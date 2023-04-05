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Президент Украины пообещал убрать в будущем все границы с Польшей

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Президент Украины пообещал убрать в будущем все границы с Польшей

В перспективе границ между Польшей и Украиной не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Слова главы киевского режима прозвучали в эфире украинского телемарафона.


Сегодня Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Это его первая официальная поездка в соседнюю страну, так как раньше он бывал здесь только транзитом во время поездок в другие европейские страны. В Польше Зеленский проводит встречи с представителями руководства страны. Сам визит призван свидетельствовать об «особых» отношениях между Киевом и Варшавой, и это, судя по выступлению Зеленского, действительно так.

В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок

- заявил глава киевского режима.

По утверждению заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, главной темой обсуждения во время поездки Зеленского в Польшу стала военная помощь украинским вооруженным силам от Варшавы и других членов НАТО. Уже сегодня стало известно о том, что Польша передаст Украине 14 самолетов-истребителей советского производства МиГ-29, которые находились на вооружении ее военно-воздушных сил.

Что касается рассуждений о границах, то Зеленский все чаще демонстрирует готовность расстаться с последними атрибутами государственного суверенитета Украины. Польские граждане и так уже пользуются особыми привилегиями на Украине, а говорить об отсутствии «исторических границ» между этими странами – настоящее кощунство, если учесть многовековую историю соседства поляков и малороссов.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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45 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:44
    +5
    Новость века прям.Кому и что в очередной раз пообещал Зеленский. Исторически Украина территория,которую вечно делят между собой Россия,Польша,Турция,а скоро и Румыния с Венгрией подтянутся.А как там привыкли выполнять обещания весь мир знает.Одних надули и бегут от ответственности к другим,других надули и бегут к третьим, и так по кругу на протяжении веков от одной стороны к другой.Тут ничего нового и нет.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 15:45
      +2
      Та там сейчас и не граница, а кордон чтоб не сбегали с краины от могилизации и уничтожения народа.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:04
        +2
        Цитата: Mitos
        Та там сейчас и не граница, а кордон чтоб не сбегали с краины от могилизации и уничтожения народа.

        Это для мужского населения только, а мамзелям любых возрастов нет проблем, зато полякам можно и туда и обратно, в любое время. Да и кордон контролируют поляки. "Картина Репина - продали".
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:01
      +2
      Отсутствие границ выльется в открытое поглощение Украины Польшей.
      1. Комментарий был удален.
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 16:37
        0
        Не имею возражений если в дальнейшем аковцы бандеровцев под нож пустят. И наличие резерваций для галицаев под Лембергом будет весьма поучительно.
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:45
    +4
    Беспрерывный поток проституток обеспечен поленьям.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:54
      +3
      Цитата: Alien From
      Беспрерывный поток проституток обеспечен поленьям.


      Польшу в Европе называют Европейским Тайландом.Догадайтесь почему.Полякам и самим этого добра хватает.
      Польша – Таиланд Европы. Массовый секс-туризм на берегах Вислы
      Salon 24: иностранцы считают Польшу самой подходящей для легкого секса страной.
      Такие города, как Краков, Варшава или Гданьск, наполнились секс-туристами. Забавно, что представители британского рабочего класса легко налаживали отношения с амбициозными польскими студентками или выпускницами ВУЗов. В те годы для этого не нужно было прикладывать особенно много усилий. В больших городах тогда было очень много молодых женщин, потому что на 2005-2010 годы пришелся пик популярности высшего образования. Молодые польки дарили себя иностранным туристам в первый же день знакомства. Это происходило в отелях, а иногда даже на пленэре. Соответствующее мнение о польских нескромных прелестницах быстро разлетелось по миру, и популярность Польши на многочисленных зарубежных дискуссионных форумах стала стремительно расти.


