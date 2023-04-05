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Шебекинский городской округ Белгородской области попал под очередной обстрел ВСУ

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Шебекинский городской округ Белгородской области попал под очередной обстрел ВСУ

После отвода подразделений ВС РФ из Харьковской области осенью прошлого года серьезно возросло количество обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны ВСУ. Стоит отметить, что вышеупомянутые удары в подавляющем большинстве случаев наносятся исключительно по гражданским объектам.


Так, сегодня, 5 апреля, очередному артиллерийскому обстрелу подвергся Шебекинский округ. Под огнем украинских боевиков оказалось село Новая Таволжанка, о чем в своем ТГ-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сообщается, что на данный момент известно о повреждении трех частных домов и столько же автомобилей. На мете работают оперативные службы.



К счастью, как пишет Гладков, обошлось без жертв и пострадавших. Мирные жители обстреливаемых улиц были оперативно эвакуированы на бронемашинах местной администрацией.



Стоит отметить, что вчера этот же населенный пункт был атакован ВСУ с помощью беспилотников. С дронов было сброшено два снаряда. Оба попали в огороды. Согласно информации от властей региона, в результате инцидента никто не пострадал.

Впрочем, неспокойно в Шебекинском округе было и 3 апреля. Под обстрел ВСУ попал поселок Первомайский. Повреждения получили четыре частных дома и линия электропередачи.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ/Настоящий Гладков
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Cicerist98
      Cicerist98 Сегодня, 14:18
      +2
      @cokol-161: What does this news article have to do with China, idiot? Why engage in irrelevant China-bashing under an article that has got nothing to do with China?
    2. Комментарий был удален.
  2. aars
    aars Сегодня, 14:09
    +1
    Одна мина была?
    Чесно не понятны эти укровские телодвижения, зачем...
    Тупые оне что-ли...

    Снаряды в огороды, лишних много?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:11
      +2
      Цитата: aars
      Одна мина была?
      Чесно не понятны эти укровские телодвижения, зачем...
      Тупые оне что-ли...

      Снаряды в огороды, лишних много?

      террор,хаос,неуверенность. дальше перечислить ?
  3. НСВ
    НСВ Сегодня, 14:11
    +2
    А Краснолинещики всё молчат!!!???
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:34
      +1
      Может пора забыть это слово. Или оно у вас навсегда запало в душу. Уже даже по зомбоящику его не используют
  4. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:17
    +1
    Мирные жители обстреливаемых улиц были оперативно эвакуированы на бронемашинах местной администрацией.

    Сюрр какой-то... Во время обстрела? Бред!!! После обстрела? Зачем?
    1. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 14:32
      -1
      Там расстояние - тьфу, километров семь-десять, а кое-где и меньше. Оповещения об обстреле приходят уже во время обстрела. Но сколько он продлится - никто не знает, долбят из ствольной арты, иногда даже из миномётов. Вот и реакция администрации замедленная. По хорошему, с той стороны границы надо километров на 20 чистить всю фауну, но, видать, сил мало.
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 14:29
    -1
    Это будет продолжаться бесконечно, до тех пор пока под обстрел ВСУ не попадёт ЦАО г. Москвы в пределах Садового кольца.

    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:36
      0
      О!!! Ещё один ущербный, на голову скорбный laughing Расплодилось вас... Сидишь ваяешь? Военком куевский заждался уже, а то в Бахмуте мясо кончается request