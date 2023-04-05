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Пресса Франции: США совершили ошибку, которая положит конец гегемонии доллара

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Пресса Франции: США совершили ошибку, которая положит конец гегемонии доллара

Доллар США на протяжении десятилетий оставался главным финансовым «убежищем» и удобным средством сбережения капитала. При этом несмотря на то, что многие сегодня продолжают верить в американскую валюту, ее репутация в мире серьезно пошатнулась.


Так, по мнению обозревателя из французского издания Le Figaro Рено Жирара, мировая резервная валюта уже практически обречена. В то же время, как пишет эксперт, в предстоящем крахе гегемонии доллара виноваты сами США, власти которых совершили непоправимую ошибку.

В материале говорится, что успех доллара был предопределен подписанием Бреттон-Вудского соглашения в 1944 году. По факту, со слов французского обозревателя, США с того момента начали «печатать золото».

Эксперт напомнил, что после отвязки от «золотого стандарта» американская валюта не обесценилась. Более того, с появлением так называемого «нефтедоллара» в 1973 году (нефтяные сделки номинировались исключительно в USD), она и вовсе укрепилась.

Наконец, Жирар отметил, что «репутацию» американской валюте не испортил даже кризис 2008 года. Это при том, что случился он по вине США.

Потому что США – самая стабильная и прозрачная страна в мире

- заявил в 2009 году Барак Обама, предсказывая дальнейший рост популярности доллара.

Как выразился обозреватель Le Figaro, американская валюта действительно была «неоспоримым лидером», пока Вашингтон не совершил непоправимую ошибку, превратив доллар в оружие.

Первый «тревожный звоночек», по мнению Жирара, прозвучал в 2014 году, когда французский банк BNP был вынужден выплатить США штраф в размере 9 млрд. долларов за торговлю с находящимися под американскими санкциями Кубой, Суданом и Ираном. Причиной судебных разбирательств стала оплата экспорта из вышеупомянутых стран в долларах.

Однако эксперт подчеркнул, что критической ошибкой со стороны Вашингтона была «заморозка» валютных резервов России. Именно это, со слов французского обозревателя, окончательно подорвало уверенность в надежности американской валюты, положив начало краху гегемонии доллара.

Как следствие, в Китае уже разработана внутренняя межбанковская система электронных расчетов, а члены БРИКС планируют создать собственную валюту для взаимных торговых расчетов или пользоваться внутренними валютными парами.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
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30 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 16:46
    +9

    После того, как сша с подельниками заморозили российских активов на 300 ярдов, другим как-то боязно так же встрять, американцы сами запустили процесс недоверия к системе, которая на них чётко работала, а они печатали фантики.
    Кстати, интересно как Европа себе подгадила в угоду матрасам санкциями В 2023 году они купили у России в два раза меньше, при этом бабла заплатили на 25% больше, вот така вот арифметика...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:51
      +4
      критической ошибкой со стороны Вашингтона была «заморозка» валютных резервов России

      Неужели Путин, это им специально не подсунул!? what
      Тем более, что большую часть этих резервов запад до сих пор не может у себя найти request
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:23
        +1
        Мог бы и поменьше подсунуть лярдов 100 например.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 17:29
        +1
        Найти? Да ее матрасы спецом заныкали (по разным счетам купли-продажи) так , чтобы потом втихую по своим карманам изьять. Образ березовского приходит на ум, а потом "шарфик" и.... он банкрот . А куча его денег -не найти никому.
  2. Vik66
    Vik66 Сегодня, 16:48
    0
    Сколько уже было этих статей, а доллар живее всех живых, и не думает куда-то там "шататься". Наверно, я в свои 58 лет не увижу его падения до уровня 60 коп/1$.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:01
      +5
      А вам зачем доллар по 60 копеек, вы от этого всё равно богаче жить не будете? recourse
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 17:08
        0
        В интернете давно ходит "мем": "Поколения россиян рождаются и умирают в ожидании "близкого" краха доллара.. "
      2. Vik66
        Vik66 Сегодня, 17:19
        +1
        Из принципа ! wink
        Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    2. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 17:06
      +1
      Наверно, я в свои 58 лет не увижу его падения до уровня 60 коп/1$.
      наверно и 60 руб/1$ уже не увидим
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:26
        +1
        Я надеялся его вообще больше не увидеть am
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:32
      -1
      Цитата: Vik66
      Наверно, я в свои 58 лет не увижу его падения до уровня 60 коп/1$.

      Да внуки еще не увидят такого.
  3. polinet
    polinet Сегодня, 16:57
    0
    Цитата: Vik66
    Сколько уже было этих статей, а доллар живее всех живых, и не думает куда-то там "шататься". Наверно, я в свои 58 лет не увижу его падения до уровня 60 коп/1$.

    Дайте время, самое интересное впереди. Ну 60 копеек точно не будет, а вот рублей 20-25 точно.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:04
      -1
      Не будет ибо это нанесет тяжелейший удар по экспорту (а значит и по бюджету России). Это выстрел себе в голову.
      1. Юра
        Юра Сегодня, 17:29
        -1
        Цитата: blackGRAIL
        Не будет ибо это нанесет тяжелейший удар по экспорту (а значит и по бюджету России). Это выстрел себе в голову.

