Военное обозрение
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Итальянский журналист: Несмотря на проблемы, российской армии в марте удалось выйти из тупика на Авдеевском направлении

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Итальянский журналист: Несмотря на проблемы, российской армии в марте удалось выйти из тупика на Авдеевском направлении

Итальянский журналист посетил линию фронта под Авдеевкой и, пообщавшись с российским бойцами, дал своё описание увиденного.


Как утверждается в издании Analisi Difesa, военкор побывал на передовой под Авдеевкой, битва за которую длится с начала проведения спецоперации. Российские войска пытаются на этом участке фронта выдавить ВСУ, чтобы обезопасить от постоянных обстрелов Донецк, расположенный всего в 14 км. Журналист прибыл в расположении бригады «Пятнашка»:

«Пятнашка» остаётся одной из немногих частных военных компаний, действующих на украинском фронте. Как и «Вагнер», она состоит почти исключительно из добровольцев из России, бывших советских республик и, в некоторых случаях, из Европы.

Со слов журналиста, штаб подразделения постоянно меняет места своей дислокации, чтобы избежать залпов ракет HIMARS. В качестве средства передвижения штабных офицеров используются УАЗ «Буханка».

Других средств у нас нет, они все на фронте. Эта «Буханка» старше нас всех, но до окопов добирается она лучше танка. С броневиком украинцы уже расстреляли бы нас ракетами или выстрелами из гаубиц

- заявил один из офицеров, указав на постоянную ведущуюся ВСУ разведку с воздуха с помощью квадрокоптеров.

При этом, как утверждает журналист, при приближении к фронту он заметил разорванные остовы двух однотипных фургонов. Прибыв на наблюдательный пункт, он увидел руины города, некогда снабжавшего Европу коксом.

За все эти годы [девять лет] украинцы построили десятки переходов, соединяющих подземную часть коксохимического завода с другими предприятиями. Поэтому наши артиллерийские удары не имеют большого эффекта

- заявил один из военных.

Как отмечает журналист, до 2014 году в Авдеевке проживало 30 тыс. людей. К началу СВО здесь оставалось незначительное население, но с 27 марта Киев, опасаясь лояльных к России граждан, провёл принудительную эвакуацию, запретил сюда доступ журналистам и гуманитарным работникам и перерезал все телефонные линии.



Настоящий абсурд заключается в том, что за восемь лет войны русские так и не поняли необходимости производить беспилотники. В итоге им пришлось просить о поставках иранцев, в то время как мы, подобно многим другим подразделениям, купили их в Интернете благодаря пожертвованиям наших сторонников

- заявил француз, воюющий в «Пятнашке», указав, что в настоящее время «мы держим под наблюдением [с БПЛА] каждый уголок этих руин, но не видим, что происходит под землей».

Этот боец заявляет и о ряде недостатков, включая зачастую слабую координацию действий между отдельными подразделениями.

Так, с его слов, 7 февраля [2023 года] им было приказано продвигаться в промышленную зону, они подчинились, но потеряли бойцов в ходе штурма позиций под артиллерийским обстрелом:

Всё это по приказу человека, не знавшего позиций.

Как отметил один из офицеров, проблема состоит в том, что за последние 20 лет Россия никогда серьёзно не относилась к возможности конфронтации с Западом, не чувствовала себя врагом Европы. Считалось, что для разрешения любого спора будет достаточно договоров и переговоров, в том числе благодаря ядерному сдерживанию.

Несмотря на эти проблемы, российской армии в марте удалось выйти из тупика (на Авдеевском направлении) и продвинуться к Красногоровке, Весёлому и Каменке. Это может предвещать окружение города с трёх сторон по образцу того, что произошло сначала в Соледаре, а затем в Бахмуте

- делает вывод итальянский журналист.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:28
    0
    По крайней мере дело сдвинулось с мёртвой точки.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:29
    +4
    Француз прав-абсурд по БПЛА..Да и не только по ним.Хотя ,вроде ситуация улучшается,по тем же ударным БПЛА.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:39
      +3
      многое -правда,как ни противно это признавать.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:43
        +2
        Как отметил один из офицеров, проблема состоит в том, что за последние 20 лет Россия никогда серьёзно не относилась к возможности конфронтации с Западом, не чувствовала себя врагом Европы. Считалось, что для разрешения любого спора будет достаточно договоров и переговоров, в том числе благодаря ядерному сдерживанию.


        Так считала власть России,но так никогда не считал народ России.Пропасть в мировоззрении между этими двумя категориями.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:53
          +2
          Да,верно.Но отдуваться за благодушие власти приходится народу hi
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:42
    0
    Кассам, Котенок и многие другие говорят:

    Относительно сообщений о каких-то подвижках по Авдеевке, то нет как никаких "оперативных окружений Авдеевки", так и каких-то "прорывов ВСУ". Ситуация принципиально пока не изменилась.
    Наши пытаются продвигаться в Первомайском, в районе Водяного и у Красногоровки. Противник опираясь на Авдеевку, пытается нажимать на наши позиции к северу и югу от города, чтобы как минимум сковать их и не дать продвигаться в направлении Тоненького и Орловки.
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:57
    +1
    Цитата: blackGRAIL
    Ситуация принципиально пока не изменилась.

    Тупик он и есть тупик!.Мне хоть итальянский ,хоть из Зинзибара корреспондент не переубедит.Скажет все КАРТА. БОЛЬШЕ ГОДА ситуация не меняется-все окрестности Донецка! recourse hi
  5. BAI
    BAI Сегодня, 17:15
    0
    Там очень много подземных тоннелей, в которых гипс добывали. Еще с 19 века. Можно осуществлять снабжение войск не выходя на поверхность. Что ВСУ и делают.