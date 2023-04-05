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Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам

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Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам

Городские власти Львова передали в распоряжение раскольничьей ПЦУ единственный в регионе кафедральный собор канонической УПЦ. Церковь Святого Георгия Победоносца, расположенную в центральной части города и построенную в 1901 году, губернатор Львовской области намеревается перепрофилировать под гарнизонный храм раскольничьей церкви.


По словам мэра Львова, религиозная община, которой принадлежит церковь, "на словах отрекается от Московского патриархата". Городские власти предлагают львовской православной общине либо перейти в раскольничью епархию, либо передать церковное помещение в собственность государства в рамках процесса национализации.

Ранее в собственность раскольников был переведен кафедральный собор в Хмельницком. Руководство области также приняло решение о полном запрете любой деятельности канонической православной церкви на территории региона. Соответствующее предложение было единогласно поддержано на очередной сессии облсовета. Местным органам власти предписано провести инвентаризацию находящихся в собственности УПЦ земель с целью последующего их изъятия.

Согласно действующему на Украине законодательству, областные и городские советы не наделены достаточными полномочиями для запрета деятельности религиозных организаций. Все решения о запрете деятельности канонической православной церкви, принятые местными советами в прошлом году, на практике пока что не реализованы. Однако, учитывая твердое намерение киевского режима полностью запретить деятельность канонической церкви, вероятнее всего, вопреки законодательству, имущество УПЦ будет национализировано и передано раскольникам.

Таким образом, украинское государство перестало быть светским, так как политическая власть и спецслужбы откровенно вмешиваются в дела церкви, а сама церковь режимом воспринимается как его придаток для политических манипуляций.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Demmarcos
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22 комментария
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:48
    +3
    Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам

    Ничего, вернем!!!
    Освободим церкви от бесов, выметем их поганой метлой, и обязательно вернем их законному владельцу - нашей церкви.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:08
      +2
      Цитата: Правдодел
      Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам

      Ничего, вернем!!!
      Освободим церкви от бесов, выметем их поганой метлой, и обязательно вернем их законному владельцу - нашей церкви.

      А пока что на просторах интернета с украинских адресов идёт бойкая торговля церковными ценностями, иконами и прочей утварью. Такое впечатление, что местная власть и часть населения сейчас готовы продать всё и вся, пока в стране бардак и хаос.
      По логике временщиков и прочего сброда Украины следующим шагом должно быть уничтожение самих храмов и всё что неразрывно связано УПЦ МП.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:21
        +2
        украинское государство перестало быть светским, так как политическая власть и спецслужбы откровенно вмешиваются в дела церкви, а сама церковь режимом воспринимается как его придаток для политических манипуляций.

        Эту РЕЛИГИОЗНУЮ войну в Укрорейхе между христианами - при евреях во власти Порошенко и Зеленском - давно оседлали хаббаники! Начиная с хаббадника Коломойского и др. И они и гнут свою полит-государственную линию. А именно.

        И об этом открыто говорит украинский сионист Игорь Беркот (Геккон) - о создании на территории Украины еврейского государства Израиль-2 как под продолжение еврейской общины Хабад Любавич.

        Поэтому все ХРИСТИАНСКИЕ церкви в Укрорейхе будут разграблены и разрушены, кроме синагог.
        1. Комментарий был удален.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:41
          +1
          Цитата: Татьяна
          И об этом открыто говорит украинский сионист Игорь Беркот (Геккон)


          Да Шнеерсон, тоже об этом говорил.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 14:00
            +2
            Всё это с церквями в Укрорейхе напоминает гражданскую войну в РИ с её февальским и Октябрьским ГОСПЕРЕВОРОТОМ с 1917 года, когда во главе госпереворота ОРГАНИЗОВАННОЙ РУКОВОДЯЩЕЙ и ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ оказались в большинстве своём именно евреи сионо-нацистского толка! То же самое происходит в Укрорейхе и теперь.

            Евреи Зеленский, Шмыгаль и Резников служат за деньги мировому сионизму как политическому течению по захвату радикал-религиозными евреями господства во всём мире. В данном случае речь идёт о построении в Украине Израиля -2. А именно.

