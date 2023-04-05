Советник главы Офиса президента Украины назвал сроки «возврата» Крыма под контроль Киева

Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму

Украина якобы сможет «вернуть» Крымский полуостров за 5-7 месяцев. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.Как отметил украинский чиновник, боевые действия против российской армии будут продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена вся территория, которую киевский режим считает «своей». Подразумевается, что и за Крым Украина готова воевать с Россией.- отметил Подоляк, ссылаясь на некую «математическую обоснованность» своих расчетов.Слова Подоляка стоит воспринимать лишь как очередной образчик «геббельсовской» пропаганды. Напомним, что в ноябре 2022 года Подоляк обещал захватить Крым через полгода, то есть к маю 2023 года. Однако, разумеется, этого не произошло. В течение пяти месяцев украинские формирования не могут даже отстоять Артемовск, каким образом они собираются за данное время осуществить совершенно нереалистичную операцию, Подоляк не поясняет.Между тем, даже на Западе все чаще говорят о том, что Украина может даже не рассчитывать на восстановление контроля над утраченными территориями. Отсутствие необходимых для этого военных и иных ресурсов признают уже не только американские, но даже и польские эксперты, которые, как известно, никогда симпатиями к России не отличались.Не стоит забывать и о том, что при попытке вторжения в Крым Россия также будет предпринимать ответные меры, которые могут очень не понравиться киевскому режиму.