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Военкор показал оборонительные сооружения в Херсонской и Запорожской областях

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Военкор показал оборонительные сооружения в Херсонской и Запорожской областях

Репортер ВГТРК Александр Сладков показал оборонительные сооружения на территориях Херсонской и Запорожской областей. Линии обороны, воздвигнутые на южном направлении, призваны остановить возможные попытки противника осуществить масштабное наступление с целью разрезать группировку российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.


Военкор снял на видео и разместил в своем Telegram-канале лишь малую часть воздвигнутых на южном направлении оборонительных сооружений. В кадр попали многочисленные линии противотанковых бетонных "зубов дракона", которыми буквально усеяны поля в регионе. По словам Сладкова, российская армия не останавливается на достигнутом - огромное количество грузовых автомобилей беспрерывно везет готовые для установки "тетраэдры".

Настроение у военнослужащих очень боевое. Бойцы российской армии буквально рвутся в бой и полны решимости пресечь любые попытки боевиков киевского режима прорвать оборону и захватить ранее освобожденные ВС РФ населенные пункты.

Патрули российской армии даже в ночное время суток полностью контролируют территорию. Патрули не только стоят на постах, но также осуществляют патрулирование дорог в прифронтовой полосе.

Противник не скрывает своих планов в ближайшие месяцы или даже недели совершить попытку широкомасштабного наступления с целью захвата ключевых населенных пунктов на южном направлении с целью перерезания сухопутного коридора в Крым и отсечения от путей снабжения группировки российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Автор:
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27 комментариев
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  1. aars
    aars Сегодня, 15:36
    -3
    Ой, сколько раз критиковали эти "укрепления", пирамидки...
    Похоже на растрату.
    Разбросанные стройматериалы.
    1. zenion
      zenion Сегодня, 15:53
      +4
      Не просто разбросанные материалы, а то, что утяжелило карманы этих чудо строителей. Нечто типа того цыгана, который нашёл верёвку на заборе. Оказалось, что эта верёвка была привязана к корове.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:29
        0
        Эти разбросанные материалы помогают предотвратить неожиданную атаку абы где, и не дают возможности рассредоточиться противнику при прорыве линии
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:39
    -18
    Вот тут мы приходим к неизбежному вопросу, почему Химер - гомно... Потому что РСЗО в зубах дракона проделает широкие проходы для техники, причем без всякого риска. А Химера - не РСЗО и НАХРЕН в такой ситуации не нужна laughing
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:49
      +7
      Что за безсвязный поток сознания?....
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:41
    -2
    Все укрепления до сантиметра уже со спутника задокументированы пентагоном и загружены в компьютер, симуляторы запущены. Решения будет принимать искусственный интеллект, когда и куда идти. Апробируют на хероях "компьютерную игрушку".
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:43
    +4
    ВСУ может ударить в любом месте...появилась версия что они могут ударит в направлении Белгорода с целью его захвата а потом шантажа.
    В городе Лычаково на Львовщине происходят нехорошие вещи.
    Местные власти выкидывают останки советских солдат и солдат погибших в ПМВ...расчищают местное кладбище для уничтоженных укронациков в СВО.
    Зря они потревожили покой мертвых...с того света может и плохая ответка прилететь галичанам бандеровцам за это мерзкое дело.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:50
      0
      Нападение на Белгород это убийство всей группировки
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 15:55
        +1
        Для укротеррористов это вторично...они могут повторить рейд Басаева...ведь удалось этому террористу наклонить Ельцина и правительство России с тягчайшими последствиями.
        Так что надо быть готовым ко всему.
        1. Tma197725
          Tma197725 Сегодня, 16:08
          -2
          Не одному террористу не удалось даже несмотря на жертвы среди заложников склонить ВВП. Я думаю все это должны признать несмотря на свое отношение к верховному . Так в этом плане это ни к чему не приведет.
        2. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 17:50
          +1
          Цитата: Леха с Андроида.
          они могут повторить рейд Басаева
          Басаеву за его «подвиги», вроде бы, сначала ногу оторвали, а потом и голову?
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 15:44
    +5
    Вот после этого репортажа мне уже не кажется, что мы легко удержим Мелитополь. Не надо держать противника за идиотов. Полагаю, они сейчас день и ночь тренируются эти пирамидки сдвигать, и нормативы постоянно улучшают.

