Военное обозрение
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В районе Ленинградской АЭС заметили неопознанный летающий объект

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В районе Ленинградской АЭС заметили неопознанный летающий объект

В воздушном пространстве над Ленинградской областью, недалеко от города Сосновый Бор, в котором расположена Ленинградская АЭС, замечен очередной неопознанный летающий объект, передвигающийся на высоте 10 тыс метров над землей.


Как правило, на таких высотах летают обычные пассажирские авиалайнеры, а разведывательные аэростаты, подобные недавно зафиксированным над территорией США, следуют на гораздо больших высотах.

Исходя из имеющейся в настоящее время информации, наиболее вероятно, что неопознанный летающий объект является небольшим метеозондом, вылетевшим за пределы района обычного расположения.

У стран НАТО отсутствует необходимость в осуществлении разведывательных действий в Ленинградской области посредством использования аэростатов-шпионов. Для этих целей Запад использует самолеты-разведчики, летающие над территориями Финляндии и Эстонии.

Китай был вынужден прибегнуть к использованию разведывательных аэростатов потому, что центральные районы США труднодоступны для других средств ведения разведки.

Ранее в районе российско-финской границы был замечен американский стратегический самолет-разведчик RC-135В. Разведывательный самолет американских ВВС совершил полет с юга на север в восточной части Финляндии.

Как заявили представители военного командования американской армии, полет самолета-разведчика был осуществлен, чтобы продемонстрировать приверженность Европейского командования вооруженных сил США готовность усиления оперативного взаимодействия с Финляндией.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Harald Linden
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:47
    +2
    На мой взгляд эта новость просто ни о чём.Как в мультфильме "А может быть ворона?" одни догадки.
    1. B44
      B44 Сегодня, 14:55
      0
      Вроде ничего, пролетел воздушный шар с прикрепленной к нему коробкой, жена прислала мужу бутерброды на работу, важная новость, видно, что она очень любит своего мужа.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:55
    -1
    при внимательном рассмотрении, на неопознанном летающем объекте можно прочесть надпись:
    Made in China
  3. Lelechka
    Lelechka Сегодня, 14:57
    0
    Конечно же очень интересно читать про страны, у кого и как что летает, но были ли предприняты какие либо действия по отношению к объекту, парящему над АЭС?
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:57
    0
    Думаю правды нам не скажут. Прощупывают ПВО скорее всего вражины.