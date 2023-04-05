Министр обороны Украины: Война может закончиться в этом году

Мы знаем, что именно военные просчитывают худшие варианты.

Если это оценка президента Чехии, то она, конечно, субъективна. Но в ней заложено важное послание европейским государствам – они должны объединиться для мощной и усиленной помощи Украине.

Да и украинский народ не пойдёт на это. По последним социологическим опросам, если вы посмотрите, все за победу, за освобождение наших территорий. Потому мы всем говорим: на компромиссы мы идти не готовы.

Продолжают направо и налево раздавать интервью представители киевского режима разных рангов и мастей. На фоне заявления советника главы офиса Зеленского г-на Подоляка о том, что Украина «вернёт Крым примерно через полгода и на Ялтинской набережной будет решать вопрос с переговорами», обратило на себя внимание заявление министра обороны Украины г-на Резникова.Резников в интервью украинским журналистам заявил о том, что война может закончиться в этом году, причём Украина на мирные переговоры с Кремлём не пойдёт.Такое заявление украинский министр сделал в качестве комментария к заявлению чешского президента о том, что у Украины остаётся лишь один шанс на контрнаступление.Резников заявил, что «в чешском президенте, вероятно, говорил не политик, а больше военный»:По логике Резникова, получается, что политики (как минимум на Украине) негативные сценарии просчитывать не привыкли…Резников:По словам Резникова, президент Зеленский ни на какие переговоры с Россией не пойдёт.Министр обороны Украины:Украинский правительственный чиновник, который выпутался из коррупционного скандала, добавил, что «переговоры возможны только при выводе российских войск и при согласований репараций и контрибуций».