        Это только в том случае если весь экспорт будет идти за доллары, а уже сейчас этого нет, пройдёт год-два и экспорт из России за доллары дойдёт до мизерных значений, ни на что не влияющих.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:44
          0
          Курс рубля к большинству иных валют устанавливается не напрямую, а через доллар. Т.е. укрепление рубля снижает выручку экспортеров вне зависимости от валюты, в которой ведется торговля.
          Доля доллара как средства платежа в мире (валюта расчета при торговле) неуклонно растет с 2014г (не путать валюту расчета с валютой хранения резервов ЦБ, где доля доллара падает) и достигла в 2022г 42%. Тот же параллельный импорт, если он не из Китая, оплачивается долларом ибо…
          По этой же причине Китай крайне противится крепкому юаню.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:30
        0
        . это нанесет тяжелейший удар по экспорту (а значит и по бюджету России)

        Не нанесёт. Экспорта в сша нет. Мы к тому же под санкциями. А с остальными странами за нац. валюту.
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 17:57
          0
          Параллельный импорт за какую валюту по вашему идет?)
      3. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 17:33
        0
        Если сразу-по экспорту рубанет. Но процесс идёт медленно!. И это неизбежно.Я про падение. Когда станок печатает без отдыха-это однозначный крах.
      4. Степан S
        Степан S Сегодня, 17:58
        0
        Если торговля будет за рубли, то без разницы сколько стоит доллар, хоть 10-20 рублей. На экспортёров это никак не повлияет. События сейчас разворачиваются очень быстро и даже коллега "в свои 58" еще увидит доллар не на золотом олимпе.
    2. Слон
      Слон Сегодня, 17:13
      +2
      Не наблюдаю тенденций к снижению доллара к рублю, тем более до уровня 20-25. Экономика Штатов в разы сильнее нашей. Отход России и ряда стран от расчетов в долларах всего лишь уберет небольшую их часть с мирового финансового рынка. Со Штатами же торговля всех стан, включая РФ и Китай, однозначно будет проводиться в долларах.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:44
      0
      Цитата: polinet
      Дайте время, самое интересное впереди. Ну 60 копеек точно не будет, а вот рублей 20-25 точно.

      Как то приснилось, что я зашел в Ивангороде в магазин купить поллитровку водки, протягиваю 550 руб. а продавщица - "тебе сколько ?. Ну я ей - "одну бутылку Московской", продавщица - "с вас 2 руб. 87 коп." ну я ей - "давайте на все 500 руб. и заорал, Ура!" Тут батя мне - "ты чего орешь, вон поди наколи дров, да печку растопи". Плохо, когда неправильные сны снятся.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:02
    +3
    Торговать странам нужно в той валюте, которая им удобна, а не в валюте одной страны по принципу - так принято.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:04
    0
    Этот доллар уже целый век "хоронят"!! Многих хоронящих действительно похоронили по настоящему.Думаю он легко переживет и тех кто подобные статьи пишет. lol hi
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:07
    +1
    Есть США - есть доллар, нет США - нет доллара.

    Однако эксперт подчеркнул, что критической ошибкой со стороны Вашингтона была «заморозка» валютных резервов России.

    Ну... тут Путин с друзьями сам виноват, что хранили свои деньги в другой стране , а не выкладывали в промышленность России ( так как рвачи).
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:08
    +2
    Цитата: Vik66
    лет не увижу его падения до уровня 60 коп/1$.

    Да легко.Рублю пару нолей "скинуть"-и пожалуйста! Мы недавно и по 3 ноля "стирали"-пережили.И курс укрепился lol hi
  8. MonaxZ
    MonaxZ Сегодня, 17:11
    -2
    что критической ошибкой со стороны Вашингтона была «заморозка» валютных резервов России.

    Эту "наживку" в 300 лярдов Россия спецом оставила и запад ее заглотил ..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:33
      0
      . Эту "наживку" в 300 лярдов Россия спецом оставила и запад ее заглотил ..

      laughing заглотил, воглатил, главное чтоб подавился
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 17:34
      0
      Вот тут и была мина замедленного. И необходимая и неизбежная!.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:16
    +1
    Вообще-то с 2014г (когда как нам сообщается прозвенел тревожный звоночек) доллар только нарастил (вернул) свою долю в международных торговых расчетах с 36% в 2014г до 42% в 2022г. Несмотря на арест резервов ЦБ торговать за доллар стали больше, посмотрим, что покажет 2023г (помесячно доля доллара очень сильно скачет).
    Но это доллар как средство платежа (параллельный импорт в основном, если он не из Китая, тоже, кстати, оплачивается долларом). А вот как средство резерва ЦБ, да, доллар медленно, но сдает. Есть одно но - он сдает не (только) Китаю. Диверсификация также не является результатом роста популярности какой-либо одной валюты не из «большой четверки». На юань пришлась только четверть возросшей доли «нетрадиционных» валют, что сопоставимо с долей канадского доллара (23%), обычно не игравшего сколь-либо значимой роли в резервных портфелях – так же как растут австралийский доллар, южнокорейская вона, шведская крона или швейцарский франк, на совокупную долю которых теперь приходится более трети «нетрадиционных» валютных активов.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:20
    +1
    В лагере любителей америки по всему миру паника-мама мама что я буду делать,мама мама как мы будем жить! Нравиццо!!!