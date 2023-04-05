Экс-президент США выразил сожаление в связи с тем, что в своё время «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия

После того, как стало известно о намерении России разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии, возобновились беседы и о ядерном статусе Украины. В частности, на веб-сайте администрации Зеленского была опубликована петиция, с призывом о размещении аналогичного вооружения, в том числе украинского производства, на территории страны.
Стоит отметить, что киевские власти заговорили о потенциальном возвращении Украине ядерного статуса задолго до начала российской СВО. Так, впервые об «ошибкем, связанной с отказом от ЯО, заговорил Петр Порошенко еще в 2016 году.
В то же время, в 2019-м «новоиспеченный» президент Зеленский в ходе Мюнхенской конференции и вовсе пригрозил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум.
Наконец, о высоких рисках в связи с возможностью украинского руководства «обзавестись» ядерным оружием, как минимум «грязной бомбой», за несколько дней до начала СВО предупреждал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Между тем накануне о ядерном статусе Украины заговорили и на Западе. Так, экс-президент США Билл Клинтон выразил сожаление о том, что буквально «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия.
В ходе интервью RTÉ Клинтон заявил, что несет ответственность за то, что в 1994 году уговорил украинского президента Леонида Кравчука отказаться от ядерного оружия. С его слов, если бы Киев сегодня обладал подобными средствами сдерживания, текущий конфликт был бы невозможен.
Я чувствую себя ужасно из-за этого
- подытожил Клинтон.
Стоит добавить, что затрагивание данной темы политиком, давно отошедшим от дел, может быть не случайным. Вполне вероятно, что в действии пресловутое «окно Овертона». Ведь о танках и истребителях для Украины еще несколько месяцев назад также заявляли крайне осторожно и на неофициальном уровне.