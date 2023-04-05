В Госдуме поддержали поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за угрожающие нацбезопасности действия

Согласно новым правилам, касающихся гражданства Российской Федерации, которые вскоре могут вступить в силу, увеличится количество причин, из-за которых будут лишать российского гражданства.Еще в декабре 2021 года в нижнюю палату российского парламента президент России внес законопроект «О гражданстве РФ», а в ноябре прошлого года в Госдуму был внесен президентский пакет поправок к закону РФ «О гражданстве», где предлагалось внести дополнительное основание для лишения гражданства России.Сегодня стало известно, что президентскую поправку одобрил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Суть данного дополнения к закону «О гражданстве» заключается в том, что российский гражданин «совершивший действия, создающие угрозу нацбезопасности РФ» может быть лишен приобретенного гражданства РФ.Напомним, что согласно действующему законодательству в России существует три основных условия для лишения гражданства – добровольный выход из гражданства РФ; выбор гражданства другого государства при изменении госграницы РФ; изменение гражданства родителями.По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, при лишении гражданства по новой поправке гражданин будет в праве обжаловать это в судебном порядке.