоже не дремлет.
            1. НДР-791
              НДР-791 Сегодня, 12:42
              0
              Цитата: oleg-nekrasov-19
              с целью закрепится на острове Большой Потёмкинский , для создания там плацдарма

              Хорошо бы если так. И что бы побольше накопилось, и "Буратинами" пройтись...красота. Хотя мостоукладчики это не понтонный парк, с ними Днепр не перейти.
            2. LIONnvrsk
              LIONnvrsk Сегодня, 13:00
              +6
              В течение пяти месяцев украинские формирования не могут даже отстоять Артемовск,

              А с их точки зрения- армия РФ за пять месяцев не может даже завоевать Артёмовск.
              Поэтому все эти разговоры про их наступление, про наше наступление, про сбитые нами 600 самолётов и вертолётов, про уничтоженные ими 6999 бронемашины имеют, на мой диванный взгляд, чисто пропагандистские цели и каждая сторона себе на уме и "держит свой камень за пузухой". yes
              Ну, а куда это всё выльется - поглядим, как поля подсохнут. hi
        2. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:31
          0
          Цитата: НДР-791
          так же как коммунизм...

          Главный элемент коммунизма отсутствие денег, теоретически что то похожее на коммунизм может возникнуть при достижении такого уровня технического прогресса при котором можно будет энергию превращать в материю. Такой своеобразный продвинутый 3D принтер, затратив энергию можно по атомам создать любой предмет.
          ПС нравится фантастика и тема того как научно технический прогресс может повлиять на экономику, жизнь итд.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 12:05
        +2
        Это как с термоядерным реактором. Его запуск всегда находится в 20 годах от текущего момента

        Уже 70 лет- "вот-вот запустим, ещё чуть -чуть". sad
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:29
          +1
          Специалисты уже умерли. А новые обучаться не шли. Спросить не с кого. Покойся с миром "термоядерный реактор"
        2. iljael
          iljael Сегодня, 14:53
          0
          Ну как бы потихоньку продвигались в этом направлении и если уж быть объективным то международный проект по созданию ИТЭР надежды ещё совсем не потеряли.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:53
    +8
    - отметил Подоляк, ссылаясь на некую «математическую обоснованность» своих расчетов.

    не.... математика не его сильная сторона.... скорее хЕромантией занимается.... wassat
  3. кредо
    кредо Сегодня, 11:54
    +2
    То что говорит этот чел, в первую очередь предназначено для его хозяев и подчинённого киевской своре населению.
    Старый приём "Чем больше ложь, тем больше в неё поверят" используется до сих пор и Украина в этом плане не исключение.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:56
    0
    Подоляку следует помнить, что для физического уничтожения Украины потребуется около одного часа.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:04
      +1
      Уничтожить час а политическую волю для этого нужно гадами нарабатывать
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:31
        +5
        Гадами много не наработаешь wassat......
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:56
        +2
        Цитата: ИванИванов
        политическую волю для этого нужно гадами нарабатывать

        Ну да, гады вам такую волю наработают. laughing
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:56
    +4
    в ноябре 2022 года Подоляк обещал

    Это тот упырь ,что пожалел время упущенное ,на зачистку всего населения Украины ,сочувствующее русским .
    Зачистить и забыть
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:56
    +3
    Надо просто отработать зарплату.Что он и делает.Ему же не идти в атаку,а языком можно многое..
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 11:57
    +4
    Подразумевается, что и за Крым Украина готова воевать с Россией.

    За Крым воевала Турция с Россией и когда Россия таки дожала Турков (ибо утомили своим проректоратом в виде Крымского Хана осуществляющего набеги на южные области России) никто о стране Украина и не слыхивал.

    UPD. «Объявляем волю нашу»: как Екатерина II придумала Севастополь

    Добиться исполнения всех своих идей Екатерине II все же не удалось, однако Севастополь родился – и в его названии осталось закреплено честолюбивое стремление великoй матушки. Вскоре после выхода манифеста от 8 апреля 1783-го «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанскoй стороны под Российскую державу» оценить природно-географические преимущества новых приобретений был послан 44-пушечный фрегат «Осторoжный» под командованием капитана 2-го ранга Ивана Берсенева.
    ... ... ... ...
    «Объявляем сим волю нашу устроить следующия укрепления: крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для первого ранга кораблей, порт и военное селение», — текст указа приведен на левой грани постамента.
    Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества.

    UPD from: https://dzen.ru/a/XkpGx3GM-VYg_v9a
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:58
    +1
    его задача максимально нагнетать информационное напряжение..
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:59
    +5
    Помнится, после 2014 года уже не нацики-маргиналы, а именно украинский новый режим во главе с Порошенко начали заявлять, что дескать
    Брянщина, Белгородщина, Ростовщина и Кубань, до Каспийского моря дескать исконные укро-вские земли. Еще и про укро-вскую республику в Приморье на Дальнем востоке вспомнили (времена 1920-х годов), дескать оказывается на Дальнем Востоке много потомков "ссыльных" столыпинскими реформами и сталинскими репрессиями хох-лов живет.
    Как отметил украинский чиновник, боевые действия против российской армии будут продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория, которую киевский режим считает «своей».

