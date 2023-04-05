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На одном из полигонов Румынии стартовали совместные молдавско-румынские учения «Огненный щит-2023»

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На одном из полигонов Румынии стартовали совместные молдавско-румынские учения «Огненный щит-2023»

На полигоне Смырдан в румынском уезде Галац стартовали совместные молдавско-румынские артиллерийские учения «Огненный щит-2023». Данную информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны Молдавии.


Как отметили в оборонном ведомстве страны, данные учения ежегодно проводятся Кишинёвом и Бухарестом с 2015 года и входят в план подготовки Национальной армии республики на 2023 год.

Как сообщил командующий контингентом Национальной армии, подполковник Анатолий Кожушнян, в них принимает участие подразделение мотострелковой бригады молдавских Вооружённых сил «Штефан Великий» вместе с артиллерийскими структурами Сухопутных войск Румынии.

Напомним, что в конце марта на территории Республики Молдова (РМ) начались военные учения подразделений молдавского спецназа Joint Combined Exchange Training-2023 (JCET), в которых задействованы и военнослужащие Армии США, Соединённого Королевства Великобритании и Румынии. Как сообщили в военном ведомстве страны, продлятся они до 7 апреля. В ходе манёвров участники выполняют передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, проводят учения в полевых условиях и обмениваются опытом, что будет способствовать повышению оперативной совместимости войск среди воинских контингентов, принимающих участие в мероприятиях.

Как уже неоднократно отмечали власти Приднестровья, участившиеся в последнее время военные учения Национальной армии РМ со своими «партнёрами» по НАТО не могут не вызывать обеспокоенность у Тирасполя, поскольку всё это ведёт к нагнетанию напряжённости в регионе.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.army.md/
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4 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:56
    0
    На одном из полигонов Румынии цыган угнал танк у цыгана laughing
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:01
    0
    Основным вопросом на учениях "Огненый щит" будет порядок увода лошадей из под носа противника.
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:15
    +3
    Огненный shit??? Знатно зажгут wassat Молдавское игристое как раз подоспело
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: НДР-791
      Огненный shit?

      Коней уже всех остановили и свели, по плану - горящие избы. А качество постройки у этих гастарбайтеров - сами знаете...