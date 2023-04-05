Военкор показал оборонительные сооружения в Херсонской и Запорожской областях

Репортер ВГТРК Александр Сладков показал оборонительные сооружения на территориях Херсонской и Запорожской областей. Линии обороны, воздвигнутые на южном направлении, призваны остановить возможные попытки противника осуществить масштабное наступление с целью разрезать группировку российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Военкор снял на видео и разместил в своем Telegram-канале лишь малую часть воздвигнутых на южном направлении оборонительных сооружений. В кадр попали многочисленные линии противотанковых бетонных "зубов дракона", которыми буквально усеяны поля в регионе. По словам Сладкова, российская армия не останавливается на достигнутом - огромное количество грузовых автомобилей беспрерывно везет готовые для установки "тетраэдры".
Настроение у военнослужащих очень боевое. Бойцы российской армии буквально рвутся в бой и полны решимости пресечь любые попытки боевиков киевского режима прорвать оборону и захватить ранее освобожденные ВС РФ населенные пункты.
Патрули российской армии даже в ночное время суток полностью контролируют территорию. Патрули не только стоят на постах, но также осуществляют патрулирование дорог в прифронтовой полосе.
Противник не скрывает своих планов в ближайшие месяцы или даже недели совершить попытку широкомасштабного наступления с целью захвата ключевых населенных пунктов на южном направлении с целью перерезания сухопутного коридора в Крым и отсечения от путей снабжения группировки российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.