    Вопрос в том, насколько их наглость будет распространяться на "хотелки" владеть территориями?
    Желательно чтобы было, как говорил наш тащ.сташ.прапорщик старшина разведроты (инструктор по физ.подготовке и рукопашному бою): надо действовать так, чтобы при слове Россия, они какались и писались (в оригинале жестче). Было это в конце первого квартала 2000 года в Республике Чечня.
  10. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 12:00
    0
    Как отметил украинский чиновник, боевые действия против российской армии будут продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория, которую киевский режим считает «своей».

    Есть еще ряд го государств, которые считают так же, в отношении теперешних территорий Украины. Да и вообще.... Когда населению территорий ведения БД надоедает воевать, - оно свергает правительство.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:00
    +3
    Политического субъекта "Киев" быть не должно, тем более его личинок тут. Белорусы, говорят, под ноль зачистили организации так или иначе связанные с "партнерами", всевозможные "ассоциации свободных журналистов" и тп глистов.
    1. Lelechka
      Lelechka Сегодня, 12:28
      -1
      У белорусов "глисты", как Вы выразились, казино руководят, а их и не закрывали
  12. Клон
    Клон Сегодня, 12:01
    +3
    Ндааа...очень похоже, что наши "младшие братья" уже никогда не поумнеют. В последнее время не могу освободиться от мысли, что они поголовно заражены какой-то неизвестной науке болезнью. А руководство территории 404 вообще формируется исключительно из тех особей, кто пребывает в последней стадии тяжелого психического заболевания.
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:03
    +2
    Не стоит забывать и о том, что при попытке вторжения в Крым Россия также будет предпринимать ответные меры, которые могут очень не понравиться киевскому режиму.

    Совершенно бессмысленная угроза. Надо поменьше делать такие угрозы, а побольше делать из того, чего они действительно могут испугаться.
  14. Maluck
    Maluck Сегодня, 12:07
    0
    ШО ОН КУРИТ ????? Намедни гордон высказался о тектонических изменениях после победы 404, наверное они все под какими то веществами...
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:01
      +1
      Цитата: Maluck
      Намедни гордон высказался о тектонических изменениях после победы 404

      Тектонические изменения??? Хм, наверное опять море копать будут.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:01
      +1
      Да ничего он не курит. Он даже сам не верит в то, о чем говорит. Но ему выдали методичку и он ДОЛЖЕН её озвучить. Он за это деньги получает. Тут на сайте полно укротроллей, которые далеко не наркоманы а просто отрабатывают зарплату.
  15. james
    james Сегодня, 12:08
    0
    "Не стоит забывать и о том, что при попытке вторжения в Крым Россия также будет предпринимать ответные меры, которые могут очень не понравиться киевскому режим"
    Ну, тупой я, не понимаю зачем ждать эту попытку? Может лучше ее не допустить и сразу применить ответные меры? Или кому-то нравится садомазохизм ?
  16. Jager
    Jager Сегодня, 12:08
    +5
    Арестович был интереснее. У него хотя бы харизма присутствует.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    +2
    Михаил Подоляк
    Хорошо обещать когда самому не придется идти в первых рядах. Поэтому Крым "возвращают" с 2014 г, а все ни как не могут и естественно не вернут. Эта нацистская сволота на днях сожалел, что православных Московского патриархата физически не зачистили раньше, когда была возможность. И это еще спокойно сидит в Киеве, как и многие другие ему подобные?
  18. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +2
    Ну сказал и сказал, не мешки ведь ворочает....С завтрашнего дня я на всех углах буду рассказывать, что к 2030 г. Россия вернет Аляску. От этого мало что изменится, разве только мое психическое состояние будет вызывать озабоченность у окружающих.
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:36
    0
    Советник главы Офиса президента Украины назвал сроки «возврата» Крыма под контроль Киева

    Не увлекался бы фантастикой...
    Там пора думать о сроках возврата Харькова, Одессы и самого Киева...
    Нам только нацистской нечисти на нашей земле не хватает...
  20. К-50
    К-50 Сегодня, 12:41
    +1
    Советник главы Офиса президента Украины назвал сроки «возврата» Крыма под контроль Киева

    Как любят всякий бред озвучивать, просто диву даешься! fellow lol
    Цирк уехал, а клоуны несут ахинею. fellow laughing
  21. Altmann
    Altmann Сегодня, 12:54
    +4
    Россия и ее армия показали свою силу. Армия бросает вызов натовскому оружию и доказывает, что русское оружие лучше.Вся Западная Европа против России, но не все люди враги России. Однако придет день, когда люди покажут, на чьей они стороне. Это будет победоносная Россия. am
  22. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:55
    0
    Даже,Даже, если представить, что у РФ нет ЯО и за дело взялись бы США(тоже без ЯО)...
    Это потребовало бы господства в Черном Море и господства авиации и то сроки были бы больше.
  23. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 13:39
    0
    « Западе все чаще говорят о том, что Украина может даже не рассчитывать на восстановление контроля над утраченными территориями. Отсутствие необходимых для этого военных и иных ресурсов признают уже не только американские, но даже и польские эксперты, которые, как известно, никогда симпатиями к России не отличались»
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    Говорить можно что угодно. А что по факту мы узнаем в будущем