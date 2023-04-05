На одном из полигонов Румынии стартовали совместные молдавско-румынские учения «Огненный щит-2023»

На полигоне Смырдан в румынском уезде Галац стартовали совместные молдавско-румынские артиллерийские учения «Огненный щит-2023». Данную информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны Молдавии.Как отметили в оборонном ведомстве страны, данные учения ежегодно проводятся Кишинёвом и Бухарестом с 2015 года и входят в план подготовки Национальной армии республики на 2023 год.Как сообщил командующий контингентом Национальной армии, подполковник Анатолий Кожушнян, в них принимает участие подразделение мотострелковой бригады молдавских Вооружённых сил «Штефан Великий» вместе с артиллерийскими структурами Сухопутных войск Румынии.Напомним, что в конце марта на территории Республики Молдова (РМ) начались военные учения подразделений молдавского спецназа Joint Combined Exchange Training-2023 (JCET), в которых задействованы и военнослужащие Армии США, Соединённого Королевства Великобритании и Румынии. Как сообщили в военном ведомстве страны, продлятся они до 7 апреля. В ходе манёвров участники выполняют передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, проводят учения в полевых условиях и обмениваются опытом, что будет способствовать повышению оперативной совместимости войск среди воинских контингентов, принимающих участие в мероприятиях.Как уже неоднократно отмечали власти Приднестровья, участившиеся в последнее время военные учения Национальной армии РМ со своими «партнёрами» по НАТО не могут не вызывать обеспокоенность у Тирасполя, поскольку всё это ведёт к нагнетанию напряжённости в регионе.