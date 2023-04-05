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Экс-президент США выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия

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Экс-президент США выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия

После того, как стало известно о намерении России разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии, возобновились беседы и о ядерном статусе Украины. В частности, на веб-сайте администрации Зеленского была опубликована петиция, с призывом о размещении аналогичного вооружения, в том числе украинского производства, на территории страны.


Стоит отметить, что киевские власти заговорили о потенциальном возвращении Украине ядерного статуса задолго до начала российской СВО. Так, впервые об «ошибкем, связанной с отказом от ЯО, заговорил Петр Порошенко еще в 2016 году.

В то же время, в 2019-м «новоиспеченный» президент Зеленский в ходе Мюнхенской конференции и вовсе пригрозил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум.

Наконец, о высоких рисках в связи с возможностью украинского руководства «обзавестись» ядерным оружием, как минимум «грязной бомбой», за несколько дней до начала СВО предупреждал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Между тем накануне о ядерном статусе Украины заговорили и на Западе. Так, экс-президент США Билл Клинтон выразил сожаление о том, что буквально «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия.

В ходе интервью RTÉ Клинтон заявил, что несет ответственность за то, что в 1994 году уговорил украинского президента Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия. С его слов, если бы Киев сегодня обладал подобными средствами сдерживания, текущий конфликт был бы невозможен.

Я чувствую себя ужасно из-за этого

- подытожил Клинтон.

Стоит добавить, что затрагивание данной темы политиком, давно отошедшим от дел, может быть не случайным. Вполне вероятно, что в действии пресловутое «окно Овертона». Ведь о танках и истребителях для Украины еще несколько месяцев назад также заявляли крайне осторожно и на неофициальном уровне.
Автор:
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47 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:00
    +9
    после Моники, у саксофониста сорвало крышу, и он уничтожил множество людей,не виноватых в его адюльтере, лишь бы отвести от себя "сплетни".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:02
      +2
      ну не миньетила его жонка так как полька Левински - вот его и понесло, когда он понял сколько времени ему жена недоэтосамое....
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 12:49
        -1
        Да, Хиллари ему видать другим способом мозг выносила. В результате остатки мозга, которые Моника не высосала, ему жена вынесла, и стал Билли дурачком. Вот семейка то!
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 13:24
        +1
        Я чувствую себя ужасно из-за этого

        Цитата не полная, он далее сказал "...because Ukraine is a very important country."
        Получается, что если б это была какая-то Кирибати на задворках папуасии, то ему бы было пофиг. Они всегда понимали, что на окраине будут создавать Антироссию.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:06
      +3
      Экс-президент США выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия

      А самого Клинтона об этом убедительно попросила Моника Левински, во время аудиенции под столом wassat
      Нацистское насквозь коррумпированное государство с ядерным арсеналом с более чём сорокалетним сроком хранения и богатой историей продажи всего и вся.
      Которое, кстати, помогло КНДР с его ракетной программой.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:08
        +9
        Клинтон должен попросить прощение на коленях перед Зеленским.Чем украинцы хуже афроамериканцев? wink
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:09
        +1
        да-да, в "переговорную трубочку" Моника и просила. старательно. и, походу, не один раз. Вы все правильно поняли. laughing
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Чёрный
        Которое, кстати, помогло КНДР с его ракетной программой

        При этом полностью угробив свою. laughing
    3. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 12:39
      +1
      Я чувствую себя ужасно из-за этого

      —-Надеемся Билл, надеемся - в прямом смысле!
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:47
      0
      А нам жаль,что М.Левински не отминьетила laughing его насмерть.Вместе с саксофоном
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:53
      0
      Весна, у моего кота рвёт башню, у клинтоши аналогично wassat
    6. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:16
      0
      Саксофанист Клин Блинтон врёт как дышит.Он был сам готов тащить ракеты из Украины.Идиот Клин ,забыл что одновременно выводились РВСН из Белоруссии 33 и49 ракетных дивизий РВСН.На вооружении которых находилось 81 Тополь.Надеюсь Хилари ,периодически бьёт его сковородкой по саксофону. Разозлил.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:40
        +1
        Вы не назвали 32 ракетную дивизию в Поставах, А еще ранее была расформирована 31 ракетная дивизия в Пружанах.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:02
    +4
    Нам остается сожалеть о том, какими ж мы были чудаками(мат заменен), полностью доверившись этим святым людям.
  3. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:02
    +3
    Дебил!!!!!Он не подумал где бы это оружие потом оказалось!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:05
      +2
      Цитата: Tma197725
      Он не подумал где бы это оружие потом оказалось!