      Вместо этого появились многочисленные справочники и путеводители, посвященные Польше и полькам. В них рассказывалось, в какие города нужно ехать и в какие клубы идти. Итак, лучше всего посещать крупные города с наибольшим количеством студенток. Польской столицей секс-туризма является бывшая столица Польши, Краков. Возможно, потому, что там учится очень много женщин из провинции, для которых встреча с иностранцем – яркое событие в их жизни. Молодые девушки из силезских, малопольских, подгальских, свентокшиских и подкарпатских деревень в Кракове становятся легкой мишенью. В других городах ситуация похожая. В основном секс-туризм развивается в крупных городах, которые являются академическими центрами.

      https://inosmi.ru/20230319/seks-turizm-261455570.html
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:57
      +1
      Цитата: Alien From
      Беспрерывный поток проституток обеспечен поленьям.

      Ну эти то уже давно там "работают" в неньке только остались старух и закрывающие лицо платком.
    3. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: Alien From
      Беспрерывный поток проституток обеспечен поленьям.

      ..и человеческих органов.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:14
      +2
      Я бы не стал стебаться.Идет ползучее поглощение Украины Польшей.И они не ограничатся восточными кресами.Им надо ВСЁ.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Я бы не стал стебаться.Идет ползучее поглощение Украины Польшей.И они не ограничатся восточными кресами.Им надо ВСЁ.


        Из серии сношала жаба ужа.С этим то у них всё в порядке.Секс-туристы уже плотно облюбовали обе эти страны.
  3. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 15:47
    +4
    Народ укропии, а особенно Западенцы спят и видят себя в составе Польши. Все остальные - молчаливо согласятся и все. Юг - там сейчас массово могилизация идёт русскоязычного населения ( в будущем заселять будут новыми поляками)
  4. Moldrus-13
    Moldrus-13 Сегодня, 15:47
    +8
    Уже давно любые новости о Укроинии уместно начинать со слов: "Вопреки здравому смыслу..."
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 16:04
      0
      и не только об укрине. евреисоюз на 110% соответствует!
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:48
    +2
    В перспективе границ между Польшей и Украиной не будет.

    Очень может быть. Бывшая Украина = Юго-Западный ФО РФ и Четвёртый раздел Польши. Как говорил т. Сталин - Варшава это русский город.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:52
      +1
      Угнетённый народ Южной Восточной Пруссии мечтает об объединении с Северной Восточной Пруссией.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    +3
    Нет границ - нет страны-государства, все остальное от лукавого.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    +1
    Президент Украины пообещал убрать в будущем все границы с Польшей
    . Время покажет, кто будет решать и на счёт границ то-же.
  8. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 15:50
    +2
    Польша сама уберет границу с Украиной и проведет ее на новом месте. Полагаю, мы определим ГДЕ.
  9. zenion
    zenion Сегодня, 15:50
    +2
    Если Украина этого не сделает, то это сделают поляки, которые знают и помнят какие были границы, когда Украины вообще не было. И это было не так уж давно.
  10. Aken
    Aken Сегодня, 15:51
    +2
    Всё правильно. Зачем Польше внутренние границы? Граница будет с Россией.
    1. Кармела
      Кармела Сегодня, 17:56
      0
      Дело в том, что поляки не хотят границу с Россией. Они хотят, чтобы между нашими странами было буферное недогосударство.
  11. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:51
    +2
    Продал краину за толику малую...
    . Для этого нужно еще немного пройти бок о бок
    .....
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:51
    +5
    Что касается рассуждений о границах, то Зеленский все чаще демонстрирует готовность расстаться с последними атрибутами государственного суверенитета Украины

    Другие народы столетиями боролись за создание своих независимых суверенных государств, а Зеля пришёл и за считанные месяцы сдал хоть и хлипенький украинский суверенитет. Про независимость можно вообще умолчать.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 15:59
      +2
      это ж не его страна! чихать он хотел. его страна на берегах иордана. он полагает что ему там ваще ничего не угрожает. фахим хинави тоже полагал что гражданство израиля автоматически его сделало бессмертным. но нет
  13. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:51
    +5
    Клоун поехал таки продать западную окраину за немного шекелей, самолеты и продолжение поставок дешевого зерна.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 15:54
      +1
      да нет, таки за много! и еще требует таблеток от жадности. и по-больше, по-больше!!!
    2. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 16:09
      +2
      Цитата: Фразах
      Клоун поехал таки продать западную окраину за немного шекелей, самолеты и продолжение поставок дешевого зерна.

