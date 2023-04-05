МИД России: за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви

Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом

Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который сказал, что надо было «зачистить» УПЦ сразу же после начала СВО

В Министерстве иностранных дел РФ потребовали от украинских властей незамедлительно освободить главу Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Помимо этого, священнослужителю должна быть оказана необходимая медицинская помощь.Об этом говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам свободы вероисповедания Геннадия Аскальдовича, опубликованном на официальном портале ведомства.- сказано в документе.Аскальдович заявил, что в условиях гонений со стороны киевского режима на иерархов Украинской православной церкви образ митрополита Павла приобретает ореол мученичества. В то же время слова президента Украины о том, что его страна является в настоящее время образцом веротерпимости, звучат как верх цинизма.Дипломат отметил, что киевский режим делает все возможное для искоренения канонической православной церкви на Украине.- заявил Аскальдович.Дипломат уверен, что из-за подобных заявления и действий за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви. МИД РФ осуждает попытки украинских властей осуществить захват Киево-Печерской Лавры, а также многочисленных храмов и монастырей, расположенных на территории Украины.