      Они ведь не врут когда говорят что американским президентом может стать любой чистильщик обуви. Там ведь думать-то не надо wassat
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:06
      +1
      ИМХО шароварные бы ЯО по нам давно бы применили, если бы оно у них было.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:10
      +2
      Во-во.. Если бы шумерам тогда ядрёну бомбу оставили - сейчас бы уже каждый бармалей на планете с ней бегал..
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:03
    +3
    Клинтон заявил, что несет ответственность за то, что в 1994 году уговорил украинского президента Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия.

    Ну всё...теперь на колени, холоп. Кайся и тапки Зеле лобызай. На неграх натренировались - вперёд с песнями!!!
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:05
    +1
    ну вот не хотят эти, так сказать, "исключительные" мир иной в одиночестве покидать... весь мир с собой утянуть хотят....
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:05
    0
    Дай селючью ещё и ядерное оружие. Они глупы до безобразия.. Куда уж ещё и ядерное оружие..)
  7. Maluck
    Maluck Сегодня, 12:09
    +2
    Пусть вырвет волосы на своей башке, а если серьезно, то он мне более запомнился тем, как его миньетила Моника в овуальном кабинете.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 12:11
    +3
    Кохлы- даже не персы,те хоть думают,а кохлы с головой не дружат....Эвропе точно был бы конец.Одних гнобят только за мысль об ЯО,а другим выражают сожаление...лицемеры.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:17
      -3
      Если бы украинцы думали головой, давно бы имели своё государство. Ещё в году 1917.
  9. Podvodnik
    Podvodnik Сегодня, 12:11
    +8
    У Украины никогда не было ядерного оружия. Оно было у СССР. Продолжатель СССР-Россия. И при чем здесь Украина?
    Тем более все коды и блокировки были Украине неведомы.
    Клоуны... .
  10. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:14
    +3
    То что у мексики нет ядерного оружия, это не вина мексиканских учёных или достижение американских спецслужб, возможно это чья-то недоработка.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    +2
    выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия
    Очевидно Моника в Овальном кабинете перестаралась и лишила Клинтона не только того, что попало на платье, но и мозгов.
    Я чувствую себя ужасно из-за этого
    Веревку прислать?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:19
      +2
      Очевидно Моника в Овальном кабинете перестаралась и лишила Клинтона не только того, что попало на платье, но и мозгов.


      belay Неужели через пенис и мозги умудрилась Биллу высосать ??? belay
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:59
        0
        Ну я постарался это выразить более мягче и, если можно так сказать, интеллигентнее. Но суть вы уловили правильно. Поэтому на платье Моники было не только ДНК Билла, но и его IQ.
  12. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 12:19
    0
    Да уж, Билл Билл, как ты мог.
    В результате теория о том, что все бывшие госслужащие на западе умнеют после отставки не подтвердилась. Или это исключение? laughing
  13. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 12:19
    +2
    Вот интересно. Пока в руководстве Советской России превалировали "люди" известной национальности, она была страшно агрессивна.
    Пока в САСШ, в руководстве, преобладали типа беглые англосаксы, они варились в собственном соку, но как только к власти (истинной) пришли опять они, ситуация изменилась координально.
    Пока xoxлами правили типа xoxлы они хатоскрайничали и потихоньку растаскивали по схронам и хатынкам боХатства. Но как только появились наши "курносые партнеры" все изменилось, и опять в сторону агрессивности.
    "Тенденция" (с)
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:24
    0
    Вот так по сей день и носит ответственность от стола до горшка, когда успевает.
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:27
    0
    Клинтон заявил, что несет ответственность за то, что в 1994 году уговорил украинского президента Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия. С его слов, если бы Киев сегодня обладал подобными средствами сдерживания, текущий конфликт был бы невозможен.

    Если бы ЯО оставили Украине, то гораздо раньше случился бы какой-нибудь военный конфликт с участием Украины. Была бы ситуация "Обезъяна с гранатой едет в машине с пьяной бабой за рулём" sad
  16. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:33
    0
    Такое ощущение, что этих твар-й, отправили сюда в командировку прямо из ада.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:33
    +2
    Экс-президент США выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия
    Похоже, старческий маразм навестил там многих и сразу.... ядерное оружие было у СССР, затем у России, как правоприемника... в общем, нет предмета обсуждения, как такового, есть бред бывших, плюс бред теперешних болтунов.
  18. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 12:36
    +1
    Да не было никакого "ядерного оружия" у бывшей единой Украины, ни в 1994 году, ни ранее. Так же как не было его и ни у одной Республики СССР, впрочем...

