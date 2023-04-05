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Военный эксперт из США: ВСУ потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов

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Военный эксперт из США: ВСУ потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов

Провал украинского контрнаступления может иметь катастрофические последствия для киевского режима. Впрочем, и успех, и неудача значительно ослабят боевые возможности ВСУ.


Так рассуждает военный эксперт из США, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, в статье, опубликованной изданием 19FortyFive.

Он считает, что ВСУ неизбежно потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов. Они существенно ослабнут и станут уязвимыми.

Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки

- считает эксперт.

Кроме того, предполагает он, готовясь к контрнаступательным действиям, украинское командование окончательно исчерпает свой мобилизационный ресурс. Из-за этого ВСУ фактически прекратят свое существование в качестве реальной боевой силы. Таким образом, киевский режим, считает эксперт, сможет рассчитывать только на Национальную гвардию.

И хотя автор восхищен упорством украинских военных, он утверждает, что срыв контрнаступления – это еще не самое страшное, что может случиться с ВСУ. Он считает, что переход армии Украины к активным действиям является фактором большого риска для Зеленского и его генералов. Дэвис уверен, что и успех, и провал контрнаступления приведут киевский режим к военному поражению.
Автор:
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27 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:30
    0
    Важно не само контрнаступление, а его медийная составляющая , американский военный эксперт наверное подзабыл кто в "учителях" состоит у Киева.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:41
      +3
      Как им поможет медийность и прочее, когда они быстро покатятся назад?
      Были и раньше любители побеждать на словах, вот только на поле боя им филейную надрали конкретно, когда они столкнулись с реальной силой, а не медийными войсками болтунов.
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:58
        +2
        после того , как "зад надерут" вся эта болтовня про "несокрушимость " ВСУ сойдет на "нет" , лопнет, как мыльный пузырь, но пока есть необходимость отчитываться перед хозяином за вложенные деньги , будут все эти громкие заявления, заверения и обещания. Думаю русская разведка всю эту "шелуху" конечно же откидывает и располагает реальными цифрами, сроками и фактами.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:54
          -1
          Укровермахт реально находится в положении цугцванга: куда не кинь - везде клин. Стоит ли этому удивляться? На этой планете реально мало людей со здравым смыслом в голове готовых воевать с русскими.
          Бери ношу по себе,
          Чтоб не падать при ходьбе. (С) Брат.
      2. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: rocket757
        Как им поможет медийность и прочее, когда они быстро покатятся назад?

        Не знаю кто куда покатится, просто засядут в городах. А любой город, это по сути готовый укрепрайон.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:46
      +2
      Нельзя недооценивать хихелов, мы уже знаем на что они способны.
    3. михаил3
      михаил3 Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Важно не само контрнаступление, а его медийная составляющая ,

      Ляпнул как бог) То есть если в результате контрнаступанты займут Москву, это ерунда?) Приятно видеть человека, категорически порвавшего с реальностью, и полностью живущего в телефоне. Там вам, кстати, не дует?)
      По факту это самое контрнаступление кончится тем, что у нас сильно прибавится пленных, которых придется кормить, а у Украины очень съежится территория. Может быть территория вообще будет примерно километр вокруг Львова. Не платить же нам украинские долги, прекратив юридическое существование "Нэньки"?
      Видите ли, реальность за границами экрана вашего телефона все ж таки есть. И она продолжает оказывать свое зловредное действие на уютные сетевые паблики...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:30
        0
        У нас исторически, любят кормить, побеждённых. Сами в бараках жили, а Германию- кормили.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:59
      +2
      Кроме того, предполагает он, готовясь к контрнаступательным действиям, украинское командование окончательно исчерпает свой мобилизационный ресурс. Из-за этого ВСУ фактически прекратят свое существование в качестве реальной боевой силы. Таким образом, киевский режим, считает эксперт, сможет рассчитывать только на Национальную гвардию.

      Пытаться анализировать американских "экспертов" бессмысленно и контрпродуктивно, особенно когда такой эксперт утверждает, что ВСУ потеряет боеспособность в любом случае, а вот на Национальную гвардию Украины ( на 2015 год это около 60 тыс. человек) можно будет положится.
      Видимо американские эксперты знают больше и лучше всех.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    +2
    Военный эксперт из США: ВСУ потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов
    . Стандартная ситуация... Любой контр наступит и прочее подобное, истощит накопленные ресурсы салорейху и очень быстро. Это ведь не бином Ньютона, всем все понятно заранее...
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:41
    +5
    О чем я и писал. ВСУ даже при положительном исходе наступления потеряют кучу техники и людей и ресурсов. При отсутствии авиации , артиллерия возьмет на себя х2 илих3 нагрузку. Это расход и стволов и снарядов. И занятую территорию еще нужно будет удержать. А у РФ есть свежие дивизии и техника и авиация....
    1. parma
      parma Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: Zaurbek
      О чем я и писал. ВСУ даже при положительном исходе наступления потеряют кучу техники и людей и ресурсов. При отсутствии авиации , артиллерия возьмет на себя х2 илих3 нагрузку. Это расход и стволов и снарядов. И занятую территорию еще нужно будет удержать. А у РФ есть свежие дивизии и техника и авиация....

      Подобные разговоры мы слышим год, но пока панические «перегруппировки» делали только мы…
      1. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 13:10
        0
        Оставление территории и наступление на оборудованные позиции - разные вещи. На тот же Херсон перед уходом сколько было атак?
        1. parma
          parma Сегодня, 13:22
          +1
          Цитата: Zaurbek
          Оставление территории и наступление на оборудованные позиции - разные вещи. На тот же Херсон перед уходом сколько было атак?

