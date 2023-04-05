Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожены до 410 боевиков ВСУ и иностранных наемников

7
Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожены до 410 боевиков ВСУ и иностранных наемников

В последнее время пресс-служба Минобороны РФ провела некоторую реформу в части донесения информации до общественности о событиях в зоне спецоперации. Теперь перед брифингом Конашенкова информацию по оперативной обстановке на отдельных направлениях фронта сообщают начальники пресс-центров соответствующих группировок войск ВС РФ, действующих в зоне СВО.


Доклады начальников пресс-центров группировок войск более насыщены подробностями и, судя по видеозаписям, ведутся в районах, близких к передовой. Затем уже министерская пресс-служба агрегирует и дополняет эти сведения.

Касательно ситуации непосредственно на линии соприкосновения и в зоне СВО в целом, по данным Минобороны оперативная обстановка на фронте существенных изменений не претерпела. Российское командование продолжает изматывание сил противника на позициях и поражение скопления резервов, складов и мест сосредоточения военной техники ВСУ в тылу. Хотя, по сообщениям начальников пресс-центров группировок войск, на отдельных участках происходят локальные стычки с противником.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» сообщил, что на Красно-Лиманском направлении, где в последние дни наблюдается активизация действий российских войск, в ходе применения фугасных авиабомб наши летчики поразили несколько наблюдательных пунктов и мест дислокации ВСУ. По позициям врага работала артиллерия и ТОС. Общие потери украинских боевиков составили до 80 человек личного состава, подавлена гаубица Д-30.

На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской Народной Республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области. Как всегда, украинские ДРГ использовали переоборудованные пикапы и бронемашины, четыре из которых были уничтожены вместе с 40 диверсантами.

Вновь наибольшие потери украинские формирования несут на западе от Донецка, пытаясь, в том числе, удержать Артемовск, почти полностью окруженный и в основном контролируемый ЧВК «Вагнер». За сутки здесь уничтожены до 410 боевиков ВСУ и иностранных наемников, сообщает российское военное ведомство. Потери неприятеля в технике составили: один танк, два БТР и четыре бронемашины.

Деятельность еще трех ДРГ противника пресечена нашими военными группировки «Восток» в районе поселка Владимировка, пгт Мирное и Никольское, последнее расположено в 25 км от станции Мариуполь в ДНР. В районе села Новомихайловка южнее Макеевки наши накрыли склад боеприпасов ВСУ, еще один попал под удар вблизи Гуляйполя Запорожской области.

