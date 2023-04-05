«Пятнашка» остаётся одной из немногих частных военных компаний, действующих на украинском фронте. Как и «Вагнер», она состоит почти исключительно из добровольцев из России, бывших советских республик и, в некоторых случаях, из Европы.

Других средств у нас нет, они все на фронте. Эта «Буханка» старше нас всех, но до окопов добирается она лучше танка . С броневиком украинцы уже расстреляли бы нас ракетами или выстрелами из гаубиц

За все эти годы [девять лет] украинцы построили десятки переходов, соединяющих подземную часть коксохимического завода с другими предприятиями. Поэтому наши артиллерийские удары не имеют большого эффекта

Настоящий абсурд заключается в том, что за восемь лет войны русские так и не поняли необходимости производить беспилотники . В итоге им пришлось просить о поставках иранцев, в то время как мы, подобно многим другим подразделениям, купили их в Интернете благодаря пожертвованиям наших сторонников

Всё это по приказу человека, не знавшего позиций.

Несмотря на эти проблемы, российской армии в марте удалось выйти из тупика (на Авдеевском направлении) и продвинуться к Красногоровке, Весёлому и Каменке. Это может предвещать окружение города с трёх сторон по образцу того, что произошло сначала в Соледаре, а затем в Бахмуте

Итальянский журналист посетил линию фронта под Авдеевкой и, пообщавшись с российским бойцами, дал своё описание увиденного.Как утверждается в издании Analisi Difesa, военкор побывал на передовой под Авдеевкой, битва за которую длится с начала проведения спецоперации. Российские войска пытаются на этом участке фронта выдавить ВСУ, чтобы обезопасить от постоянных обстрелов Донецк, расположенный всего в 14 км. Журналист прибыл в расположении бригады «Пятнашка»:Со слов журналиста, штаб подразделения постоянно меняет места своей дислокации, чтобы избежать залпов ракет HIMARS. В качестве средства передвижения штабных офицеров используются УАЗ «Буханка».- заявил один из офицеров, указав на постоянную ведущуюся ВСУ разведку с воздуха с помощью квадрокоптеров.При этом, как утверждает журналист, при приближении к фронту он заметил разорванные остовы двух однотипных фургонов. Прибыв на наблюдательный пункт, он увидел руины города, некогда снабжавшего Европу коксом.- заявил один из военных.Как отмечает журналист, до 2014 году в Авдеевке проживало 30 тыс. людей. К началу СВО здесь оставалось незначительное население, но с 27 марта Киев, опасаясь лояльных к России граждан, провёл принудительную эвакуацию, запретил сюда доступ журналистам и гуманитарным работникам и перерезал все телефонные линии.- заявил француз, воюющий в «Пятнашке», указав, что в настоящее время «мы держим под наблюдением [с БПЛА] каждый уголок этих руин, но не видим, что происходит под землей».Этот боец заявляет и о ряде недостатков, включая зачастую слабую координацию действий между отдельными подразделениями.Так, с его слов, 7 февраля [2023 года] им было приказано продвигаться в промышленную зону, они подчинились, но потеряли бойцов в ходе штурма позиций под артиллерийским обстрелом:Как отметил один из офицеров, проблема состоит в том, что за последние 20 лет Россия никогда серьёзно не относилась к возможности конфронтации с Западом, не чувствовала себя врагом Европы. Считалось, что для разрешения любого спора будет достаточно договоров и переговоров, в том числе благодаря ядерному сдерживанию.- делает вывод итальянский журналист.