В США учения ВМС Китая называют «репетицией морской блокады Тайваня» и предлагают «разоблачить» действия Пекина

Представьте ситуацию в Южно-Китайском море глазами филиппинца, вьетнамца? Выглядит мрачно. Он видит китайский рыболовецкий флот, встроенное в него ополчение и крупнейшую в мире береговую охрану, при поддержке ВМС НОАК, самолетов и ракет. Эта сила полностью превосходит его береговую охрану и его флот, которые вряд ли смогут его защитить.

Нет лучшего способа конкурировать с КНР, чем разоблачить его действия.