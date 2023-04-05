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В Гааге обвинили в военных преступлениях экс-президента самопровозглашенной республики Косово

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В Гааге обвинили в военных преступлениях экс-президента самопровозглашенной республики Косово

В Гаагском суде начался судебный процесс по делу бывшего президента самопровозглашённой республики Косово Хашима Тачи. В рамках спецтрибунала планируется провести расследование военных преступлений, совершенных в ходе Косовского вооруженного конфликта.


Тачи, командовавший так называемой Армией освобождения Косова (фактически террористическая организация), обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, а также в организации убийств, пыток и похищений своих политических оппонентов, кроме того против этнических сербов и цыган.

На момент ареста Тачи три года назад он являлся действующим главой непризнанной республики Косово. Помимо Тачи перед судом предстанет все ядро руководства так называемой Армии освобождения Косова.

Выдвинутые обвинения не сводятся к собственноручному совершению Тачи и его соратниками убийств и применении пыток. Достаточно того, что они, зная о совершаемых преступлениях, не сделали ничего для того, чтобы их предотвратить.

В Косово, где Тачи считают "героем войны", а так называемую Армию освобождения Косово - "борцами за свободу", проходят массовые акции протеста против суда над экс-главой непризнанной республики.

Примечательно то, что процесс над Тачи возобновили непосредственно после выдачи тем же Гаагским трибуналом ордера на арест президента России Владимира Путина. Таким образом этот не признаваемый во многих странах мира судебный орган пытается показать свою кажущуюся беспристрастность, осудив являющегося креатурой Запада лидера косовских сепаратистов.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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7 комментариев
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  1. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 13:52
    +2
    Классика . Революция пожирает своих "героев".
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 14:02
      +1
      Да кто о нём помнит еще ?
      Все забылось . Косово создано , теперь можно и обвинить .
      Вы правильно сказали . Революция пожирает своих детей . Не знаю правда чьё высказывание .
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:57
    +2
    Отпустят... Против него ворох был прямых улик - четверть века отпускали. Хотя почему отпустят, кто его арестовывал-то? Не Милошевич.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 13:58
    +1
    Я не судья МУС,но оправдательный приговор Тачи уже знаю.....это ж не Милошевич,это ж Тачи...
  4. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:39
    0
    Получается в Гааге признают, что Сербы то были правы. Тогда вместе с Хачи нужно судить и тех кто его посадил в кресло "главы косово" и напрямую поддерживал все эти годы.Однако сдаётся мне, что очередной политический фарс закончится простым пшиком. Ну не могут они его судить и вести "расследование" по этому делу (всё давно расследовано), иначе выйдут на самих себя.
  5. devis
    devis Сегодня, 14:43
    0
    Проснулись, теперь америкосов вспомнить остаётся.
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:02
    0
    Примитивная игра гаагских судей в объективность. Никто ничего реально расследовать не будет. Пожурят и отпустят. Хашим Тачи им социально гораздо ближе, чем Милошевич, которого эти судейские со спокойной совестью отправили на тот свет.