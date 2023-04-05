Пресса Франции: США совершили ошибку, которая положит конец гегемонии доллара

Доллар США на протяжении десятилетий оставался главным финансовым «убежищем» и удобным средством сбережения капитала. При этом несмотря на то, что многие сегодня продолжают верить в американскую валюту, ее репутация в мире серьезно пошатнулась.
Так, по мнению обозревателя из французского издания Le Figaro Рено Жирара, мировая резервная валюта уже практически обречена. В то же время, как пишет эксперт, в предстоящем крахе гегемонии доллара виноваты сами США, власти которых совершили непоправимую ошибку.
В материале говорится, что успех доллара был предопределен подписанием Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году. По факту, со слов французского обозревателя, США с того момента начали «печатать золото».
Эксперт напомнил, что после отвязки от «золотого стандарта» американская валюта не обесценилась. Более того, с появлением так называемого «нефтедоллара» в 1973 году (нефтяные сделки номинировались исключительно в USD), она и вовсе укрепилась.
Наконец, Жирар отметил, что «репутацию» американской валюте не испортил даже кризис 2008 года. Это при том, что случился он по вине США.
Потому что США – самая стабильная и прозрачная страна в мире
- заявил в 2009 году Барак Обама, предсказывая дальнейший рост популярности доллара.
Как выразился обозреватель Le Figaro, американская валюта действительно была «неоспоримым лидером», пока Вашингтон не совершил непоправимую ошибку, превратив доллар в оружие.
Первый «тревожный звоночек», по мнению Жирара, прозвучал в 2014 году, когда французский банк BNP был вынужден выплатить США штраф в размере 9 млрд. долларов за торговлю с находящимися под американскими санкциями Кубой, Суданом и Ираном. Причиной судебных разбирательств стала оплата экспорта из вышеупомянутых стран в долларах.
Однако эксперт подчеркнул, что критической ошибкой со стороны Вашингтона была «заморозка» валютных резервов России. Именно это, со слов французского обозревателя, окончательно подорвало уверенность в надежности американской валюты, положив начало краху гегемонии доллара.
Как следствие, в Китае уже разработана внутренняя межбанковская система электронных расчетов, а члены БРИКС планируют создать собственную валюту для взаимных торговых расчетов или пользоваться внутренними валютными парами.