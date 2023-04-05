Военное обозрение
Войти Регистрация

Американское массмедиа: На Западе определились, каким должен быть следующий генсек НАТО

18
Американское массмедиа: На Западе определились, каким должен быть следующий генсек НАТО

Должность генерального секретаря Североатлантического альянса, особенно в условиях нынешней международной обстановки, скорее политическая, чем военная. Такова традиция альянса, который исторически лишь следует за военными инициативами Вашингтона, направляя войска стран-участниц в различные уголки мира следом за армией США.


Не стал исключением и нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, который до этого дважды занимал пост премьер-министра Норвегии (2000-2001 и 2005-213 гг), а главой альянса стал в октябре 2014 года, затем был переназначен на еще на один срок. Причем еще до назначения генсеком Столтенберг резко критиковал российскую внешнюю политику, заявляя, что под руководством Путина Россия угрожает безопасности и стабильности в Европе.

Во главе военного блока он настаивал на необходимости наращивания военной мощи стран Западной коалиции, включая использование ядерного оружия, для сдерживания российской угрозы. Эта риторика из уст Столтенберга только усилилась после начала спецоперации на Украине, как и реальная эскалация помощи Киеву странами НАТО.

И вот в октябре этого года срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО истекает. Естественно, западные аналитики и политики уже сейчас активно обсуждают, кто стане новым руководителем альянса. Пока одним из наиболее реальных кандидатов в прессе называют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, человека тоже не военного, но лояльного США, а главное, последовательного продолжателя политики Столтенберга в части противостояния с Россией и поддержки Украины.

Американский медийный холдинг Politico решил не гадать с конкретными фамилиями, попробовав собрать некий образ идеального генсека НАТО в глазах высокопоставленных чиновников и политиков стран альянса. Вот что из этого получилось.

На Западе считают, что следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса должен быть представитель европейской страны. Новый глава альянса должен уметь находить общий язык с любым руководством США, которое может смениться в ноябре следующего года. Ему (или ей) следует продолжать поддержку Украины, но не слишком агрессивно, дабы не «пугать страны», которые опасаются прямого военного конфликта с Россией.

Самое главное, пишет издание, что новый генсек должен не просто устраивать все 31 страну альянса, но и пользоваться у них авторитетом. Вероятно, это должен быть экс-президент или бывший глава правительства одной из европейских стран.

Politico сообщает, что если достойная кандидатура, которая устроит всех членов НАТО, что и необходимо для консенсусного назначения нового лидера альянса, до октября не будет определена, то Столтенберга могут попросить задержаться на своем посту до следующего лета. Тогда истекают полномочию Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы ЕК, что сделает ее шансы на получение должности генсека военного блока весьма высокими.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 13:15
    +4
    Пора уже трансвестита назначать. Обязательно чёрного. И что б похож был на домовёнка Кузю.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:20
      0
      PetrovBacharov hi, или "умненькую" Бербок а чего вполне.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:26
      +1
      По тому как часто стали гермафродиты в США устраивать расстрелы безоружных и беззащитных можно совершенно точно утверждать, что по кровожадности они дадут фору кому угодно.
      Так что будет совсем не удивительно если следующий генсек НАТО будет из их рядов.
      Либеральные ценности требуют настоящих защитников. fool
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 13:30
        +1
        Американское массмедиа: На Западе определились, каким должен быть следующий генсек НАТО
        ну гы...чёрный,инвалид,трансгендер...вроде всё.ну или просто педераст.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:39
      0
      папаша Столтенберга до последнего времени преподавал в российском ВУЗе и софинансировал экспедиции по русскому Северу, наверняка отчеты сынуле передавал почитать (толщины льда, течения, промеры глубин. фауна, .........), удивляет наша расхлябанность, я понимаю гранды и все такое халявное но зачем Родину продавать ?
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    одним из наиболее реальных кандидатов в прессе называют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен
    Эта подходит по всем статьям. Она бы и в фашисткой Германии спокойно прошла тест на истинную арийку. А если ей еще признаться, что начала сомневаться женщина она или мужчина, а может что-то другое, то 100% нужный кандидат.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:55
      0
      Если ба в гитлеровской германии Урсулу поймали на сексуальных извращений она имело бы путевку без срочную в Дахау , Бухенвальд или другие лагеря .
      Попалазов и лесби в нацисткой германии за людей того не считали .
      Такая малость .
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:24
    +2
    Генеральный секретарь НАТО - это "говорящая голова". И всё! Он НИЧЕГО не решает. Он выполняет чисто секретарские функции: подай, убери, озвуч.
    Генсеком НАТО может быть любой/любая, доказавший США свою полную лояльность. Поэтому кого бы не назначили на эту должность, они будут говорить одно и тоже.
  4. kombin23
    kombin23 Сегодня, 13:28
    +1
    Урсула- ведьминское имя. Так что 100 процентное попадание для НАТО.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:30
    0
    новый генсек должен не просто устраивать все 31 страну альянса

    но и...
    находить общий язык с любым руководством США

    во всех естественных и противоестественных позах.... так понимаю- язык главное....
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:33
    0
    Вот эти в центре неплохие кандидаты на генсека нато
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:34
    0
    Politico сообщает, что если достойная кандидатура, которая устроит всех членов НАТО
    Если да кабы, но кандидат должен быть глупее, чем предыдущий и кандидат (кандидаты ) уже имеется, один другого стоит. В приличной строительной фирме, такого и бригадиром не поставят.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 13:48
      0
      На приличной стройке,такие и в подсобке не задерживаются. fellow
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:37
    0
    Единственное требование для получения поста генсека НАТО - отмороженность на все 100 !
    Все остальное не актуально ,человек может ни разбираться в военных структурах,не знать математики и географии ,путать Норвегию с Нутеллой
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:40
    0
    Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы ЕК, что сделает ее шансы на получение должности генсека военного блока весьма высокими.
    . Ну да, НАТОшке только гинеколога всея гейропы не хватало. Уж у неё авторитет, так авторитетище.... вот только где, для кого?
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:46
    0
    Идеальный генсек для нато должен быть робот. А,блин, живые тоже ведь ничем не отличаются от программы, ну разве что денег на содержание больше требуется,в остальном прога для пк справляется.
  11. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:55
    0
    NATO má přece svoje stanovy, stačí když je budou dodržovat! To hlavní co je v nich napsáno je, že NATO je obranná aliance!! Neporušuje náhodou "Obranná aliance"??? Stala se z vás útočná fašistická aliance, která brání světu žít v míru.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 13:56
      +1
      Ведь у НАТО есть свои уставы, достаточно им следовать! Главное, что в них написано, это то, что НАТО - это оборонный союз!! Не нарушает ли он случайно "Защитный альянс"??? Вы стали наступательным фашистским союзом, который мешает миру жить в мире.