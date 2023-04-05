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Подтвердилась информация о намерении закупки для ВСУ польских БТР Rosomak на средства США и ЕС

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Подтвердилась информация о намерении закупки для ВСУ польских БТР Rosomak на средства США и ЕС

В ходе визита в Варшаву главы киевского режима Владимира Зеленского планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере поставок военной техники на Украину, в том числе колесных бронетранспортёров Rosomak.


Со слов премьер-министра Матеуша Моравецкого, в числе прочего речь идёт о закупке для ВСУ ста БТР Rosomak за счёт средств США и ЕС. Пока что это не твёрдый заказ, а декларация о намерениях.

Очевидно, что машины будут в разной комплектации, с различным вооружением

- заявили в компании PGZ, производящей Rosomak.

В самой Польше на вооружении состоят БТР данной модели с обитаемыми башнями Hitfist, а в прошлом году были заказаны машины и с дистанционно управляемым модулем ZSSW-30. Имеются и специализированные версии: командирская модификация, машины медицинской эвакуации, технической разведки или мобильные миномёты Rak.

При этом, возможно, что техника для ВСУ получит совершенно новую начинку. На днях стало известно, что украинская компания «Спецтехноэкспорт» заключила контракт с австралийской фирмой EOS на поставку в 2023-2024 годах ста «тяжёлых дистанционно управляемых модулей вооружения» (конкретный тип не назван) общей стоимостью $80 млн. Данные модули могут предназначаться как раз для оснащения закупаемых у Польши БТР Rosomak.

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6 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:55
    +2
    Хорошего мало, столько техники сложно будет перемолоть.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:13
      0
      Сложно. Сначала надо подбить, потом эвакуировать, потом перемолоть на шрёдере и на переплавку.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 14:34
        +1
        Сначала надо выжить во время атаки этой техники.
        Это самый сложный, первый пункт.
        Дальше проще: подбить, и т.д.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 14:21
    +4
    В полном фарше,С Израильской доп защитой держащий РПГ в лоб и 14,5в борт+спайк+пушка с прогромированными снарядами которая может косить пехоту в траншеях,сейчас является одной из самых опасных бтр в мире поставляемых в товарных количествах.Этот пепелац лучше чем леопарды А4 будут по ефективности в незалежной.Опасный противник
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:29
      -5
      Цитата: spirit
      В полном фарше,С Израильской доп защитой держащий РПГ в лоб и 14,5в борт+спайк+пушка с прогромированными снарядами которая может косить пехоту в траншеях,

      Хотеть-то они хочут, да кто ж им такое даст??? Завтра дадут, послезавтра на УВЗ изучать будут.
    2. B44
      B44 Сегодня, 14:33
      +1
      Кроме того, в отличие от многих других, он прошел боевые испытания в Афганистане и получил отличные отзывы. Даже американцы завидовали этой машине из-за ее уровня защиты. Невосприимчив к взрывчатым веществам весом менее 7 кг, РПГ-7 и неуязвим для стрелкового оружия. Я согласен, это большая угроза, чем те печально известные Leopard A4.