Американское массмедиа: На Западе определились, каким должен быть следующий генсек НАТО

Должность генерального секретаря Североатлантического альянса, особенно в условиях нынешней международной обстановки, скорее политическая, чем военная. Такова традиция альянса, который исторически лишь следует за военными инициативами Вашингтона, направляя войска стран-участниц в различные уголки мира следом за армией США.
Не стал исключением и нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, который до этого дважды занимал пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-213 гг), а главой альянса стал в октябре 2014 года, затем был переназначен на еще на один срок. Причем еще до назначения генсеком Столтенберг резко критиковал российскую внешнюю политику, заявляя, что под руководством Путина Россия угрожает безопасности и стабильности в Европе.
Во главе военного блока он настаивал на необходимости наращивания военной мощи стран Западной коалиции, включая использование ядерного оружия, для сдерживания российской угрозы. Эта риторика из уст Столтенберга только усилилась после начала спецоперации на Украине, как и реальная эскалация помощи Киеву странами НАТО.
И вот в октябре этого года срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО истекает. Естественно, западные аналитики и политики уже сейчас активно обсуждают, кто стане новым руководителем альянса. Пока одним из наиболее реальных кандидатов в прессе называют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, человека тоже не военного, но лояльного США, а главное, последовательного продолжателя политики Столтенберга в части противостояния с Россией и поддержки Украины.
Американский медийный холдинг Politico решил не гадать с конкретными фамилиями, попробовав собрать некий образ идеального генсека НАТО в глазах высокопоставленных чиновников и политиков стран альянса. Вот что из этого получилось.
На Западе считают, что следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса должен быть представитель европейской страны. Новый глава альянса должен уметь находить общий язык с любым руководством США, которое может смениться в ноябре следующего года. Ему (или ей) следует продолжать поддержку Украины, но не слишком агрессивно, дабы не «пугать страны», которые опасаются прямого военного конфликта с Россией.
Самое главное, пишет издание, что новый генсек должен не просто устраивать все 31 страну альянса, но и пользоваться у них авторитетом. Вероятно, это должен быть экс-президент или бывший глава правительства одной из европейских стран.
Politico сообщает, что если достойная кандидатура, которая устроит всех членов НАТО, что и необходимо для консенсусного назначения нового лидера альянса, до октября не будет определена, то Столтенберга могут попросить задержаться на своем посту до следующего лета. Тогда истекают полномочию Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы ЕК, что сделает ее шансы на получение должности генсека военного блока весьма высокими.