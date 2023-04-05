В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических . Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок

В перспективе границ между Польшей и Украиной не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Слова главы киевского режима прозвучали в эфире украинского телемарафона.Сегодня Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Это его первая официальная поездка в соседнюю страну, так как раньше он бывал здесь только транзитом во время поездок в другие европейские страны. В Польше Зеленский проводит встречи с представителями руководства страны. Сам визит призван свидетельствовать об «особых» отношениях между Киевом и Варшавой, и это, судя по выступлению Зеленского, действительно так.- заявил глава киевского режима.По утверждению заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, главной темой обсуждения во время поездки Зеленского в Польшу стала военная помощь украинским вооруженным силам от Варшавы и других членов НАТО. Уже сегодня стало известно о том, что Польша передаст Украине 14 самолетов-истребителей советского производства МиГ-29, которые находились на вооружении ее военно-воздушных сил.Что касается рассуждений о границах, то Зеленский все чаще демонстрирует готовность расстаться с последними атрибутами государственного суверенитета Украины. Польские граждане и так уже пользуются особыми привилегиями на Украине, а говорить об отсутствии «исторических границ» между этими странами – настоящее кощунство, если учесть многовековую историю соседства поляков и малороссов.