На этот раз возросла активность Воздушных сил ВСУ в небе. Наши летчики-истребители сбили МиГ-29 в районе города Селидово, близ железнодорожной станции Селидовка в Донецкой Народной Республике. Российскими средствами ПВО за стуки перехвачены и уничтожены 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и 22 украинских беспилотника различного типа.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:31
    +1
    Раньше был один Конашенков, теперь их много.....
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 16:06
      +4
      Знаете, какое словечко всё чаще звучит в речах западных экспертов? Endgame. Конец игры.
      От украины устали. Украина слишком дорого обходится, а результата не даёт.
      Как говорил в фильме «Щорс» головной атаман Петлюра, «Где радость победы?!».
      Им туда уже поставили вооружений на несколько средних стран тире пару крупных стран, а оно всё «выбросила в пропасть». И Зеленский продолжает «У вас ещё что-то осталось? Дай!».
      По деньгам опять же под $200 миллиардов. Нет, понятно, что вся так называемая «помощь» – это кредиты под конские проценты. Но какой смысл их давать, если украина всё равно не сможет их вернуть?
      Ну вот эти танки, о которых было столько шума. Они поступают малыми порциями(тем более с учетом непубличной информации о том что у блока НАТО кондиционно менее 25% от европейского и американского танкового парка). По сообщениям украинских чиновников (которые подтверждаются сводками), ВСУ теряет в день от десяти танков. Этих самых обещанных "300 танков" такими темпами хватит на месяц максимум. Причём, заметьте, не месяц интенсивного наступления, а месяц текущих позиционных боёв. Ну не получается собрать ударный кулак.
      С "созданными"(переименованными) для наступления «ударными» бригадами схожая картина. Они не в тылу, они все уже брошены воевать на фронт. Где резервы для «наступа»?
      Тем более что обещанные танки
      а) разнородные, что затрудняет их обслуживание, ремонт и снабжение
      б) преимущественно весьма старые (особенно Леопард-1, которых большинство)
      в) Челленджеры и Абрамсы очень тяжёлые, они вязнут в грунте (и жрут бешеное количество горючего)
      г) на Челленджерах стоят нарезные пушки, поэтому у них маленький радиус стрельбы – современные российские танки могут расстреливать их издалека, не подпуская их на дистанцию поражения
      Ну и целая куча других аналогичных деталей.
      Видел укрокартинку, где чубатые ставят рядом Челленджер и российский танк и ржут, что британский сильно больше. Если бы они играли хотя бы в танчики, то знали бы, что большие габариты в таких случаях – это плохо. Тяжелее скрыть, легче попасть. Чем более приземлённый и незаметный танк – тем лучше.
      Но где здравый смысл, а где свидомиты…
      И тут выходит Игнат и говорит «У нас есть 72 самольота».
      Вы когда-нибудь видели, чтобы Шойгу или Герасимов рассказывали, сколько у нас самолётов или чего-нибудь другого?
      Тут или чубатый врёт, или его надо расстрелять за разглашение военной тайны. Если не расстреляют, значит брешет, и нет у них такого количества.
      Кстати, сегодня ночью летели Герани, и самольотов стало меньше.
      Ещё вроде бы как прижмурился редкостный уродец с позывным «Мадяр». Который собирал деньги на то, чтобы сбрасывать с дронов на наших бойцов химическое оружие. А теперь приуныл. Инфа не 100%, фото не с очень удачного ракурса, но очень похож.
      Но это всё такое, циферки. Заявления гораздо интереснее.
      Из Вашингтона уже несколько штук прозвучало, от разных лиц, всё более настойчивых. Общий смысл всех их сводится к «Мы хотим видеть наступление!!! украинцы, вы что-то не торопитесь умирать! Бегом!»
      А наступать особо нечем, поэтому Зеленский и тянет.
      Между тем из Европы раздаются более мрачные заявления «Это наступление последнее. На ещё одно у нас просто нет ресурсов».
      Это я вот всё антураж развожу, декорации. Как говорила одна маленькая , когда ещё не стала пародией на самого себя, «Красиво, интерьер».
      Что я в прошлом году писал? «Террор – оружие проигравших».
      Вот и давеча в Питере был совершён террористический акт.
      Заметьте, со стратегической точки зрения абсолютно бессмысленный. Был убит не министр, не генерал, не учёный, не ещё какой-то важный персонаж. Просто околовоенный блогер. Он не принимал каких-то стратегических решений, не изобретал новые виды оружия, не обладал секретной информацией или ещё что-то в этом роде. То есть его устранение не решало никаких задач.
      Кроме одной. Отвлечение внимания.
      Таких задач по отвлечению внимания киевский террористический режим реализует сейчас две. Вторая – это рейдерский захват Киево-Печерской Лавры. Вопрос: почему именно сейчас? То есть у режима было 9 лет, чтобы выбрать время для такого захвата. Можно было попытаться сделать это и в относительно спокойном 2016 году, и сразу после получения «томоса». Но засуетились именно сейчас, в разгар военных действий. Раскалывая не только собственный тыл, но и ряды ВСУ, где также присутствуют прихожане УПЦ.
      Зачем? Отвлечение внимания. Нет, коммерческий интерес в захвате чужого имущества тоже есть, безусловно, но вот время захвата – оно выбрано именно для этого.
      Так от чего нас и их (жителей бывшей украины) пытаются отвлечь подобным шумом? Что в эти дни происходит такого?
      А вот оно - знамя над городской администрацией Артёмовска.
      И активное продвижение российских штурмовиков по зачистке города. Плюс к этому околокотловые ситуации ещё в нескольких местах. Например, 53-я бригада (которую британцы тренировали) в плачевном состоянии и ещё несколько дней такого компота – она прекратит своё существование.
      Как говорила птица-говорун, «Держаться нету больше сил». Фронт потихоньку начинает сыпаться.
      Именно это является главной новостью текущего момента.
      Нацисты, чтобы скрыть потерю центра города, снимают смешные видосики. Сидит типа «боець» в комнате, на фоне тишина, выстрелов нет, геолокации тоже никакой, и рассказывает «Я в Бахмуте, и ничего-то вы не взяли, ахахах, явсясмиюся».
      Я такие же могу снимать, не выходя из своей квартиры. «А вот я уже взял штурмом Капитолий в Вашингтоне» на фоне белой стены.
      Такое же убожество 2 недели они снимали по Соледару, рассказывая «И вовсе мы не обоср слили Соледар».
      Но чубатые рабы верят. Геббельс-ТВ не врёт.
      А военкурятник вместо своей непосредственной работы устроил шум по вызванному укрятником поводу.
      При этом, повторюсь, о гибели Дениса Семёнова никто из них не горевал и не убивался. Не из их тусовки. И Денису, который погиб, вытаскивая тело товарища с передовой, никто Орден Мужества не вручил.
      Суетливые не похлопотали, хлопотливые не подсуетились. У него ведь не было корочки помощника депутата от «Спривидливой России За Кривду»[уголовником-налетчиком банков он также не был]...
      Я может что-то не так говорю?
      Обложившись чинами и корками, присев на государственное финансирование, борются с преступным режимом на деньги этого самого режима. Такие же, как либерасты (а зачастую из той же тусовки). Объединённая оппозиция имени Бабакова-Прилепа-Лавлинского-Зильбетруда. Тьфу, позорище.
      Ладно, я ж не хотел о них писать. Противно.
      Центр Артёмовска освобождён. Штурмовики движутся вперёд.
      Россия, вопреки стараниям военкурв и помощи "украине" 1-миллиардного коллективного Запада, побеждает. Скучно, методично, «по учебнику».
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Знаете, какое словечко всё чаще звучит в речах западных экспертов?

        Вообще то это комментарий Александра Роджерса, надо ссылочку давать, а то получается, что это Ваш комментарий, что некрасиво. https://alexandr-rogers.livejournal.com/1651843.html
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:36
    +1
    В расход пошли Миги из последнего подгона?
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:44
    0
    Как всегда, украинские ДРГ использовали переоборудованные пикапы и бронемашины, четыре из которых были уничтожены вместе с 40 диверсантами.

    ??? 40 диверсантов в 4х пикапах? 4х бронемашинах? Как-то непонятно написано. what
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:46
    0
    Зе не успокоится пока их не станет 4 100 000.
  5. zenion
    zenion Сегодня, 15:55
    0
    Кого было больше ВСУ или иностранных наёмных работников. Всу конечно было меньше, ведь приходится набирать закордонцев всуе в поте лица их.