    Ещё есть время выкопать рвы, и залить водой.
    1. aars
      aars Сегодня, 15:45
      -3
      Ров почти ничего не стоит
      Потому ждать его не стоит тоже
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:38
      0
      Сдвинув пирамидки можно сделать узкий проход, через который и полезут танки. Предвестником будет работа инженерной техники. Дать время и определить место прорыва и есть задача пирамидок. Учитывая что их не один ряд, танки будут заперты вдоль каждой линии. Пока не сделают проход инженерные войска. Это опять время и определённое место - узкий проход.
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 16:57
        -1
        Обычный танк с отвалом или стандартный армейский путепроклатчик проложит шоссе в 2 ряда через эти пирамидки за пол часа. Хотя конечно эти недохеопсы лучше чем ничего.
    3. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 17:00
      +1
      Цитата: Kuziming
      Вот после этого репортажа мне уже не кажется, что мы легко удержим Мелитополь. Не надо держать противника за идиотов. Полагаю, они сейчас день и ночь тренируются эти пирамидки сдвигать, и нормативы постоянно улучшают.

      Ещё есть время выкопать рвы, и залить водой.


      ...подогреть смолу, запастись стрелами и дротиками...
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:45
    +6
    Надолбы, конечно, хорошо!
    Но xoxлов только каменюками не остановить.
    Нужны люди. Много людей.
    Техника нужна. Во всех ипостасях.
    Ну и, конечно, разведка. Круглосуточная и глобальная.
    В том числе и с орбиты!
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 15:47
    0
    Какие то пирамидки. Чепуха какая то. Что они вообще смогут сделать ?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:53
      +1
      Одни они то ничего а если с минными полями и другими укрепляниями то для техники заминка, а в степи это уничтожение техники
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 16:10
        +4
        Не напрягайтесь, это наши "небратья" на работу вышли ))))))))))))))
    2. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 16:11
      +4
      Задача этих зубов не остановить а задержать технику противника. Для более прицельного поражения.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:41
      0
      Грани пирамидки рассчитаны так, что танк наехав на неё застрянет, либо опрокинется
  8. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:58
    +2
    Цитата: Bingo
    Вот тут мы приходим к неизбежному вопросу, почему Химер - гомно... Потому что РСЗО в зубах дракона проделает широкие проходы для техники, причем без всякого риска. А Химера - не РСЗО и НАХРЕН в такой ситуации не нужна laughing

    Зачётный юмор)))
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:03
    -4
    Дааа, почитал выше многоголосый стон про "пирамидки".... Мученики мозгового напряжения коллективно напряглись.... А шо це исть надолбы и як воны працювають ни разумиють.
  10. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:11
    +2
    Цитата: kaufman
    Какие то пирамидки. Чепуха какая то. Что они вообще смогут сделать ?

    Ну расчет на то что танк при наезде на пирамидку повредит гусеницу и катки, ну если пирамидку предварительно не расстреляют
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:50
      +1
      Они будут бесшумно в упор расстреливать все пирамидки, или будут делать проход? Ничего мы подождём. Пока расстреливают. И на второй, и третьй, и четвёртой линии будем ждать, пока танки расстреливая в упор пирамидки будут делать проход. Наша артиллерия? Да не. Она по танкам не будет стрелять. Особенно по только что сделанному проходу, через который поползут 30 танков. Все четыре линии пропустят, где танки ползать вдоль линий будут, пока проходы делаются. Интересно сколько нужно снарядов на одну пирамидку. Сопоставима ли цена снарядов и пирамидки. А то тут говорят - пирамидки клондайк при откатах. А сколько стоит уничтожить пирамидку? Вы видели как танк пытается пирамидку преодолеть и что с ним случается?
  11. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 17:07
    +1
    С пирамидками лучше, чем без пирамидок, другое дело, что на них уповать совсем не нужно, уверен, в командовании все понимают.