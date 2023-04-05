Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожены до 410 боевиков ВСУ и иностранных наемников

В последнее время пресс-служба Минобороны РФ провела некоторую реформу в части донесения информации до общественности о событиях в зоне спецоперации. Теперь перед брифингом Конашенкова информацию по оперативной обстановке на отдельных направлениях фронта сообщают начальники пресс-центров соответствующих группировок войск ВС РФ, действующих в зоне СВО.
Доклады начальников пресс-центров группировок войск более насыщены подробностями и, судя по видеозаписям, ведутся в районах, близких к передовой. Затем уже министерская пресс-служба агрегирует и дополняет эти сведения.
Касательно ситуации непосредственно на линии соприкосновения и в зоне СВО в целом, по данным Минобороны оперативная обстановка на фронте существенных изменений не претерпела. Российское командование продолжает изматывание сил противника на позициях и поражение скопления резервов, складов и мест сосредоточения военной техники ВСУ в тылу. Хотя, по сообщениям начальников пресс-центров группировок войск, на отдельных участках происходят локальные стычки с противником.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что на Красно-Лиманском направлении, где в последние дни наблюдается активизация действий российских войск, в ходе применения фугасных авиабомб наши летчики поразили несколько наблюдательных пунктов и мест дислокации ВСУ. По позициям врага работала артиллерия и ТОС. Общие потери украинских боевиков составили до 80 человек личного состава, подавлена гаубица Д-30.
На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской Народной Республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области. Как всегда, украинские ДРГ использовали переоборудованные пикапы и бронемашины, четыре из которых были уничтожены вместе с 40 диверсантами.
Вновь наибольшие потери украинские формирования несут на западе от Донецка, пытаясь, в том числе, удержать Артемовск, почти полностью окруженный и в основном контролируемый ЧВК «Вагнер». За сутки здесь уничтожены до 410 боевиков ВСУ и иностранных наемников, сообщает российское военное ведомство. Потери неприятеля в технике составили: один танк, два БТР и четыре бронемашины.
Деятельность еще трех ДРГ противника пресечена нашими военными группировки «Восток» в районе поселка Владимировка, пгт Мирное и Никольское, последнее расположено в 25 км от станции Мариуполь в ДНР. В районе села Новомихайловка южнее Макеевки наши накрыли склад боеприпасов ВСУ, еще один попал под удар вблизи Гуляйполя Запорожской области.
На этот раз возросла активность Воздушных сил ВСУ в небе. Наши летчики-истребители сбили МиГ-29 в районе города Селидово, близ железнодорожной станции Селидовка в Донецкой Народной Республике. Российскими средствами ПВО за стуки перехвачены и уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и 22 украинских беспилотника различного типа.