Губернатор Брянской области: БПЛА ВСУ с взрывным устройством атаковал Суземский район

Суземский район Брянской области опять подвергся атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Глава Брянской области рассказал, что украинский дрон нес взрывное устройство, которое и сбросил в Суземском районе. В результате данной атаки беспилотника есть один пострадавший, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники оперативных служб. По словам Богомаза, разрушений в результате атаки дрона нет.
Напомним, что с начала специальной военной операции украинские формирования регулярно подвергают атакам территорию Брянской области. Так, ранее ВСУ тем же способом пытались атаковать объекты на территории Брянского, Климовского и Суражского районов Брянской области. В начале февраля 2023 года средства противовоздушной обороны ВС РФ отразили нападение сразу девяти беспилотников ВСУ на Стародубский район Брянской области.
В минувший понедельник украинские формирования с помощью беспилотника атаковали военкомат и здание отдела полиции в Севском районе Брянской области. По счастливой случайности, жертв также удалось избежать.
Отметим, что киевский режим активно применяет дроны ввиду кризисного состояния своих военно-воздушных сил. Это обстоятельство требует дальнейшего совершенствования тактики противодействия сил противовоздушной обороны ВС РФ атакам беспилотных летательных аппаратов