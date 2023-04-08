В США учения ВМС Китая называют «репетицией морской блокады Тайваня» и предлагают «разоблачить» действия Пекина

Несмотря на то, что ВМС США расширяют свои эксперименты с беспилотниками, их высшее руководство говорит, что морякам предстоит многому научиться, прежде чем развертывать беспилотные системы для защиты Тайваня от возможного нападения в ближайшие несколько лет.
Отмечено, что уроки, полученные у берегов Южной Америки, помогут военно-морским силам США усовершенствовать и выстроить миссии по сбору разведывательных данных и зондированию, которые будут иметь большое значение для противодействия Китаю.
У руководства США растет тревога по поводу того, что Пекин может вторгнуться на Тайвань. Китайские вооруженные силы предпринимают больше действий, которые, хотя и находятся за порогом вооруженного конфликта, всё же квалифицируются как агрессивные - в глазах Министерства обороны США. Свои действия за тысячи км от границ США, в том числе действия по размещению тактического ядерного оружия в Европе, Вашингтон агрессивными, конечно же, не считает.
Действия Китая называет так называемой «кумулятивной стратегией» Джеймс Холмс, профессор Военно-морского колледжа США. По его словам, это растущая серия разрозненных действий, которые вместе имеют больший эффект.
Представьте ситуацию в Южно-Китайском море глазами филиппинца, вьетнамца? Выглядит мрачно. Он видит китайский рыболовецкий флот, встроенное в него ополчение и крупнейшую в мире береговую охрану, при поддержке ВМС НОАК, самолетов и ракет. Эта сила полностью превосходит его береговую охрану и его флот, которые вряд ли смогут его защитить.
— сказал Холмс.
Интересно, что американского профессора вдруг стало заботить мнение рядового среднестатистического вьетнамца...
Адмирал ВМС США Гилдей в одном обсуждении этой темы на днях заявил:
Нет лучшего способа конкурировать с КНР, чем разоблачить его действия.
«Разоблачение» собираются осуществлять в том числе с помощью беспилотных платформ у морских границ КНР.
Напомним, что на данный момент близ Тайваня проходят учения НОАК. Характер учений таков, что корабли ВМС НОАК выстроились фактически по периметру острова, что на Тайване расценили как тренировку попытки осуществления морской блокады. Тем временем в США заявляют, что «озабочены попытками китайского флота отрепетировать блокаду Тайваня». В конгрессе США на этом фоне предлагают «ускорить процессы предоставления Тайбэю противокорабельного оружия».