            В проекте "Украина - антиРоссия" США и их "Вашингтонского обкома" торчат уши сионистов с их проекторм "Украина - Небесный Иерусалим" (Израиль-.2). При этом Запад стремится поделить Украину не только между Польшей, Венгрией и Румынией, но и в пользу Израиля. При этом этнических русских, согласно сионистским планам, в Украине уже в принципе физически не должно быть!
            Однако СВО в определённом смысле эти планы Израиля нарушает.

            Уже давно известно про проект "Израиль-2" (также Небесный Иерусалим, Новый Иерусалим, Новый Израиль), ЦЕЛЬЮ которого является образование еврейского государства внутри Украины на территориях её 5 южных областей: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской. А также ИЗНАЧАЛЬНО включительно и ныне Российский Крым.
            Сроки образования Израиль-2 определены советом Благоволителей с 2014 до 2049 года. И даже после 2060 года
            Украинский еврей-сионист Игорь Беркут (Геккон) - автор идеи и исполнительный директор проекта «ПРОЕКТНОСТЬ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА '5+5+5'" - так говорит о сроках... А именно:
            * Начиная с 2014 г, — 5 первых лет будет происходить гниение и разложение существующей системы.
            * Следующие 5 лет (после 2019 г) будет проводиться деструкция и фрагментация.
            * Следующие 5 лет (после 2024 г) начнется переформатирование.
            * 2029 год - начало существования Нового Иерусалима на РАСЧИЩЕННОЙ площадке.
            * До конца 2029 г намечено прибытие на Новую Родину порядка 5 млн израильских евреев для строительства Нового Иерусалима.
            Новым ЕВРЕЙСКИМ государством будет управлять «СОВЕТ БЛАГОВОЛИТЕЛЕЙ», состоящий из 12-ти руководителей.
            В Новом Иерусалиме планируется создать 2 столицы.
            Первая, политическая и деловая столица, разместиться в нынешнем городе Днепропетровск и будет называться «Новый Иерусалим».
            Вторая, культурная, будет находится в Одессе и назовут её «Adessa».

            Проект получил поддержку от известных общественных деятелей, политологов и аналитиков. Но не смотря на огромный масштаб проекта и его согласованность с высокопоставленными людьми (Б. Нетаньяху, Д.А.Медведевым, В.Гройсманом, Джаредом Кушнером, Лешеком Бальцеровичем), - он не освещается ни в мировой, ни в местной украинской прессе (на центральных каналах). Исключение составляет израильская пресса.
            При этом почти вся информация о реализации проекта Израиль-2 исходит от его исполнительного директора Игоря Бер-кута(Геккон). Видео-интервью И.Бер-кута, освещающие ход выполнения проекта, размещены на ютуб-канале «Рассвет».

            См.подробно - "Битва за рай" - https://proza.ru/2022/10/12/39?ysclid=lf5adp0i3h808563424

            Вслушайтесь до конца, что откровенно напрямую говорит этот украинский сионо-нацист Игорь Беркут (Геккон)! И вы поймёте, что нам - русским - ими уготовоано в ближайшем будущем, если Россия этому им не помешает своим СВО.

            ЗЕЛЕНСКИЙ – ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЛЕВ. ГАРРИ БЕР-КУТ. 24.05.2019
            1. Стирбьорн
              Стирбьорн Сегодня, 14:08
              -1
              Цитата: Татьяна
              (Б. Нетаньяху, Д.А.Медведевым, В.Гройсманом, Джаредом Кушнером, Лешеком Бальцеровичем)
              что и Медведев тоже еврей?! belay
        3. Комментарий был удален.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:39
        +2
        Цитата: кредо
        А пока что на просторах интернета с украинских адресов идёт бойкая торговля церковными ценностями, иконами и прочей утварью.

        Сатана быстро прибрал к рукам, всю Украину. Это плата за незалежность. Уйдет вера, уйдет страна, а за ней и популяция.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:12
      0
      Лучше не лезть туда. В религию. Слишком там, все "скользко". Кстати, насчёт "раскольников"- в свое время "раскольниками" в угоду существовавшей тогда власти, начали называть тех, кто, как раз и был за "истинную Веру", против "реформ" настоящего раскольника Никона, реформы которого были выгодны существовавшей тогда государственной власти. Кроме того, можно вспомнить и то, как появилась "англиканская церковь" как и "протестантская". Лезть в религию..ну, такое.... Не советую. yes
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 13:30
        +2
        Цитата: Monster_Fat
        Лезть в религию..ну, такое.... Не советую.