      И очередную цацку на грудь. Высшая награда Польши, все дела. Как работающий на благо Польши ;)
  14. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:52
    +1
    Не будет украины не будет и границы, как вариант.
  15. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 15:54
    +4
    зелепука выставил на обозрение свои влажные мечты! как назовут это чудо укрогромадяности? укрольша? полькраина? еврейчик рассуждает словно он носитель 46 хромосом. а говорят что евреи умные. вот вообще ни разу в этом случае
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:05
      +1
      Евреи- умные, точно. Зеля- не еврей. Он- полужид.
  16. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:55
    +2
    главной темой обсуждения во время поездки Зеленского в Польшу стала военная помощь украинским вооруженным силам

    Этим занимаются англосаксы, а главную тему "возвращение Восточных Кресов Польше", пока для укропипла, да и от всего мира не публикуют, но если границ уже не будет, да и поляки имеют статус выше украинцев на Украине, то продажа части Украины прошла успешно. Довольные лица еврея и поляка не дадут соврать.
  17. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 15:55
    +2
    Zelensky is not a nationalist ,he only belongs to the highest bidder currently the poles are the highest bidders for Ukraine
  18. Русь
    Русь Сегодня, 16:00
    +2
    И граница проходить будет- Польша и РФ... bully
  19. Birch fresh
    Birch fresh Сегодня, 16:00
    +3
    Поляки и без его одобрения границы уберут.
  20. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:03
    +1
    Молодец, жиденыш! Давно пора!) западная Украина- земли Польши.))
  21. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:06
    +2
    если так будет..Волынской резни 2.0 не избежать
  22. T800-101
    T800-101 Сегодня, 16:08
    +1
    Они государства - нет границы с Польшей. Всё просто.
    У России будет граница с Польшей.
  23. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 16:09
    +3
    Открытым текстом сдаёт 404 Польше. Где патриотичные правосеки? Где всё эти борцы за свидомость? Забавно, президент еврей, за здорово живёшь, сдаёт урну полякам. При этом сами уринцы, кладут жизни и свои и чужие, за то, что им никогда не принадлежало.
  24. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:10
    +1
    Ну ладно, правобережная к Польше, а Польша пусть вернёт Пруссию Германии. России левобережную украину с Киевом как мать городов Русских! А попрут дальше, то жечь их Буратиной по полной!
  25. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 16:10
    +2
    Цитата: mysticman 1
    Zelensky is not a nationalist ,he only belongs to the highest bidder currently the poles are the highest bidders for Ukraine

    Поляки платят ему этим...
  26. ВлР
    ВлР Сегодня, 16:59
    +1
    Умные люди поляки: без единого выстрела почти половину Украины заберут. "Великие украинцы", как и раньше, станут их холопами, которых дальше прихожей не пускают, за любое упоминание о Бандере будут на 10 лет сажать. Но эти холопы будут уверены, что "живут в Европе" И "пользуются всеми плодами демократии".
  27. konst
    konst Сегодня, 17:00
    0
    Слава Украине.героям сала.Ну раз Россия признала независимость,делай что хочешь
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:27
    0
    Ах как хочется бобику чтоб за него всё нато воевало по полной а он бы ими командовал. Ну попробуй официально границу с поляками убери, сразу польша станет украиной со всеми прилетами уже по польше, полякам точно понравится!
  29. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:03
    0
    Ну, тут два варианта, либо xoxлы будут пшеханам ноги мыть, либо это будет граница между Россией и Польшей.