Президент ПМР: ФБР проигнорировало предложение Тирасполя касательно допуска к проведению расследования предотвращённого теракта

ФБР не сочло нужным принять наше предложение, хотя в кортеже также находилась и гражданка США. По факту это их полное право, ведь такие у них обязанности, однако, ведомство всё же не проявляло в этом публичной активности

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проигнорировало предложение Тирасполя касательно его допуска к проведению расследования недавно предотвращённого властями теракта.Лидер Приднестровья также рассказал о том, что обратился напрямую к руководству американского органа внутренней разведки с тем, чтобы предоставить ему возможность принять участие в расследовании возбуждённого уголовного дела по факту подготовки теракта в Тирасполе, направленного против Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).– цитирует Красносельского пресс-служба главы республики.В этой связи не лишним было бы упомянуть и о встрече главы ПМР с послом США в Молдавии Кентом Логсдоном, в ходе которой первый заявил о том, что руководство региона вовсе не препятствует ходу расследования других заинтересованных структур, предложив специалистам из ФБР принять в нём участие. В то же время он отметил, что правоохранительные органы республики выразили полную готовность предоставить сотрудникам американского ведомства доступ к собранной доказательной базе, чтобы у них была возможность более детально заняться изучением всех материалов.Напомним, что теракт злоумышленники намеревались совершить в Бендерах в отношении делегации ОБСЕ, когда та должна была возвращаться в Кишинёв. Теракт был пресечён сотрудниками силовых структур Приднестровья. Более того, предпринимались и попытки покушения на самого Красносельского, которые также провалились. Позже сам лидер республики заявил, что все задержанные по делу о подготовке диверсий имели отношение к СБУ.