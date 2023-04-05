Замглавы МИД РФ: В настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли в состояние горячего конфликта

На сегодняшний день мы вошли в фазу горячего конфликта с США. Мы являемся свидетелями прямой вовлечённости этой страны в гибридную войну с Россией по различным направлениям. Так что можно смело констатировать тот факт, что по своим масштабам формы этой войны просто несопоставимы с периодом холодной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, заявил в эфире радио Sputnik о том, что в настоящее время отношения между Москвой и Вашингтоном перешли из стадии холодной войны в состояние горячего конфликта.Вот что он высказал на этот счёт:В то же время дипломат выразил сожаление в связи с участившимися разговорами о риске возникновения ядерного конфликта. По его словам, американские «партнёры» ведут себя крайне нагло и цинично, постоянно обрушиваясь с критикой в адрес Москвы якобы за то, что она пускает в ход «ядерный шантаж», хотя, напротив, Россия постоянно подчёркивает, что в ядерной войне не может и не должно быть победителей, а значит, её развязывание просто недопустимо. Такое поведение заокеанских «друзей» Рябков назвал игрой с огнём в прямом смысле этого слова.Более того, уверен замглавы российского внешнеполитического ведомства, Штаты явно недооценивают весь военный потенциал России в том, что касается принятия ею возможных ответных мер в случае посягательства на её суверенитет, территориальную целостность и государственность.Отметим, что накануне дипломат уже чётко озвучил позицию РФ относительно того, что двусторонние отношения действительно терпят крах, что, по мнению российского руководства, произошло именно по вине Вашингтона.