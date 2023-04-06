Военное обозрение
Войти Регистрация

АПЛ «Вирджиния» вышла на ходовые испытания после ремонта на верфи в штате Нью-Гэмпшир

3
АПЛ «Вирджиния» вышла на ходовые испытания после ремонта на верфи в штате Нью-Гэмпшир

Головная в серии ударная подводная лодка USS Virginia (SSN 774) класса Virginia Block 1 покидает Портсмутскую военно-морскую верфь (Портсмут в Нью-Гэмпшир, не путать с Портсмутской военно-морской верфью в штате Вирджиния) для ходовых испытаний после технического обслуживания и работ в сухом доке, которые начались 18 ноября 2018 г. Ремонт затянулся более чем на 4 года. Хотя, если этот ремонт - то что в США (НАТО) называют "ремонтом в середине жизненного цикла", то возможно и нормальные сроки. SSN-774 Virginia - первая подводная лодка этого класса в составе ВМС США. Спущена на воду в 2004 году.


Портсмут Navy Yard является верфью ВМС США. Верфь занимается капитальным ремонтом, ремонтом и модернизацией подводных лодок ВМС США. Хотя она номинально является государственной верфью, несколько корпораций (например, Delphinius Engineering из Эддистона, Пенсильвания; Oceaneering International из Чесапика, штат Вирджиния; Orbis Sibro из Маунт-Плезант, Южная Каролина и QED Systems Inc. из Вирджиния-Бич, штат Вирджиния) производят техническое обслуживание и модернизацию АПЛ там согласно объявлениям о государственных контрактах.

Кроме военно-морского флота, на ВМБ, в июне 2010 года в PNSY, был передислоцирован рекрутинговый батальон армии США с закрытой военно-морской авиабазы ​​Брансуик. Береговая охрана США использует Портсмутскую военно-морскую верфь как порт приписки для катеров Reliance, Tahoma и Campbell.

В PNSY ведутся серьезные работы по строительству и модернизации инфраструктуры. В 2020 финансовом году ВМС США подписали контракты на реконструкцию здания связи, строительство бассейна для защиты от наводнений и удлинение подкрановых рельсов в сухом доке №1, модернизацию подкрановых рельсов в сухом доке № 2, реконструкцию зданий и реализацию различных проектов на достроечной набережной. Летом 2021 года подписано несколько контрактов на покупку и установку трех водоотливных насосов производительностью 12000 галлонов (более 54500 л) в минуту для расширения сухого дока №1, на продолжение строительства комплекса сухого дока №2. Также законтрактовано начало строительства берегового сооружения для подводных лодок класса «Вирджиния» (здание 178) - контракт на 1,73 миллиарда долларов на строительство сухого дока для технического обслуживания и модернизации подводных лодок класса «Вирджиния».
Автор:
Использованы фотографии:
Portsmouth_Naval_Shipyard
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:56
    0
    Апл по неизвестной причине утопнет, если войдет в точку в, которой упал шатл в 86г.
    Поверье такой есть.
    Хуже Бермудского треугольника.
    И обелиск упадет, если тауэр взорвут.
    А тауэр взорвут при условии разрушения стены плача.
    .
    Конец цивилизации.
    Одно за другое держится.
    И все упирается в точку падения шаттла
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:19
      0
      Что-то вы много перечислили и потом замкнули кольцо. Проще все упирается в одно - сойдет ли Благодатный огонь у Гроба Господнего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи. И тогда не важно будет утонет АПЛ или попытается выполнять свои задачи.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:07
    0
    ....после технического обслуживания и работ в сухом доке, которые начались 18 ноября 2018 г. Ремонт затянулся более чем на 4 года....

    Оказывается и у буржуев то-же есть долгострой, как всегда большая нехватка денег.....