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Сейм Латвии принял закон о восстановлении обязательного призыва на военную службу

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Сейм Латвии принял закон о восстановлении обязательного призыва на военную службу

Латвия восстанавливает с 1 июля 2023 года обязательный призыв на военную службу. Соответствующее решение сегодня принял в третьем чтении Сейм Латвии, поддержав принятие закона об обязательной военной службе.


Теперь граждан Латвии мужского пола по достижению возраста 18 лет будут призывать на военную службу сроком на 1 год. Таким образом, страна возвращается к призывной модели комплектования национальных вооруженных сил, существовавшей до 2007 года.

Напомним, что в 2007 году по инициативе тогдашнего министра обороны Латвии Атиса Слактериса воинская обязанность в республике была отменена. Рига тогда делала упор на формирование профессиональной армии. Поэтому вооруженные силы комплектовались на добровольной основе мужчинами и женщинами, достигшими 18-летнего возраста.

Изменить модель комплектования личного состава вооруженных сил Латвию заставила начавшаяся специальная военная операция ВС РФ на Украине. Судя по всему, Запад рассматривает страны Прибалтики, как и Польшу, в качестве «второго эшелона» человеческих ресурсов в случае масштабного вооруженного противостояния с Россией.

Поскольку обеспечить должное количество военнослужащих посредством найма контрактников в этом случае не удастся, да и потребность в мобилизационном резерве высокой численности сохраняется, в странах Прибалтики и в Польше будут проводиться мероприятия по дальнейшему восстановлению призывного принципа комплектования вооруженных сил.

В настоящее время общая численность вооруженных сил Латвии составляет 16 700 человек. Большая часть личного состава занята в сухопутных войсках страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Saeima
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:33
    +2
    Весь л/с указанной армии задействован на обслуживании оккупационного контингента на базах наты (повара, сантехники, водители).
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 15:39
    0
    В Латвии же всего 1.8 М человек..включая стариков, женщин..калек головного мозга и грудничков...куда они лезут.
    Достаточно одной ракеты Искандер с Я\Боеголовкой..и эта страна перестанет существовать.
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 15:41
    0
    А вот сами граждане/неграждане хотят служить? И будут ли? Ведь гораздо проще свалить в гейропские страны - и прощай, латвоармия))) wassat
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:57
    0
    Сейм Латвии принял закон о восстановлении обязательного призыва на военную службу
    - а как же либеральные ценности?! А как же "права человека", которые желания личности ставят превыше всего?! Это же насилие над личностью - обязательный призыв на службу. Ай-яй-яй, нехорошо...
  5. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:45
    0
    Латвия восстанавливает с 1 июля 2023 года обязательный призыв на военную службу
    Не было бы счастья, да несчастье помогло. Надо полагать латыши в восторге от перспектив стать пушечным мясом во славу великой Америки (да, будет она благословенна), свободы и демократии в виде 58 гендеров...