          Меньше чем в Артемовске/Бахмуте… фактически в херсонской области ВСУ каждый день отбивали по деревне-другой, а потом наши отошли… где гарантия что сейчас удели по другому?…
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +2
    ВСУ неизбежно потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов
    А ведь прав американский эксперт. ВСУ собирают лучшее (л/с, западную технику) для того, чтобы наконец показать Западу, что тот не зря тратит на них деньги и вооружение. Но при наступлении это "лучшее" превратится в гору трупов и груду железа. Сколько потом понадобится времени, чтобы попытаться создать еще что-то подобное для следующей мясорубки? Год, два? Да и согласится ли Запад после этого на очередные поставки в "черню дыру".
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 12:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      А ведь прав американский эксперт.

      А они (которые бывшие в отставке) всегда правду говорят, им уже терять нечего. Правда вместо переработанного "сала" европа может поставить польской свежатины. Но это будет не на долго - это им не в Крессах господарить, а в поле гнить.
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:44
    0
    . Дэвис уверен, что и успех, и провал контрнаступления приведут киевский режим к военному поражению.

    И это похоже действительно так. Мобилизационный ресурс исчерпан. План по мобилизации 250 000 выполнить никак не удаётся. Не говоря уже о том, что ежедневное пополнение равно ежедневному "убавлению"
  6. Entropy
    Entropy Сегодня, 12:45
    +1
    Только не гуглите другие прогнозы этого "эксперта", а то расстроитесь
  7. cadaver
    cadaver Сегодня, 12:48
    0
    Красная линия?
    Шойгу рассказал о возможной передаче США дальнобойных ракет Украине
    https://ria.ru/20230404/rakety-1862866627.html
  8. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:49
    0
    Вообще непонятно, с какой целью мнения кого то выдаются с таким энтузиазмом. Какая то пляска с кастрюлями на голове. Еще сражение не началось, а уже всем жалко ВСУ за его проигрыш.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:58
    0
    Дэвис уверен, что и успех, и провал контрнаступления приведут киевский режим к военному поражению.


    А это вне всякого сомнения.
    Это такая особенность современных военных конфликтов.
    Даже военная победа (как и конечно поражение) в современных военных конфликтах неизбежно приводят позднее к фактическому поражению.
    США разгромили Ирак и не смотря на быструю победу с позором убрались оттуда.
    США полностью оккупировали Афганистан, даже установили дружественное себе правительство, но потом с позором убрались оттуда.
    НАТО разгромило полностью Ливию и затем с позором бросило ее.
    И т д
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:00
    +1
    Дело в том что сила ВСУ на 50% состоит из медийной составляющей .
  11. spirit
    spirit Сегодня, 13:09
    +2
    Было что то похожее в 1918, последнее наступление немцев окончательно их добило и фронт рухнул через пару месяцев.Но это война тут везде риски, а можно и наоборот одним ударом рассыпать фронт противника, особо когда в ее рядах разброд и шатание в связи с непонятными статусами и целями операции, где солдат особо не понимая за что он воюет держать оборону ,тем более мобик, шибко упорно не будет.Так что наступление в любом случае будет очень опасным hi
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:10
    -1
    Цитата: михаил3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Важно не само контрнаступление, а его медийная составляющая ,

    Ляпнул как бог) То есть если в результате контрнаступанты займут Москву, это ерунда?) Приятно видеть человека, категорически порвавшего с реальностью, и полностью живущего в телефоне. Там вам, кстати, не дует?)
    По факту это самое контрнаступление кончится тем, что у нас сильно прибавится пленных, которых придется кормить, а у Украины очень съежится территория. Может быть территория вообще будет примерно километр вокруг Львова. Не платить же нам украинские долги, прекратив юридическое существование "Нэньки"?
    Видите ли, реальность за границами экрана вашего телефона все ж таки есть. И она продолжает оказывать свое зловредное действие на уютные сетевые паблики...

    В России работы много: Донбасс надо восстанавливать, железные дороги строить, опять таки кормить белых медведей.
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:15
    0
    бинго.. что и требовалось доказать)))
  14. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:40
    0
    Цитата: parma
    Подобные разговоры мы слышим год…

    Раньше - у нас планирующих бомб не было, исправляемся...
  15. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:12
    +1
    Военный эксперт из США: ВСУ потеряют боеспособность после своего контрнаступления независимо от его итогов

    Если анализировать положение дел с подготовкой ВСУ к контрнаступлению по доступным публикациям в СМИ, то действительно складывается впечатление, что идет расчет на "одноразовость" украинской ударной группировки. Оружие, вооружение и военная техника чрезвычайно разнообразны, минимальные сроки в подготовке стрельбовых расчётов и экипажей, установление ограничений в использовании и обслуживании указанной техники(ситуация с "Челленджерами"). Похоже, что "западные партнёры" пытаются реализовать две главные для себя цели. Первая цель - максимально ослабить Россию, подорвать её и без того, хилую экономику, одновременно внести раздор и смуту внутрь российского общества. Вторая - выжав из Украины все соки, разобрать её по кускам, передав часть территории своим сателлитам, часть (наиболее пострадавшую от боевых действий) России, а на остатках слепить марионеточное образование со столицей в Киеве.В результате: НАТО ещё дальше на Восток, через буферную прокладку под шильдиком "Украина", а Россия - вся в проблемах: разгребает экономические и социальные проблемы не только на исконно своей территории, но и на вновь приобретённых тоже. Кроме того, ещё борется с местными террористами из "бандерподполья". Поэтому сейчас нам нужен сценарий "Курская дуга 2.0": выстоять, отбить, разгромить. Да так разгромить, чтобы ни одна европейская гиена не посмела даже помыслить переползти западную границу нынешней Украины.