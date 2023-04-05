Военное обозрение
Войти Регистрация

МИД России: за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви

21
МИД России: за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви

В Министерстве иностранных дел РФ потребовали от украинских властей незамедлительно освободить главу Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Помимо этого, священнослужителю должна быть оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом говорится в заявлении специального представителя МИД России по вопросам свободы вероисповедания Геннадия Аскальдовича, опубликованном на официальном портале ведомства.

Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом

- сказано в документе.

Аскальдович заявил, что в условиях гонений со стороны киевского режима на иерархов Украинской православной церкви образ митрополита Павла приобретает ореол мученичества. В то же время слова президента Украины о том, что его страна является в настоящее время образцом веротерпимости, звучат как верх цинизма.

Дипломат отметил, что киевский режим делает все возможное для искоренения канонической православной церкви на Украине.

Этот факт цинично подтвердил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк, который сказал, что надо было «зачистить» УПЦ сразу же после начала СВО

- заявил Аскальдович.

Дипломат уверен, что из-за подобных заявления и действий за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви. МИД РФ осуждает попытки украинских властей осуществить захват Киево-Печерской Лавры, а также многочисленных храмов и монастырей, расположенных на территории Украины.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:16
    +6
    "Позорная слава??"Да им плевать.."А Васька слушает,да ест.."Крылов.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Да им плевать.

      laughing
      Им - на них-то как раз похрену. Открывайте западную и американскую прессу в первую очередь - как только он начал долбать церковь, там все статьи в любых вообще газетах - против Селянского. Вот что категорически нельзя трогать любому политику в США, или поддерживаемого США - это церковь, причем любую. Все, Селянский именно атакой на церковь подписал приговор себе - любую сожжению Одессу или массовый расстрел военнопленных прямо в Раде ему как раз бы простили легко, но не церковь. Католики впрягутся за московский патриархат с визгом и рьяно, любое падение авторитета любой церкви автоматическое падение их влияния прицепом
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:52
        +1
        Вы хоть понимаете,что они -лицемеры?Православную Московского Патриархата-можно гнобить,даже нужно.Католическую,или униатскую,ни-ни..
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:17
    +2
    МИД России: за режимом Зеленского закрепится позорная слава гонителей православной церкви


    Подозреваю что Зеленскому это глубоко пофиг,как и зарубежу.Хватит пытаться кого то пристыдить.Иногда лучше молчать.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:20
    +1
    Если Зеленский до сих пор не уничтожен ракетным ударом, значит кому-то это выгодно.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:41
      +1
      Ну, будет там не Зеленский, а какой-нибудь Синенский. Что изменится? Страна набрала столько долгов, что давно находится под внешним управлением, все решения принимаются в Вашингтоне.
      1. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 14:43
        -1
        Ну дело не в решениях. Колонией кто-то должен управлять. Если структура пойдет в разнос, то и контроль колонией ослабеет. С другой стороны, нам тоже не выгодно, чтобы Украина превращалась в Афганистан или другую банановую республику. Но я бы разнес. А там уже видно было бы. Не время сейчас сложных планов. Нужны простые решения.
        1. Normann
          Normann Сегодня, 14:47
          0
          Колонией кто-то должен управлять
          очередного найдут моментом.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:20
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    "Позорная слава??"Да им плевать.."А Васька слушает,да ест.."Крылов.

    МИД нашлет проклятия wassat
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: Buyan
      Цитата: dmi.pris1
      "Позорная слава??"Да им плевать.."А Васька слушает,да ест.."Крылов.

      МИД нашлет проклятия wassat

      кошмарную "красную черту"...типа-"анафема".
  5. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 14:27
    -1
    А что Россия при Путине уже утратила тысячелетнюю репутацию защитницы Православной Веры?

    РФ уже ничего не может?

    Патриарх тов. Гундяев молчит как рыба вместо того чтобы объявить публично и громогласно анафему сатанинской власти Украины?

    За МИДом РФ окончательно закрепилась слава озабоченных импотентов.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 14:44
      +1
      Вас послушать так получается что МИД - импотенты, Патриарх Кирилл - рыба, РФ - ничего не может, Россия при Путине потеряла все, что было наработано за тысячу лет.
      Знаете, ваш пасквиль напоминает мне притчу про муху и пчелу в той его части, где каждая из них видит то, что она хочет видеть. И вот почему-то вы видитесь именно той самой мухой tongue
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:51
      0
      Насчет тысячи лет, это вы махнули. До падения Константинополя в 1453 году защитницей православной веры считалась Византия.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:27
    0
    Да ладна! За рубежом об нем забудут сразу после того как он туда свалит. Первый раз чтоли, ну будут для проформы раз в год давать ножку поднять отсилы.
  7. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:31
    +1
    Да этому черту плевать кто что о нём думает, он уже давно перешёл рубикон.
  8. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:32
    0
    Историю пишут победители, забыл наш МИД? Так что его сделают героем и причислят к лику святых в случае победы Украины и развала России!!! А все к тому идёт к сожалению и ужасу. Чувство самосохранения есть у нашей власти или они там уже договорились все о золотых парашютах и гарантиях безопасности от партнёров?
  9. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 14:34
    +1
    Как хорошо что интернет всё помнит...

    ==2021год==
    Владимир Зеленский во время интервью РБК-Украина, на вопрос об отношении к религии ответил, что темы веры и религии традиционно не обсуждаются в его семье :


    и...


    ==2023 год==
    Таким образом президент Украины Владимир Зеленский переводит религиозную войну, начатую его предшественником, в горячую и, возможно, необратимую стадию.
    После того, как президент Украины Владимир Зеленский озаботился изгнанием монахов из Киево-Печерской Лавры, у православных людей появляются мысли: а не Антихрист ли он?
    Taken from: ukraina.ru
    ---
    Собственно вот такой прогресс в движении к дегрессии. Не понимаю как так можно скатиться к чёрти-куда (не к месту вспомянутому) если только под боевой наркотой. Ну это вообще не смешно.

    P.S. Для справки: «День крещения Киевской Руси — Украины» был учреждён как государственный праздник 25 июля 2008 года при пр. В.А.Ющенко, а история с Томасом ещё была впереди.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:37
    0
    Только страх за свою гнилую шкуру, может вразумить Зе и его банду.
    Пока же они уверены в полной своей безопасности.
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 14:39
    +2
    Позорная слава кому - еврею, сумевшего "нагнуть" местную православную церковь? Успешно продолжившему дело "папередников" по уничтожению христианства вна Украине? Сначала раскололи церковь на "московскую" и "украинскую", а дальше вот это вот всё...
    Да ему небось в Израиле медаль дадут ;)
  12. Майя
    Майя Сегодня, 14:45
    0
    изначально непрофессиональны и недальновидны на украине все от дипломатов,военных до всех и опасно идиоитичны((
  13. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 14:53
    0
    Во первых наркоше пофиг что думает вечно озабоченный МИД . Во вторых и кто виноват как обычно, кто им улыбался, делал бизнес с ними ,очень много позволял, целовался в засос с так называемым братьями - так они сидят в столице и всем известны. В третьих, лавру и церкви захватывают и унижают а они молебен проводят за всу . И тем более они отказались от московского патриархата. Они точно за Россию или при ком больше денег будет?