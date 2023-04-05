Киевский режим продолжает передавать православные церкви раскольникам

Городские власти Львова передали в распоряжение раскольничьей ПЦУ единственный в регионе кафедральный собор канонической УПЦ. Церковь Святого Георгия Победоносца, расположенную в центральной части города и построенную в 1901 году, губернатор Львовской области намеревается перепрофилировать под гарнизонный храм раскольничьей церкви.По словам мэра Львова, религиозная община, которой принадлежит церковь, "на словах отрекается от Московского патриархата". Городские власти предлагают львовской православной общине либо перейти в раскольничью епархию, либо передать церковное помещение в собственность государства в рамках процесса национализации.Ранее в собственность раскольников был переведен кафедральный собор в Хмельницком. Руководство области также приняло решение о полном запрете любой деятельности канонической православной церкви на территории региона. Соответствующее предложение было единогласно поддержано на очередной сессии облсовета. Местным органам власти предписано провести инвентаризацию находящихся в собственности УПЦ земель с целью последующего их изъятия.Согласно действующему на Украине законодательству, областные и городские советы не наделены достаточными полномочиями для запрета деятельности религиозных организаций. Все решения о запрете деятельности канонической православной церкви, принятые местными советами в прошлом году, на практике пока что не реализованы. Однако, учитывая твердое намерение киевского режима полностью запретить деятельность канонической церкви, вероятнее всего, вопреки законодательству, имущество УПЦ будет национализировано и передано раскольникам.Таким образом, украинское государство перестало быть светским, так как политическая власть и спецслужбы откровенно вмешиваются в дела церкви, а сама церковь режимом воспринимается как его придаток для политических манипуляций.