        Вы кому не советуете? Нам? Свидомитам? Местной епархии?
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:17
      +2
      А почему православные Украины так легко все отдают раскольникам ? Где борьба за веру, кто их должен освободить и вернуть святыни ? Опять ждуны ((( Может колокола Киево-Печерской лавры не слышали, набат уже был, а общество молчит и дети их в ВСУ добросовестно служат режиму Христопродавцев. Наши СМИ постоянно твердят о гражданской войне на Украине, а я смею вас уверить там нет тех кто готов это провести. Большинство за украинство и Россию не ждут, это мое личное мнение основанное на общении с гражданами Украины при том и живущими и в России. Пора уже сбросить шоры.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:33
        -3
        Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам
        вот совсем пофиг.посерьёзнее дела есть.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:51
    0
    Интересно, у коллективного х-о=х=л*а не возникает вопрос, как 1000 лет назад москальска православна Киево-Печерская лавра оказалась в центре Киева?
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:51
    -1
    Так ведь Богу богово, а кесарю кесарево. Не они первые кто своему государству хотят свою церковь.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:04
    +2
    Кто то из монахов предсказывал ,что когда падет Лавра ,через пол года падет и само государство.
    Теперь я смотрю на такие предсказания очень серьезно
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:23
      +2
      Кто то из монахов предсказывал
      Это в пророчествах старца Зосимы. Еще он предсказал, что " Предательство Церкви будет и Родины. Да и вообще всего святого предательство будет! Колотня такая начнется... С Киева пойдет и покатится по всей земле нашей... Никого не минует. Кругом беснование такое будет... Но Россия устоит при этом! Никто не сможет одолеть ее, там очень большая благодать будет! Запомните! Православие только на Руси сохранится и только в Русской Православной Церкви. Всё! Все отойдут от веры православной, все в прелести будут. Такое время настанет скоро, но Русская Православная Церковь сохранит всю чистоту веры до самого пришествия антихриста. А слуги антихриста не смогут одолеть ее. Вот так будет еще!"
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:28
        -1
        Скорей всего сие писание от монаха Авеля, многое он предсказал и ведь сбывается.
        1. Аэродромный
          Аэродромный Сегодня, 13:37
          -2
          у всех древних "ванг" всё сбывается,просто время подогнать под нужное,и-вуаля.
          1. Silver99
            Silver99 Сегодня, 13:44
            -2
            Э нет, вот когда монах в 17 веке написал, что последнего царя казнят, а власть его сменившая продлится 77 лет, поневоле задумаешься, что-то в этом есть. Опять же Коля Бухарин, любимчик партии и друг Ленина узнал от гадалки что его расстреляют в России когда уже свершился октябрьский переворот то рассмеялся, типо да кто его тронет, а ведь нашлись кто тронул.
            1. Аэродромный
              Аэродромный Сегодня, 14:18
              -1
              Цитата: Silver99
              Э нет, вот когда монах в 17 веке написал, что последнего царя казнят, а власть его сменившая продлится 77 лет, поневоле задумаешься, что-то в этом есть. Опять же Коля Бухарин, любимчик партии и друг Ленина узнал от гадалки что его расстреляют в России когда уже свершился октябрьский переворот то рассмеялся, типо да кто его тронет, а ведь нашлись кто тронул.

              история,всегда переписывалась множество раз,в угоду правящим.,как и нынешний пример. так что верить особо не нужно.
      2. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:36
        -1
        Это в пророчествах старца Зосимы. Еще он предсказал, что " Предательство Церкви будет и Родины. Да и вообще всего святого предательство будет! Колотня такая начнется... С Киева пойдет и покатится по всей земле нашей...
        да все это знали в то время,в начале 2000. карманы набить важнее было. тоже мне"предсказатель"...
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:07
    +1
    да уже давно душу дьяволу (читай штаты) продали.... только экзерцизм в виде СВО очистит....
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:38
      +1
      Цитата: Mouse
      да уже давно душу дьяволу (читай штаты) продали.... только экзерцизм в виде СВО очистит....

      ЭКЗОРЦИЗМ.не коверкайте язык.