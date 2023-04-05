Сейм Латвии принял закон о восстановлении обязательного призыва на военную службу

Латвия восстанавливает с 1 июля 2023 года обязательный призыв на военную службу. Соответствующее решение сегодня принял в третьем чтении Сейм Латвии, поддержав принятие закона об обязательной военной службе.Теперь граждан Латвии мужского пола по достижению возраста 18 лет будут призывать на военную службу сроком на 1 год. Таким образом, страна возвращается к призывной модели комплектования национальных вооруженных сил, существовавшей до 2007 года.Напомним, что в 2007 году по инициативе тогдашнего министра обороны Латвии Атиса Слактериса воинская обязанность в республике была отменена. Рига тогда делала упор на формирование профессиональной армии. Поэтому вооруженные силы комплектовались на добровольной основе мужчинами и женщинами, достигшими 18-летнего возраста.Изменить модель комплектования личного состава вооруженных сил Латвию заставила начавшаяся специальная военная операция ВС РФ на Украине. Судя по всему, Запад рассматривает страны Прибалтики, как и Польшу, в качестве «второго эшелона» человеческих ресурсов в случае масштабного вооруженного противостояния с Россией.Поскольку обеспечить должное количество военнослужащих посредством найма контрактников в этом случае не удастся, да и потребность в мобилизационном резерве высокой численности сохраняется, в странах Прибалтики и в Польше будут проводиться мероприятия по дальнейшему восстановлению призывного принципа комплектования вооруженных сил.В настоящее время общая численность вооруженных сил Латвии составляет 16 700 человек. Большая часть личного состава занята в сухопутных войсках страны.