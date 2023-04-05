В Гааге обвинили в военных преступлениях экс-президента самопровозглашенной республики Косово

В Гаагском суде начался судебный процесс по делу бывшего президента самопровозглашённой республики Косово Хашима Тачи. В рамках спецтрибунала планируется провести расследование военных преступлений, совершенных в ходе Косовского вооруженного конфликта.Тачи, командовавший так называемой Армией освобождения Косова (фактически террористическая организация), обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, а также в организации убийств, пыток и похищений своих политических оппонентов, кроме того против этнических сербов и цыган.На момент ареста Тачи три года назад он являлся действующим главой непризнанной республики Косово. Помимо Тачи перед судом предстанет все ядро руководства так называемой Армии освобождения Косова.Выдвинутые обвинения не сводятся к собственноручному совершению Тачи и его соратниками убийств и применении пыток. Достаточно того, что они, зная о совершаемых преступлениях, не сделали ничего для того, чтобы их предотвратить.В Косово, где Тачи считают "героем войны", а так называемую Армию освобождения Косово - "борцами за свободу", проходят массовые акции протеста против суда над экс-главой непризнанной республики.Примечательно то, что процесс над Тачи возобновили непосредственно после выдачи тем же Гаагским трибуналом ордера на арест президента России Владимира Путина. Таким образом этот не признаваемый во многих странах мира судебный орган пытается показать свою кажущуюся беспристрастность, осудив являющегося креатурой Запада лидера косовских сепаратистов.