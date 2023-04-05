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В Госдуме поддержали поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за угрожающие нацбезопасности действия

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В Госдуме поддержали поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за угрожающие нацбезопасности действия

Согласно новым правилам, касающихся гражданства Российской Федерации, которые вскоре могут вступить в силу, увеличится количество причин, из-за которых будут лишать российского гражданства.


Еще в декабре 2021 года в нижнюю палату российского парламента президент России внес законопроект «О гражданстве РФ», а в ноябре прошлого года в Госдуму был внесен президентский пакет поправок к закону РФ «О гражданстве», где предлагалось внести дополнительное основание для лишения гражданства России.

Сегодня стало известно, что президентскую поправку одобрил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Суть данного дополнения к закону «О гражданстве» заключается в том, что российский гражданин «совершивший действия, создающие угрозу нацбезопасности РФ» может быть лишен приобретенного гражданства РФ.

Напомним, что согласно действующему законодательству в России существует три основных условия для лишения гражданства – добровольный выход из гражданства РФ; выбор гражданства другого государства при изменении госграницы РФ; изменение гражданства родителями.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, при лишении гражданства по новой поправке гражданин будет в праве обжаловать это в судебном порядке.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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19 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:50
    +3
    Пройдет еще лет 50,когда ГД додумается лишать гражданства РФ при наличии другого гражданства и паспорта.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:24
      +1
      Не стоит фантазировать, этого не случится даже через 500 лет.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:50
    +4
    В Госдуме поддержали поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за угрожающие нацбезопасности действия

    Почему только приобретенного?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: ИванИванов
      Почему только приобретенного?

      Потому, что для лишения врожденного опять надо конституцию переписывать.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 14:22
        +3
        Цитата: мордвин 3
        Потому, что для лишения врожденного опять надо конституцию переписывать.

        А какие проблемы с переписыванием конституции? Долго ли умеючи? Пеньки есть, багажники есть, Терешкова ещё живая. Что ещё нужно, чтобы внести поправки?
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 14:26
          +1
          Что там ещё нужно для этого?

          Заинтересованность в судьбе России.
          1. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 14:31
            0
            Цитата: Аль Манах
            Заинтересованность в судьбе России.

            Этого полно. Заинтересованности. За саму судьбу, правда, тревожно...
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:36
          0
          Цитата: Гиперион
          Пеньки есть, багажники есть, Терешкова ещё живая. Что ещё нужно, чтобы внести поправки?

          Что бы Терешкова вновь инициативу проявила.
      2. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 14:22
        0
        Цитата: мордвин 3
        Потому, что для лишения врожденного опять надо конституцию переписывать.

        Легко!!!
  3. Комментарий был удален.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:56
    +2
    А что,у нас не осталось граждан по рождению,явно нарывающиеся на лишение гражданства?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:05
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А что,у нас не осталось граждан по рождению,явно нарывающиеся на лишение гражданства?

      Об этом надо было думать, когда конституцию утверждали-переписывали, а не только об обнулении.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:09
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А что,у нас не осталось граждан по рождению,явно нарывающиеся на лишение гражданства?

      Например, террористка Дарья, убившая Татарского.
      1. Комментарий был удален.
        1. OldMetall
          OldMetall Сегодня, 14:39
          0
          Местные герои и героини типа Дарьи должны за свои дела сидеть в тюрьме. Лишать гражданства надо беглых тварей типа Пугачевой, Галкина и иже с ними. Чтобы и дорогу к нам забыли.
  5. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 14:03
    +1
    при лишении гражданства по новой поправке гражданин будет в праве обжаловать это в судебном порядке

    Приходит такой лишенец в суд и говорит:
    - Меня незаконно лишили гражданства.
    А ему:
    - Разберемся. Ваш паспорт пожалуйста...
    P.S. А вообще, без паспорта он даже в здание суда не попадет. laughing
  6. Майя
    Майя Сегодня, 14:04
    -1
    .ну.как так.я категорически против!(
  7. Комментарий был удален.
  8. hhurik
    hhurik Сегодня, 14:28
    0
    Цитата: Вежливый Лось
    при лишении гражданства по новой поправке гражданин будет в праве обжаловать это в судебном порядке

    Приходит такой лишенец в суд и говорит:
    - Меня незаконно лишили гражданства.
    А ему:
    - Разберемся. Ваш паспорт пожалуйста...
    P.S. А вообще, без паспорта он даже в здание суда не попадет. laughing

    А кто его туда не пустит и на каком основании? Вы в курсе, что существуют граждане вообще без гражданства? : wink Но они также обладают определенными правами на территории России и могут их реализовывать в суде.
    А документами для них служат:
    - удостоверение личности лица без гражданства в РФ
    - удостоверение личности лица, признанного беженцем
    - удостоверение личности лица, получившего временное убежище на территории РФ и пр., перечень имеется в соответствующих нормативных актах . Даже экзотические бумажки, вроде удостоверение члена экипажа воздушного судна и вполне котирующийся в мире паспорт моряка - покатят.
    Никто не может быть лишен права на судебную защиту, также государство не может по своей инициативе лишить гражданства людей, получивших его по рождения.
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:37
    0
    В Госдуме поддержали поправку...
    Надо более радикальные поправки вносить - о запрете двойного, тройного и всякого другого гражданства, кроме российского для граждан России.
  10. Майя
    Майя Сегодня, 14:38
    0
    ..еще(временно пока нет паспорта,так как паспорт на продлении,переоформлении,смене семейного положения,др,28,45лет,)документ удостоверяющий личность:это справка(временная:на период паспортного продления,переоформления).
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:50
    0
    Я не хочу ничего разжигать, но может быть господа задумаются над лишением гражданства людей из ближайших стран, которые оскорбляют коренное население страны на национальной почве, а порой являются участниками трагических событий и лишают кого то жизни, пытаются навязать свои религиозные видения. СВО пройдёт, но эти проблемы как назревали, так и будут назревать, они никуда не делись и сами не рассосутся.