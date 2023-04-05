Шебекинский городской округ Белгородской области попал под очередной обстрел ВСУ

После отвода подразделений ВС РФ из Харьковской области осенью прошлого года серьезно возросло количество обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны ВСУ. Стоит отметить, что вышеупомянутые удары в подавляющем большинстве случаев наносятся исключительно по гражданским объектам.
Так, сегодня, 5 апреля, очередному артиллерийскому обстрелу подвергся Шебекинский округ. Под огнем украинских боевиков оказалось село Новая Таволжанка, о чем в своем ТГ-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сообщается, что на данный момент известно о повреждении трех частных домов и столько же автомобилей. На мете работают оперативные службы.
К счастью, как пишет Гладков, обошлось без жертв и пострадавших. Мирные жители обстреливаемых улиц были оперативно эвакуированы на бронемашинах местной администрацией.
Стоит отметить, что вчера этот же населенный пункт был атакован ВСУ с помощью беспилотников. С дронов было сброшено два снаряда. Оба попали в огороды. Согласно информации от властей региона, в результате инцидента никто не пострадал.
Впрочем, неспокойно в Шебекинском округе было и 3 апреля. Под обстрел ВСУ попал поселок Первомайский. Повреждения получили четыре частных дома и линия электропередачи.