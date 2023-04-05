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Замглавы МИД РФ: В настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли в состояние горячего конфликта

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Замглавы МИД РФ: В настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли в состояние горячего конфликта

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, заявил в эфире радио Sputnik о том, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли из стадии холодной войны в состояние горячего конфликта.


Вот что он высказал на этот счёт:

На сегодняшний день мы вошли в фазу горячего конфликта с США. Мы являемся свидетелями прямой вовлечённости этой страны в гибридную войну с Россией по различным направлениям. Так что можно смело констатировать тот факт, что по своим масштабам формы этой войны просто несопоставимы с периодом холодной войны

В то же время дипломат выразил сожаление в связи с участившимися разговорами о риске возникновения ядерного конфликта. По его словам, американские «партнёры» ведут себя крайне нагло и цинично, постоянно обрушиваясь с критикой в адрес Москвы якобы за то, что она пускает в ход «ядерный шантаж», хотя, напротив, Россия постоянно подчёркивает, что в ядерной войне не может и не должно быть победителей, а значит, её развязывание просто недопустимо. Такое поведение заокеанских «друзей» Рябков назвал игрой с огнём в прямом смысле этого слова.

Более того, уверен замглавы российского внешнеполитического ведомства, Штаты явно недооценивают весь военный потенциал России в том, что касается принятия ею возможных ответных мер в случае посягательства на её суверенитет, территориальную целостность и государственность.

Отметим, что накануне дипломат уже чётко озвучил позицию РФ относительно того, что двусторонние отношения действительно терпят крах, что, по мнению российского руководства, произошло именно по вине Вашингтона.
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Использованы фотографии:
https://www.mid.ru/
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19 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 19:01
    -1
    А с шавками США войны нет? С укронацистами например? Как насчёт пару центров принятия решений снести, показательно!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:09
      +4
      Без сомнения как бы это не звучало зловеще вооруженного прямого столкновения с НАТО читать с США не избежать, ситуация напоминает 1939-40 гг, многие понимали не избежность столкновения, но отгоняли от себя эту поганую мысль. Просто США не может существовать без войны списать государственный долг и поднять экономику, это страна паразит и они эту войну развяжут, сначала силами глупцов из Европы ну и сами огребут потом ядерной пыли (((( Это мое личное мнение, хорошо бы оно не сбылось.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:09
      +2
      Назовите эти центры... Они не на Украине. А ядерный конфликт - читайте выше - мы не стремимся развязать
  2. Русь
    Русь Сегодня, 19:01
    +3
    Слава богу... прошло то время, когда в засос целовались... как вспомню, так вздрогну....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:04
      +1
      belay Взасос целовались другие..В конце 70-х...А этот случай,когда один "дирижер"пьяный ...Короче,исполнял роль Моники...
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 19:11
    +8
    Почему российские политики постоянно оправдываются? Не от этого ли у нас все проблемы? Пора уже менять концепцию терпил и начинать требовать, угрожать и обвинять.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:36
      +2
      Пора уже менять концепцию терпил и начинать требовать, угрожать и обвинять.

      Не могу сказать, требуют ли, но обвиняют и передача Белорусии тактического ядерного оружия очевидно против Польши, это уже не слова, а вполне реальная угроза не только Польше, хотя и не масштабная.
    2. point
      point Сегодня, 20:26
      0
      Я бы не хотел истеричного потока из МИДа, но здоровую пропаганду уже давно пора, а у нас нет даже органа и схемы финансирования, даже в собственном ящике. На текущий момент отсутствует влияние на население западных стран. Если речи ВВП ещё как-то цитируются, то окружающих лиц просто не воспринимают и не различают. Потому что они и сами по себе не очень дотягивают до контекста и лишены стиля. Если грубо, то "отсутствие идеологии" с отсылками к некоему мировому "праву" - это расписка в импотенции. Такое положение можно преодолеть, но нужно расставить консерватории акценты, а часть попросить убыть за Уральский хребет.
      Надо отметить, что само это выступление дипломатического работника выглядит жидковато, как будто ему недостает уверенности в формулировании мысли четко, а не экивоками. Причины всё там же - нет установки на самостоятельное конструирование собственной повестки.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:16
    +2
    А вариантов нет ,какие гарантии может нам дать США, если даже захочет мира?Этим " джи- менам" можно верить,после их лжи?Доказывать им что то ,уже бестолку.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:19
    +1
    Ох!! И где та "горячая фаза"? Пока не стукнут покрепче, хотя бы вассалов, толку от разговоров не будет.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:18
      0
      Ох!! И где та "горячая фаза"? Пока не стукнут покрепче, хотя бы вассалов, толку от разговоров не будет.