    Ядерным оружием обладало лишь ГОСУДАРСТВО - Советский Союз. И после его развала, право и обязанности в связи с этим, ЗАКОННО, перешли к ПРАВО-продолжательнице СССР, - Российской Федерации...

    Пора уже прекратить эту подмену понятий и спекуляции на тему "отказа" той или иной бывшей Советской Республики от некоего "ядерного оружия"...

    Ибо "физическое" нахождение (дислокация) ядерного оружия, принадлежащего СССР, после его развала на территории той или иной бывшей Советской Республики ещё в правовом плане НИКАК НЕ ДЕЛАЕТ эту республику неким "обладателем" или "владельцем" советского ЯО...

    Т.н. Будапештский меморандум, ОБЪЕКТИВНО, с учетом обстановки на тот момент, был полезен и, необходим, в ПЕРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ т.н. "западу", а вовсе не России. Именно для обеспечения "душевного спокойствия т.н. "запада", на фоне постсоветского развала...

    Да, чисто гипотетически, бывшие союзные республики, на территории которых находилось ПРИНАДЛЕЖАВШЕЕ СССР, а затем Российской Федерации ядерное оружие, могли создавать препятствия и пытаться противодействовать его передислокации на территорию России.

    Но ясно и то, что Россия, даже в "том состоянии" и будучи "ельцинской", была способна это противодействие достаточно быстро преодолеть...

    Так что Будапештский меморандум, это в ПЕРВУЮ очередь, т.н. "жест доброй воли" со стороны России. Давший возможность "сохранения лица" руководству бывших советских республик, ставшему руководством "суверенных государств". Ну и, уже помянутый способ обеспечения "душеквного спокойствия" т.н. "запада", на этапе начала его концептуальной подготовки к последующему и планомерному развалу России. Без "ненужных" для себя "разрушительных" последствий...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:40
      +1
      Да, кстати...

      А "начальник Моники", в таких своих "заявлениях" - - дураком. Ну, это я к тому, что было бы "интересно посмотреть", как Дядя Сэм, стал бы устраивать "майданы" и госперевороты, "под носом" у реликта НАТО, в стране, РЕАЛЬНО обладающей ядерным потенциалом и средствами его доставки. В т.ч. и стратегическим...
  19. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:38
    +1
    Трепло... Англосаксы для того и лишили Украину ядерного оружия, чтобы превратить её в антироссийский фашиствующий гадюшник, и при этом ничего не бояться.
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:56
    0
    Представляю себе картину .После этого ядерное оружие было бы даже у папуасов .Продали всем кто смог бы заплатить.
    1. Rjkley
      Rjkley Сегодня, 13:59
      0
      И, как следствие, вероятно, Нью-Йорк канул бы в руины вместе с Башнями...
  21. Клон
    Клон Сегодня, 13:07
    0
    Очень похоже, что Моника и не Моника вовсе, а злобный инопланетянин, который таким экзотическим способом высосал из Билли "нашего" не только..., но и мозги и всю соответствующую нервную систему. Ибо, не предположить последствия обладания "скакунами" ядерным оружием можно только при полном отсутствии того, чем думают и подают сигналы к производству определенных телодвижений.
    1. Rjkley
      Rjkley Сегодня, 14:04
      0
      Там, похоже, инопланетян немерянно!!! Спящий Джо не просто кому то руки протягивает..., а потом и выход найти не может, от одухотворения, наверное!
  22. demon184
    demon184 Сегодня, 13:13
    0
    ка мы сожалеем, что горбатая вывела войска из германии
  23. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:49
    0
    Není to tak jisté, že na Ukrajině nejsou jaderné zbraně!! USA už nemůže nikdo věřit!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:50
      -1
      Не факт, что на Украине нет ЯО!! Никто больше не может доверять США!
  24. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:20
    0
    Что то он не сожалеет о том, что Ирак вынесли просто из за мифического "химического оружия", которого там вообще не было. Или это другое?
  25. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:49
    0
    1. Докатились до ядерний шантаж России. Попробовали с Северним потоком и убедились что не било никакой адекватной реакции. Сейчась готовят то же самое но с "украинским" ядерним оружием.
    Уже пора подумат о ядерном оружием для Кубу, Никарагуа, Венесуелу и Мексико, Сирии, Египта, Алжира, Ирана, Приднестровской републики, Сербии и так далее.
    А для Киева ядерное оружие означет что и то население что еще осталос бистро сбежит за границу. Или там будет независимое правительство которое не будетъ исполнят заказ США.
    2. Россия тоже может сожалет что не било ядерное оружие у Югославии в 1999 и у Ирака в 2003.