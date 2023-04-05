Военное обозрение
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Министр обороны Украины: Война может закончиться в этом году

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Министр обороны Украины: Война может закончиться в этом году

Продолжают направо и налево раздавать интервью представители киевского режима разных рангов и мастей. На фоне заявления советника главы офиса Зеленского г-на Подоляка о том, что Украина «вернёт Крым примерно через полгода и на Ялтинской набережной будет решать вопрос с переговорами», обратило на себя внимание заявление министра обороны Украины г-на Резникова.


Резников в интервью украинским журналистам заявил о том, что война может закончиться в этом году, причём Украина на мирные переговоры с Кремлём не пойдёт.

Такое заявление украинский министр сделал в качестве комментария к заявлению чешского президента о том, что у Украины остаётся лишь один шанс на контрнаступление.

Резников заявил, что «в чешском президенте, вероятно, говорил не политик, а больше военный»:

Мы знаем, что именно военные просчитывают худшие варианты.

По логике Резникова, получается, что политики (как минимум на Украине) негативные сценарии просчитывать не привыкли…

Резников:

Если это оценка президента Чехии, то она, конечно, субъективна. Но в ней заложено важное послание европейским государствам – они должны объединиться для мощной и усиленной помощи Украине.

По словам Резникова, президент Зеленский ни на какие переговоры с Россией не пойдёт.

Министр обороны Украины:

Да и украинский народ не пойдёт на это. По последним социологическим опросам, если вы посмотрите, все за победу, за освобождение наших территорий. Потому мы всем говорим: на компромиссы мы идти не готовы.

Украинский правительственный чиновник, который выпутался из коррупционного скандала, добавил, что «переговоры возможны только при выводе российских войск и при согласований репараций и контрибуций».
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38 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:01
    +7
    Набивают себе цену,надувают щеки.Как жабы на болоте
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:14
      +6
      Жалко, что Трамп если присядет на шконку мы так и не узнаем его план окончания войны на Украине за 24 часа ((((
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 13:18
        +1
        Ну, раз Зеленский на переговоры не пойдет, то значит нужно сделать так, чтобы....не было Зеленского. wink Правда, "кто-то" пообещал евреям в Израиле,что Зеленский будет неприкосновенен... Странно, правда... request И с чего бы это.... recourse
        1. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 13:44
          0
          Цитата: Monster_Fat
          Ну, раз Зеленский на переговоры не пойдет, то значит нужно сделать так, чтобы....не было Зеленского. wink Правда, "кто-то" пообещал евреям в Израиле,что Зеленский будет неприкосновенен... Странно, правда... request И с чего бы это.... recourse

          Раз пообещал, то что тут странного и непонятного? Наверно с ними заодно, вот и всë!
        2. Фёдор М
          Фёдор М Сегодня, 13:45
          -2
          Есть Кадыров, есть Батька. Они ни чего ни кому не обещали
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 14:30
            0
            Батька многоседалищный и в душе трусливый, Кадырова никто не допустит к власти.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 13:35
        +1
        важное послание европейским государствам – они должны

        В этом вся суть свидомистского мировозрения! yes
      3. gsev
        gsev Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Silver99
        мы так и не узнаем его план окончания войны на Украине за 24 часа

        Трамп обещал и быструю нормализацию отношений с КНДР. Но он в свое президентство не смог закончить ни одну войну. Хотя к его чести не начал и новых. Байден вывел все таки войска из Афганистана и в этой стране после возвращения талибов во власть на порядки снизился уровень насилий и убийств.
      4. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 14:02
        0
        Жалко, что Трамп если присядет на шконку мы так и не узнаем его план окончания войны на Украине за 24 часа ((((

        Как это не узнаем? А мемуары? Вот кому-кому, а Трампу есть что написать и сколько всего преинтересного именно на шконках написано нетривиальными людьми! Ведь одним «Пробуждением троянского мустанга» А.Угланова не удовлетворить любопытство, хочется и первоисточник услышать yes

        P.S. Если Меланья Трам напишет то тоже будет интересно почитать про "женские штучки" и как они влияют на большую политику lol
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:20
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Набивают себе цену,надувают щеки.Как жабы на болоте

      Он наверно не читал американского военного "эксперта", который сделал вывод о том, что ВСУ в любом случае выдохнется при контрнаступе. Да и чего отвлекаться на всяких там англосаксов, когда заруб на фронте идёт, технику страны НАТО шлют, деньгами и разведданными помогают и вообще постоянно хлопают при встрече по плечу и утверждают, что украинцы это воины света и никто не может остановить их на поле боя.
      А что до остального, так это сущая ерунда и не надо на её отвлекаться.
      Не знаю уж воюют ли отпрыски этого министра или нет, но тут показывали кадры, вроде как с передовой ВСУ, так там уже 17-18 летние вовсю привлекаются для службы. Неисчерпаемый генофонд украинских "героев". crying
      1. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 13:36
        +1
        Срочников они начали привлекать для участия в бд
      2. gsev
        gsev Сегодня, 13:40
        0
        Цитата: кредо
        Он наверно не читал американского военного "эксперта", который сделал вывод о том, что ВСУ в любом случае выдохнется при контрнаступе.

        Для США оптимальна такая победа Украины при которой это государство понесет максимальные людские и материальные потери. США стремятся обеспечить не только победу ВСУ, но и сделать эту победу максимально кровавой для обеих сторон.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:26
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Набивают себе цену,надувают щеки.Как жабы на болоте

      Это у них свидомых, менталитет такой, всё время бежать впереди кобылы.
    4. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:36
      +1
      Набивают себе цену,надувают щеки.