      Соглашусь, но уточню. Если бы год назад украинская армия была в основном разбита и значительная часть местных властей заняла нейтральную позицию в ожидании быстрейшего завершения СВО, чтобы остаться на своих местах уже под покровительством России и взята под контроль Одесса, то и США и Европа снова как и с Крымом, с воплями и санкциями, но проглотили бы такой результат. Они собственно его ожидали. И США нельзя было бы обвинить в поражении, т.к они ещё не предпринимали никаких действий, тем более на фоне пассивности местных украинских властей к СВО. Думаю, что поезд к такому исходу всё-таки ещё не ушел. Все зависит от скорости масштабности разгрома украинской власти. России нужно снова вернуть себе второе место.
  6. agoran
    agoran Сегодня, 19:31
    0
    Мне было интересно, как во время ВОВ смогли перебросить заводы и технику.
    Оказывается, что еще до начала войны, были построены и залиты фундаменты для станков, построены бараки для рабочих.
    Уже сейчас все производства и НИИ из Питера должны отпаравлены за Урал.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:45
      +1
      Цитата: agoran
      Уже сейчас все производства и НИИ из Питера должны отпаравлены за Урал.

      Угу, надо самим сделать то, чего добивается и никак не может добиться Запад - уничтожения экономики РФ из-за перевода ее на военные рельсы...
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:34
    -1
    Как только откроются створы шахт и произойдёт массовый запуск мбр, в ту же минуту сработают системы раннего предупреждения и откроются створы всех ядерных держав. Траектории полета и цели будут уточняться потом, поскольку подлетное время не велико. Потом станет понятно (уцелевшим) кто вовремя дал ответку, а кто от отсутствия времени на принятие решения это сделал. Кто мог остаться в стороне, кому предназначался пуск ракет....
    Допустим Россия запускает все ракеты разом. Сша и англия с францией тут же напрягаются, поскольку к гадалке не ходи, эти ракеты по их душу. Они запускают свои по России. Тут уже напрягается Китай и КНДР, так как они для их ракет не составляют исключения, и куда на конечном этапе прилетит ракета, непонятно, и пошла поехала...... Достанется и Израилю с Пакистаном.... wassat
    Потом ещё извержения Йелоустоуна не хватало только wassat
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 20:05
      0
      Как только откроются створы шахт и произойдёт массовый запуск мбр, в ту же минуту сработают системы раннего предупреждения и откроются створы всех ядерных держав. Т................... Достанется и Израилю с Пакистаном....
      Потом ещё извержения Йелоустоуна не хватало только wassat

      Представлял себе начало совсем иначе.... 1. Надо смотреть по уязвимости и скрытности средств. 2. Совсем не уверен что обладатели небольшого набора ЯО захотят сразу же поучаствать. Ведь ВВП заявлял про центры принятия решений.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:37
    +1
    Замглавы МИД РФ: В настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли в состояние горячего конфликта
    . Западными партнёрами, вроде перестали называть, а в остальном... много разных нюансов, чересчур много.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:40
    0
    Правильнее было бы сказать между Вашингтоном и Москвой. Ибо каких то особых горячих действий со стороны Москвы (кроме разве что ТЯО в Белоруссии) нет. Москва остаётся открытой к переговорам и сотрудничеству (даже если не видит для этого возможностей).
  10. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:55
    0
    Опа... Опа... О па-па.......... ....
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:01
    0
    сша ише на спутники РФ пытаются влиять ))) должно быть на оборот по сути или взаимно но ,,,,,,,,,,,,,