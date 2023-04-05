Военный эксперт из США: ВСУ потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов

Провал украинского контрнаступления может иметь катастрофические последствия для киевского режима. Впрочем, и успех, и неудача значительно ослабят боевые возможности ВСУ.
Так рассуждает военный эксперт из США, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, в статье, опубликованной изданием 19FortyFive.
Он считает, что ВСУ неизбежно потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов. Они существенно ослабнут и станут уязвимыми.
Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки
- считает эксперт.
Кроме того, предполагает он, готовясь к контрнаступательным действиям, украинское командование окончательно исчерпает свой мобилизационный ресурс. Из-за этого ВСУ фактически прекратят свое существование в качестве реальной боевой силы. Таким образом, киевский режим, считает эксперт, сможет рассчитывать только на Национальную гвардию.
И хотя автор восхищен упорством украинских военных, он утверждает, что срыв контрнаступления – это еще не самое страшное, что может случиться с ВСУ. Он считает, что переход армии Украины к активным действиям является фактором большого риска для Зеленского и его генералов. Дэвис уверен, что и успех, и провал контрнаступления приведут киевский режим к военному поражению.