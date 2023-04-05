В районе Ленинградской АЭС заметили неопознанный летающий объект

В воздушном пространстве над Ленинградской областью, недалеко от города Сосновый Бор, в котором расположена Ленинградская АЭС, замечен очередной неопознанный летающий объект, передвигающийся на высоте 10 тыс метров над землей.Как правило, на таких высотах летают обычные пассажирские авиалайнеры, а разведывательные аэростаты, подобные недавно зафиксированным над территорией США, следуют на гораздо больших высотах.Исходя из имеющейся в настоящее время информации, наиболее вероятно, что неопознанный летающий объект является небольшим метеозондом, вылетевшим за пределы района обычного расположения.У стран НАТО отсутствует необходимость в осуществлении разведывательных действий в Ленинградской области посредством использования аэростатов-шпионов. Для этих целей Запад использует самолеты-разведчики, летающие над территориями Финляндии и Эстонии.Китай был вынужден прибегнуть к использованию разведывательных аэростатов потому, что центральные районы США труднодоступны для других средств ведения разведки.Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский стратегический самолет-разведчик RC-135В. Разведывательный самолет американских ВВС совершил полет с юга на север в восточной части Финляндии.Как заявили представители военного командования американской армии, полет самолета-разведчика был осуществлен, чтобы продемонстрировать приверженность Европейского командования вооруженных сил США готовность усиления оперативного взаимодействия с Финляндией.