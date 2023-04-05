Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки

Провал украинского контрнаступления может иметь катастрофические последствия для киевского режима. Впрочем, и успех, и неудача значительно ослабят боевые возможности ВСУ.Так рассуждает военный эксперт из США, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, в статье, опубликованной изданием 19FortyFive.Он считает, что ВСУ неизбежно потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов. Они существенно ослабнут и станут уязвимыми.- считает эксперт.Кроме того, предполагает он, готовясь к контрнаступательным действиям, украинское командование окончательно исчерпает свой мобилизационный ресурс. Из-за этого ВСУ фактически прекратят свое существование в качестве реальной боевой силы. Таким образом, киевский режим, считает эксперт, сможет рассчитывать только на Национальную гвардию.И хотя автор восхищен упорством украинских военных, он утверждает, что срыв контрнаступления – это еще не самое страшное, что может случиться с ВСУ. Он считает, что переход армии Украины к активным действиям является фактором большого риска для Зеленского и его генералов. Дэвис уверен, что и успех, и провал контрнаступления приведут киевский режим к военному поражению.