      И амбары тоже, ибо много (не буду перечислять) уже какой техники Украине поставлено, но в текущих боевых действиях незамеченно, а это минутку, уже сотни единиц бронетехники. И ведь где-то это припрятано и стоит в ожидании часа "Х". Фигурально поднимаю бокал за нашу разведку ибо верю, она время даром не теряет.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:01
    +6
    Сеня кролик очкастый уже со своих слупил и репарации и контрибуции bullyтам такие ухари, мать родную продадут с потрохами.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:03
    +1
    СВО,будет идти пока две страны.не окажутся на операционном столе,к тому ,что это на долго.У нас ,очередные, похороны,погибших.Двух ,человек привезли. В 14.00.прощание.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:40
      0
      У нас ,очередные, похороны,погибших.

      Все мы умрём. Кто-то естественной смертью, кто как гнидa подзаборная, а кто как воин и у каждого свой путь на этой земле.

      В 14.00.прощание

      Мои соболезнования...
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:04
    +3
    Потому мы всем говорим: на компромиссы мы идти не готовы.

    Это что бы адвокат на компромиссы не ходил??? Не смешите мои кирзачи!!! Куда ты денешься, когда разденешься.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:09
    +5
    надоели........ со своими розовыми слониками....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +1
    А собака оказывается зарыта все в том же месте
    заложено важное послание европейским государствам – они должны объединиться для мощной и усиленной помощи Украине
    и даже не требуется камешек ставить, т.к. "европейские государства" уже все выучили наизусть.
  7. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:11
    -1
    Следующими воевать за преступный зе-режим пойдут украинские женщины, хлопчиков уже всех на убой отправили.
  8. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 13:14
    0
    А репа от жадности ни треснет, укронацисты видать забористую травку курят, с коллумбии доставка была или с авгана, но суть ни меняет!
  9. monetam
    monetam Сегодня, 13:15
    +4
    зачем вообще популяризировать высказывания вот такой публики ?
    Не хватало только их рекламирующие подвиги ВСУ видео показывать.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 13:22
      0
      Их бы вообще лучше "мочить"в местах на выбор ВВП,лишить эту разглагольствующую гидру всех голов.
  10. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:18
    +1
    Да они с дозняка там все не слазят. Отдельные одиозные личности ещё и комбинируют.
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:27
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Набивают себе цену,надувают щеки.Как жабы на болоте

    А может этот Резник знает что-то, чего не знаем мы? winked
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:45
      +1
      Все может быть, с учётом того, что жена зама МО России шляется по куршавелям. На минуточку - Франция страна НАТО, поставляющая оружие Украине против нас. Вот как такое можно объяснить? Разве только тем, что полетела для отчёта и за новыми указаниями. Ну не самому же заму лететь. И объяснение, что уже развелись - не проходит.
    2. iljael
      iljael Сегодня, 14:38
      0
      Знают дрозды что получат ... вот и не спят дрозды .
  12. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:28
    0
    причём Украина на мирные переговоры с Кремлём не пойдёт.
    а им кто-то предлагает мирные переговоры?!
    подписываете согласие с условиями которые озвучил ВВП и война закончена
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:49
      0
      А разве им не предлагают постоянно переговоры? Лукашенко пару дней назад опять про переговоры начал говорить. Вряд-ли это его инициатива. Хотелось бы уяснить эти условия, а то про озвученные условия ещё в феврале 22 года никто уже и не вспоминает.
  13. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:33
    0
    recourse Мне вот думается, а нахрена нам знать, что там говорят вражины про Россию, на каких там условиях они готовы окончить боевые действия, какие у них "хотелки", чего им там обязана отдать или выплатить Россия?!
    У нас определена цель СВО на Украине? Поставлены задачи для достижения этой цели? Имеются планы реализации задач? Установлены сроки выполнения?
    Об этом надо думать. Не следует нам знать что там "хрюкнул" очередной "боров" на Украине!
  14. akropin
    akropin Сегодня, 13:39
    0
    Последнее время четко прослеживается тенденция, что заинтересованные стороны расставляют всё больше и четче акценты своих желаний. Это хорошо на мой взгляд, проще общаться и ненавидеть )
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:39
    0
    пока по бошке не получат так и будут говорить что победят укрры ! как тока по зубам и по морде удары будут сильно доходить вот тогда будут молить ! а пака они себя чуствуют уютно так и будут говорить ! кто не понял если РФ не будет в землю втаптывать врага так они и будут мычат что победят !
  16. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 13:46
    0
    Война закончится когда не будет украинского национализма.
  17. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:52
    0
    Очень любопытно, они срок ставили до мая 2023, набираем поп-корна и «будем посмотреть», как эти из недогосударства будут выполнять свои обещания.
  18. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 14:08
    0
    "Мечта — как воздушный шарик, чем больше другим о ней рассказываешь, тем быстрее рискуешь сдуться" (Татьяна Толстая).
    Странно конечно во всеуслышание кричать про контрнаступление.
  19. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 14:32
    0
    Резников в интервью украинским журналистам заявил о том, что война может закончиться в этом году, причём Украина на мирные переговоры с Кремлём не пойдёт.

    Если Украйна не пойдет на мирние переговори есть только два варианта.
    Или Россия не будет или Украина не будет. Первое весьма невероятно, зато второе вполне может бит.
  20. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:44
    0
    Еще один сдиратель шкур с живого медведя.